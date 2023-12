LTE & 5G: Datenverkehr wächst 2023 um 34 Prozent

Vodafone bilanziert mobile Internet-Nutzung

Foto: Vodafone Der mobile Internet-Zugang wird immer häufiger genutzt. Wie Voda­fone jetzt mitge­teilt hat, wurden in diesem Jahr mehr als 2,4 Milli­arden Giga­byte Daten im Netz des Düssel­dorfer Betrei­bers über­tragen. Das sind 34 Prozent mehr als im vergan­genen Jahr. Dabei haben die Kunden offenbar auch intensiv vom 500-GB-Daten­geschenk Gebrauch gemacht, das der Netz­betreiber im Dezember offe­riert hat. So wurden allein am 13. Dezember rund 8,2 Millionen Giga­byte Daten über­tragen. An einem durch­schnitt­lichen Tag waren es in diesem Jahr 6,5 Millionen Giga­byte. Ausge­spro­chen wenig wurde der mobile Internet-Zugang demnach am Oster­sonntag, den 9. April, genutzt. Wie Voda­fone weiter mitteilte, wird auch das noch vergleichs­weise neue 5G-Netz immer mehr genutzt. 2023 sind nach Angaben des Netz­betrei­bers fast doppelt so viele Daten über 5G geflossen als im vergan­genen Jahr. Das dürfte damit zusam­men­hängen, dass immer mehr Kunden über 5G-fähige Mobil­tele­fone und Tarife verfügen. Keine Details verriet Voda­fone speziell zu 5G Stan­dalone, das Kunden mit Lauf­zeit­ver­trägen offen­steht, wenn sie die hierfür bestimmte Option buchen.

Unter­schiede zwischen den Bundes­län­dern

Foto: Vodafone Die meisten Daten wurden nach Voda­fone-Angaben in Nord­rhein-West­falen über­tragen. 450 Millionen Giga­byte waren es im gesamten Jahr 2023. Am wenigsten wurde der mobile Internet-Zugang in Bremen genutzt. Hier bilan­ziert Voda­fone 23 Millionen Giga­byte. Betrachtet man den Daten­ver­kehr abseits der Stadt­staaten in weiteren Groß­städten, steht München mit mehr als 49 Millionen Giga­byte ganz oben auf dem Trepp­chen. Es folgen Köln mit 33 Millionen Giga­byte und Düssel­dorf mit 29 Millionen Giga­byte.

"Der Daten­ver­kehr steigt weiter stark an. Mehr als 2,4 Milli­arden Giga­byte Daten hat unser Netz in diesem Jahr trans­por­tiert - ein neuer Rekord", so die Voda­fone-Netz-Chefin Tanja Richter. "Dafür sehen wir vor allem drei Treiber: Die Menschen nutzen immer mehr Video-Streams mit ihren Smart­phones und Tablets. Sie teilen persön­liche Erleb­nisse in sozialen Netz­werken mit Fotos und immer öfter auch mit daten­inten­siven Bewegt­bil­dern. Und schließ­lich kann unser Mobil­funk-Netz immer mehr Daten zeit­gleich an immer mehr Orten in höchster Qualität über­mit­teln - weil wir Funk­löcher geschlossen, Netz­kapa­zitäten erwei­tert und unser 5G-Netz deut­lich vergrö­ßert haben."

Tele­fonie und SMS-Nutzung rück­läufig

Während die Internet-Nutzung im Mobil­funk­netz immer weiter ansteigt, sieht es bei Tele­fonaten und der SMS-Nutzung anders aus. So wurden in diesem Jahr 27,1 Milli­arden Tele­fonate im Voda­fone-Handy­netz geführt. Das ist ein Minus von drei Prozent gegen­über dem Vorjahr. Ein Anruf dauerte durch­schnitt­lich zwei Minuten und 44 Sekunden. Am längsten wurde in den vergan­genen vier Jahren im Januar 2021 tele­foniert, als Deutsch­land sich im Lock­down befand (durch­schnitt­lich drei Minuten und 40 Sekunden).

Der SMS-Versand war in diesem Jahr um sieben Prozent rück­läufig. Dennoch wurden immer noch rund 1,5 Milli­arden Kurz­mit­tei­lungen im Voda­fone-Netz verschickt. Das sind mehr als vier Millionen SMS pro Tag.

Anstelle der Kurz­mit­tei­lungen werden immer häufiger Smart­phone-Messenger wie WhatsApp und Signal einge­setzt.