Esser: Mannesmann-Kauf durch Vodafone "großes Unglück"

Vor 20 Jahren fand eine in Deutsch­land zuvor unge­kannte Über­nahme­schlacht ein unrühm­liches Ende: Für 190 Milli­arden Euro ging Mannes­mann D2 an die briti­sche Voda­fone.

In diesen Tagen vor 20 Jahren unter­schrieb der letzte Mannes­mann-Konzern­chef-Chef Dr. Klaus Esser einige Blätter Papier im Wert von 190 000 000. 000 Euro (190 Milli­arden Euro). Der Inhalt: Die briti­sche Voda­fone plc durfte den Mannes­mann-Konzern samt Mobil­funk, Röhren und einigen weiteren Teilen kaufen. Behalten hat Voda­fone davon nur den Mobil­funk. Die nahtlos verschweißten Rohre und weitere Teile des ehema­ligen Tech­nolo­giekon­zerns fanden sofort neue Besitzer.

Am Anfang war D2 Privat

Der Weg von D2-Privat führte nach einer Mega-Übernahme-Schlacht im Jahre 2000 in eine Sackgasse. Mannes­mann Mobil­funk war 1991/92 unter dem Titel "D2 Privat" gestartet. Als erster privater Mobil­funk­netz­betreiber in Deutsch­land hatte das Unter­nehmen eine eigene Lizenz erhalten. Die Ziel­gruppe des neuen Anbie­ters: Enga­gierte, inter­essierte, anspruchs­volle Kunden aus der Privat- und Geschäfts­welt, die nach einer Alter­native zur damals verstaubt und schwer­fällig agie­renden Behörden-"Post" suchten. Dieses Konzept ging zunächst auf.

Pionier beim Daten­funk

Mannes­mann erkannte früh die Möglich­keiten des mobilen Daten­funks. D2 bot einen Inter­netzu­gang (damals noch in Circuit-Swit­ched-(CSD)-Techik mit 14 400 bps (HSCSD), die Telekom konnte "nur" 9600 bps), D2 Privat lieferte auf Wunsch eine eigene E-Mail-Adresse (user­name@d2privat.de) auf dem Handy (das Angebot gibt es theo­retisch - gut versteckt - heute noch als user­name@vodafonemail.de), alles Dinge, welche damals völlig neu waren und auf begeis­terte Abnehmer stießen.

D2 Privat war Markt­führer

Im Jahre 2000 war Mannesmann (D2) noch Marktführer vor der Telekom (D1) D2 Privat war damals Markt­führer. Nach der Über­nahme durch Voda­fone gab die Haupt­konkur­renz "D1" von DeTeMobil (später T-Mobile und heute Telekom Deutsch­land) richtig Gas und nahm dem Erzri­valen die Markt­führer­schaft ab. Der Gewinn eines connect-Netz­tests im Jahre 2010 durch Voda­fone entfes­selte bei der Telekom eine derar­tige Dynamik, dass die Telekom seitdem alle Netz­tests mit Abstand für sich entscheiden konnte.

Zahl­reiche Verän­derungen

Nach der Über­nahme der Mannes­mann AG durch den briti­schen Konzern Voda­fone vermissten viele treue Kunden die persön­liche Betreuung und Bera­tung. Fortan galten über­wiegend kosten­orien­tierte Aspekte. In den Shops neigten manche Berater dazu, ihren Kunden "mehr" zu verkaufen, als sie eigent­lich haben wollten oder über­haupt verstanden haben.

Der Vorteil des neuen Welt­konzerns waren güns­tige Einkaufs­preise, insbe­sondere in "befreun­deten" oder zum Verbund gehö­renden Netzen. Viele Funk­tionen wurden zentra­lisiert und ausge­lagert.

Das indi­sche Aben­teuer

Weil der spätere Voda­fone-Chef Arun Sarin indi­sche Wurzeln hatte, stieg Voda­fone auf dem kompli­zierten indi­schen Markt ein. Voda­fone Indien hatte alleine keinen Erfolg und musste sich mit einem Partner zusam­menschließen. Ein neuer Wett­bewerber eines stein­reichen (das ist wört­lich zu nehmen) indi­schen Unter­nehmers löste einen gnaden­losen Preis­krieg aus, weswegen Voda­fone in Indien auf keinen grünen Zweig mehr kommt. Ideen, das Land zu verlassen wurden immer lauter disku­tiert.

Zwischen­zeit­lich hat Voda­fone einige Akti­vitäten einge­stellt oder verkauft, sei es in Südafrika Schweden oder Neusee­land. In Austra­lien verbün­dete sich Voda­fone mit Hutchison. Die Verflech­tungen mit dem ameri­kani­schen Groß­anbieter Verizon, der die Mannes­mann-Anteile von Pacific Telesys "geerbt" hatte, wurden aufwendig getrennt, dafür konnte Voda­fone seine Kasse stabi­lisieren.

Das Geld für Indien und andere welt­weite Invest­ments fehlte lange in Deutsch­land. Die (gefühlte) Netz­qualität ging zurück oder drin­gend notwen­dige Ausbauten oder Nach­rüstungen fanden erst später statt. Bei der Diskus­sion um die aktu­elle Netz­versor­gung stehen die Mobil­funker im Kreuz­feuer. Diesem Punkt versucht Voda­fone Deutsch­land im Rahmen seiner Möglich­keiten gegen­zusteuern, steht aber deut­lich im Schatten der dies­bezüg­lichen Akti­vitäten der Telekom.

Lücken beim Netz­ausbau

Um teure Signalleitungen der Telekom zu den eigenen Sendetürmen vermeiden, setzte Mannesmann zu Beginn auf Richtfunkverbindungen. Wenn man sich aber den Netz­ausbau von Voda­fone im Detail anschaut, entdeckt man Groß­städte wie z.B. Wies­baden (Landes­haupt­stadt von Hessen), wo das Netz von Voda­fone erwie­sener­maßen schlechter als das oft geschol­tene Netz von Telefónica o2 ist. Dieses Ergebnis fällte das über alle Zweifel erha­bene Netz­test-Mess-Unter­nehmen Umlaut, vielen noch als "P3" bekannt. Umlaut fand aber auch Orte, wo Voda­fone bei der Indoor-Versor­gung deut­lich besser als die Konkur­renz ist.

Inter­view mit Ex-Mannes­mann-Chef Klaus Esser

Ex Mannesmann Chef Dr. Klaus Esser (Aufnahme von 2006) Zum Jubi­läum der Mega­fusion hat die in Düssel­dorf erschei­nende Rhei­nische Post nach 20 Jahren den ehema­ligen Mannes­mann Chef Manfred Esser befragt.

Seine rück­blickende Einschät­zung: "Die Über­nahme durch Voda­fone war ein großes Unglück" - und weiter: "Unsere Erfolgs­geschichte wurde abge­brochen", anwor­tete der heute 72-jährige ehema­lige Manager auf die Fragen der Reporter. "Die Fort­führung unserer Stra­tegie wäre für die Mitar­beiter, Kunden und Aktio­näre besser gewesen, weil es mehr Wachstum und Gewinn gegeben hätte", betonte Esser. Mannes­mann ist damals Pionier in der mobilen Daten­kommu­nika­tion gewesen, erin­nerte sich der Manager. "Es wäre mit uns viel früher gekommen", sagte Esser. Auch bei der Inte­gration von Fest­netz und Mobil­funk war der Konzern vor der Fusion Vorreiter gewesen.

Der Mannes­mann-Aufsichtsrat hatte am 4. Februar 2000 nach einer langen, am Ende vergeb­lichen Abwehr­schlacht, dem Verkauf an den briti­schen Rivalen zuge­stimmt. Mit einem Kauf­preis von 190 Milli­arden Euro gilt das Geschäft bis heute als die teuerste Über­nahme aller Zeiten. Die Belegschaft von Mannesmann Mobilfunk lehnte den Megadeal überwiegend ab und ging auf die Straße.

Streit um Prämie beigelegt

Aufsehen erregte damals auch die 16-Millionen-Euro-Prämie, die Esser nach der Über­nahme vom Aufsichtsrat zusätz­lich zur Auszah­lung seines Vertrages erhielt. Die Prämie führte zur einem jahre­langen Prozess, der bis zum Bundes­gerichtshof führte. Am Ende wurde das Verfahren gegen die betei­ligten Aufsichts­rats­mitglieder und Esser gegen Geld­auflagen - teil­weise in Millio­nenhöhe - einge­stellt.

Esser versteht, dass die meisten Menschen damals gefunden hätten, die Prämie sei "zu hoch". Doch die Mannes­mann-Aktio­näre hätten die 16 Millionen Euro ange­sichts einer Kurs­stei­gerung von 150 Milli­arden Euro ange­messen gefunden. "Natür­lich hätte ich lieber keine Prämie bekommen und weiter meine Arbeit für Mannes­mann und die Aktio­näre gemacht", räumte Esser inzwi­schen ein.

Wäre eine Rück­abwick­lung möglich?

Gedan­kenspiele, wonach Voda­fone Deutsch­land wieder alleine und ohne Altlasten in Deutsch­land oder mit neuen Part­nern glück­lich werden könnte, sind unwahr­schein­lich, da wesent­liche Netz- und Ablauf-Funk­tionen im Voda­fone-Konzern schon lange stark zentra­lisiert wurden und nur mit Mühe (und hohen Kosten) wieder ausein­ander genommen werden könnten.

Auch der Kauf von Voda­fone Deutsch­land durch einen anderen inter­natio­nalen Mobil­funk­anbieter ist ziem­lich unwahr­schein­lich, weil die schiere Größe des Deals sofort die EU-Wett­bewerbs­hüter auf den Plan rufen würde. Voda­fone Deutsch­land ist einer der profi­tabelsten Zweige im Konzern, weswegen ein Käufer einen ziem­lich hohen Preis bieten müsste, um diese "Perle" erwerben zu können.

Voda­fone auf Einkaufs­tour

Vor zwanzig Jahren entstand aus der ehemaligen Mannesmann Mobilfunk ("D2-Privat") die heutige Vodafone (zunächst Vodafone D2). Dafür durfte Voda­fone Deutsch­land mit Zustim­mung der Zentrale die Kabel-TV-Anbieter Kabel Deutsch­land und Unity­media kaufen, um auf diese Weise ein eigenes Fest­netz näher am Kunden zu bekommen. Das spart die hohen Miet­kosten, um die "letzte" Meile vom Voda­fone-Signal-Verteiler bis zur heimi­schen Anschluss­dose des Kunden nutzen zu können. Neben­effekt sind dabei auch Leitungen, worüber Voda­fone seine Sende­stationen errei­chen möchte. Nur befindet sich diese Infra­struktur über­wiegend in dicht besie­delten Städten und nicht auf dem Land, wo drin­gend ärger­liche bis gefähr­liche Funk­löcher zu stopfen sind. Hier müsste Voda­fone weiter teure eigene Leitungen legen oder von anderen Anbie­tern (zumeist der Telekom) mieten.

Ruhig geworden ist es auch um Über­legungen, im Zuge des Brexit die Zentrale der inter­natio­nalen Voda­fone Group nach Deutsch­land umzu­siedeln. Im Gespräch war dabei der Standort Düssel­dorf.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (15)