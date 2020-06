Im zweiten Halb­jahr 2020 wird in Deutsch­land die Mehr­wert­steuer gesenkt. Voda­fone will den Vorteil an die Kunden weiter­geben.

Vodafone gibt Mehrwertsteuer-Senkung weiter

Foto/Logo: Vodafone Vom 1. Juli bis zum 31. Dezember wird die Mehr­wert­steuer in Deutsch­land von 19 Prozent bzw. beim ermä­ßigten Satz von sieben Prozent auf fünf Prozent gesenkt. Der CEO von Voda­fone, Hannes Amets­reiter, teilte jetzt auf Twitter mit, dass der Düssel­dorfer Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern diese Absen­kung an die Kunden weiter­geben wird.

An der Umset­zung dieses Plans würden viele Mitar­beiter im Voda­fone-Konzern derzeit arbeiten, wie es weiter heißt. "Wir sind guten Mutes, bis zum 1. Juli unsere Systeme entspre­chend umge­stellt zu haben, damit die Menschen von dieser Maßnahme zeitnah profi­tieren", so Hannes Amets­reiter in seinem Tweet. Genauere Details, wie diese Weiter­gabe der Mehr­wert­steuer-Senkung an die Kunden aussehen wird, sind noch nicht bekannt. Eben­falls ist es noch unklar, in welchen Fällen die Kunden von Preis­sen­kungen profi­tieren. Denkbar wären nied­ri­gere Grund­ge­bühren für Verträge und Prepaid-Optionen oder auch güns­ti­gere Kondi­tionen beim Kauf neuer Smart­phones oder Tablets.

Verträge bleiben unan­ge­tastet

Vodafone gibt Mehrwertsteuer-Senkung weiter

Foto/Logo: Vodafone Auch zur Frage, ob auch frühere Unity­media-Kunden von der Weiter­gabe der Mehr­wert­steuer-Senkung profi­tieren werden, konnte Voda­fone auf Anfrage noch nichts sagen. Der Service des Netz­be­trei­bers stellte aber auf Anfrage auf Twitter klar, an den Verträgen der Kunden werde nichts geän­dert. Zum 1. Juli soll es weitere Infor­ma­tionen zur Aktion geben.

Denkbar wäre, dass nach der Ankün­di­gung von Voda­fone weitere Tele­fon­ge­sell­schaften oder Mobil­funk-Discounter vergleich­bare Aktionen starten. Unter­nehmen aus anderen Berei­chen haben die Weiter­gabe der Mehr­wert­steuer-Senkung an die Kunden schon in den vergan­genen Tagen beworben. Dazu gehören die Super­markt-Ketten Kauf­land und Lidl ebenso wie Auto­mo­bil­her­steller. Eine Verpflich­tung, den Preis­vor­teil an die Kunden weiter­zu­geben, gibt es indes nicht.

Kunden, die vom Angebot profi­tieren könnten, warfen auf Twitter ein, Voda­fone möge das Geld besser in die Netz­in­fra­struktur stecken als Kleinst­be­träge an Kunden weiter­zu­geben. Bei den Netz­tests, die in den vergan­genen Monaten von verschie­denen Medien veröf­fent­licht wurden, landete der Düssel­dorfer Betreiber stets auf dem zweiten Platz hinter der Deut­schen Telekom.