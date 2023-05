Mobilfunk per LKW: Vodafone versorgt Festivals mit 5G

Voda­fone macht mit bei der Festi­val­saison und kündigt an, mobile Basis­sta­tionen aufbauen zu wollen, um das Netz auf den Veran­stal­tungen zu verstärken. Bei den mobilen Basis­sta­tionen handelt es sich laut dem Netz­betreiber um ca. neun Tonnen schwere Vorrich­tungen, die extra per LKW zum jewei­ligen Veran­stal­tungsort gefahren werden. Diese werden vor Ort montiert und nach der Veran­stal­tung wieder abge­baut.

Bis zu 20 Meter Höhe ausbaubar seien die Tele­skop­masten. Damit soll entspre­chend das Netz vor Ort für die Festi­val­besu­cher verstärkt werden, unter anderem, um kris­tall­klare Sprach­qua­lität bei Tele­fonaten zu gewähr­leisten. Voda­fone gibt an, dass Notrufe im Netz von Voda­fone immer Vorrang haben.

Die Masse braucht Empfang

Vodafone gibt den Einsatz von Zusatznetzen für 75 Veranstaltungen bekannt

Foto: dpa Je nach Größe des Festi­vals und der Anzahl der Besu­cher werden mehrere mobile Basis­sta­tionen benö­tigt. Als Beispiel für eine solche Veran­stal­tung gibt Voda­fone das in Berlin statt­fin­dende Festival "Lolla­palooza" an mit durchaus über 85.000 Besu­chern. In diesem Jahr sollen dort drei mobile Stationen zum Einsatz kommen. Insge­samt gebe es 89 dieser Stationen, die in diesem Jahr auf 75 Veran­stal­tungen aufge­baut werden.

Ein Teil der Zusatz-Stationen sollen die neue Tech­nologie 5G+ an Bord haben. Damit sollen neben hohen Band­breiten auch schnelle Latenz­zeiten möglich sein. Für die Nutzung von 5G+/5G-SA brauche es aber ein passendes Endgerät bezie­hungs­weise auch einen Tarif, der 5G-fähig ist.

In der Pres­semit­tei­lung gibt Voda­fone auszugs­weise einen Über­blick, auf welchen großen Festi­vals Voda­fone das Netz mit mobilen Basis­sta­tionen unter­stützen will. Dazu gehören:

Ikarus Festival, Memmingen: 26. Mai bis 29. Mai

Rock am Ring, Nürburg­ring: 2. Juni bis 4. Juni

Hessentag 2023, Pfung­stadt: 2. Juni bis 11. Juni

Cranger Kirmes, Herne: 4. August bis 13. August

Seenachts­fest, Konstanz: 12. August

Lolla­palooza Festival, Berlin: 9. September bis 10. September

Ruhr in Love, Ober­hausen: 1. Juli

Trave­münder Woche, Lübeck: 21. Juli bis 30. Juli

Wacken Open Air, Wacken: 2. August bis 5. August

