Vodafone macht National Roaming - für Internet of Things

Mit Narrowband-IoT will Vodafone Millionen Sensoren und Aktoren miteinander vernetzen. Schon heute machen die Anbieter die ersten Schritte in diesem Gebiet - teltarif.de hatte im Februar einen Blick in das IoT-Entwicklungslabor in Düsseldorf geworfen. Doch was, wenn demnächst kritische Anwendungen über diese Netze laufen, und das Netz ist gestört?

Abdou Naby Diaw, Chief Security Officer von Vodafone Deutschland Vodafone begegnet dem mit einem National-Roaming-Verfahren entgegen. Im Fall eines Netzausfalls sollen solche kritischen Anwendungen dann über das Netz von Telekom oder Telefónica realisiert werden, bis der Netzausfall behoben ist. Das sagte Abdou-Naby Diaw, Chief Security Officer bei Vodafone, heute auf einer Presseveranstaltung auf der CeBIT. Das Verfahren werde schon länger eingesetzt und sei ein Alleinstellungsmerkmal von Vodafone, ergänzte ein Sprecher. Künftig wird das Verfahren jedoch noch wichtiger.

Diaw betonte, dass die bei vielen IoT-Anwendungen wichtige Sicherheit auch im Roaming garantiert sei. Das National Roaming betreffe dabei nicht nur die derzeitigen Narrowand-IoT-Anwendungen im LTE-Netz, sondern auch Anwendungen im GSM- oder UMTS-Netz. Allerdings wird nicht jede Anwendung und jeder Kunde diesen National-Roaming-Service bekommen. Das sei eine Frage des Service Levels und des Agreements mit dem jeweiligen Kunden. So sind beispielsweise komplette per NB-IoT oder später 5G realisierten Industrieanwendungen deutlich wichtiger als Sensoren in Mülleimern, die ihren Füllstand melden. "Die Kunden vertrauen uns quasi ihre Unternehmen an", so Diaw.

So realisiert Vodafone das National Roaming

Streng genommen ist das National Roaming von Vodafone jedoch keines. Denn realisiert wird der Dienst mittels eines "Tricks" bzw. Workarounds: Vodafone gibt an die Kunden keine deutschen Vodafone-SIM-Karten aus, sondern die eines anderen Vodafone-Netzes im Ausland. So gelten die SIM-Karten gegenüber den anderen Netzbetreibern als normale Roaming-SIM-Karten, die sich auch in deren Netze einbuchen können. Einen Kostenfaktor dürfte das Verfahren für Vodafone nicht bedeuten, da der Anbieter sich konzernintern entsprechende Rabatte einräumen dürfte.

Im klassischen Mobilfunknetz wird es National Roaming weiterhin nicht geben, betonte Vodafone auf Nachfrage. Weitere News zum Vodafone-Mobilfunknetz hatte das Unternehmen bereits am Sonntag bekanntgegeben.