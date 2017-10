Vodafone überarbeitet eigene Marke

Vodafone richtet seine Marke neu aus und nimmt unter anderem eine Anpassung seines Logos vor, das 1998 eingeführt wurde. Dieses wirkt filigraner und schlichter als bisher, aber es werden die typischen Vodafone-Farben Weiß und Rot verwendet. Dabei soll das 'Anführungszeichen' den "zentralen grafischen Fokus auf allen Marketing- und Kommunikations­aktivitäten" bilden. Zudem erscheint das Logo im 2D-Design anstatt des bisherigen skeuomorphischen 3D-Ansatzes. Die Marken­positionierung von Vodafone wird ab dem 6. Oktober in 36 Ländern rund um den Globus starten.

Das neue Logo begleitet auch ein neuer Slogan. So wird das Motto "Power to you" von 2009 in den Slogan "The future is exciting. Ready?" umbenannt. Damit wolle das Unternehmen dem Thema "optimistische Zukunft" eine besondere Gewichtung geben. Vodafone zum neuen Markenauftritt: "Die neue Marken­strategie soll die Überzeugung von Vodafone unterstreichen, dass neue Tech­nologien und digitale Services in den kommenden Jahren die Welt positiv verändern und die individuelle Lebens­qualität vieler stark verbessern werden."

Markenpositionierung orientiert sich an Studie und Tests

So sieht das neue Logo von Vodafone aus Vodafone zufolge wurde die Neuausrichtung auf der Grundlage einer umfangreichen Studie sowie von Konzept-Tests "unter Berück­sichtigung von quantitativen und qualitativen Bewertungen und Tests von fast 30000 Personen in 17 Ländern" erschaffen. Zudem wurde von Ridley Scott Associates ein Haupt-TV-Werbespot mit einer Länge von 60 Sekunden produziert, der zeigen soll, "dass menschliche Interaktion konstant bleibt, während sich Technologien im Laufe der Zeit weiter­entwickeln.

Vodafone Group Chief Commercial Operations und Strategy Officer, Serpil Timuray, betont: "Wir glauben, dass es gute Gründe dafür gibt, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wissenschaft und Technik haben unsere Gesellschaft mit ihren Innovationen in den letzten Jahren positiv verändert. Vodafone engagiert sich seit langem dafür, Hunderten von Millionen von Menschen auf der Welt Zugang zu diesen neuen Technologien zu bieten - um damit ihre Arbeits­bedingungen und ihre Lebensqualität zu verbessern. Unsere neue Marken­positionierung soll diese Mission unter­streichen: Wir wollen den Menschen helfen, sich auf die neuen Trends einzustellen, die die Welt verändern - und die ihr Leben verbessern werden."

So hat sich das Vodafone-Logo im Laufe der Zeit verändert

Ob es im Rahmen der Neuausrichtung auch eine Anpassung des Tarif-Portfolios geben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Eine Übersicht zu allen aktuellen Tarifen erhalten Sie auf unserer Anbieterseite zu Vodafone