Alle Mobil­funk-Netz­betreiber veröf­fent­lichen in ihren Preis­listen unter anderem Daten zur maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit. Für Voda­fone-Kunden wurde "4G/LTE max" bislang mit bis zu 500 MBit/s im Down­stream und 100 MBit/s im Upstream beworben. Jetzt soll sich die Perfor­mance plötz­lich redu­zieren. Das zumin­dest haben Vertriebs­partner einem Bericht von Mobiflip zufolge mitge­teilt bekommen.

Den Angaben zufolge wird die Kommu­nika­tion zum 1. Februar auf maximal 300 MBit/s im Down­stream redu­ziert. Dabei sei auch von "Netz­anpas­sungen" die Rede. Betroffen seien alle Mobil­funk­pro­dukte des in Düssel­dorf ansäs­sigen Konzerns, also neben GigaMobil und CallYa beispiels­weise auch der GigaCube, der als Mobil­funk-basierter Fest­netz-Ersatz dienen soll. Vodafone nennt neue LTE-max-Geschwindigkeit

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Wird der Internet-Zugang im Mobil­funk­netz von Voda­fone tatsäch­lich lang­samer? Wir haben bei der Pres­sestelle des Unter­neh­mens nach­gefragt. "Die Spit­zen­geschwin­dig­keiten, die unsere Kunden im Mobil­funk nutzen können, bleiben unver­ändert. Zum 1. Februar 2024 passen wir ledig­lich die bewor­benen Angaben zur erreich­baren Band­breite auf 300 MBit/s an. Tech­nisch und bei den Tarifen ändert sich nichts. Unsere Kunden surfen auch weiterhin mit maxi­maler Geschwin­dig­keit - und damit an viele Stellen sogar schneller als beworben."

Sind 300 MBit/s als "LTE max" bran­chen­üblich?

Denkbar wäre, dass sich Voda­fone in der Kommu­nika­tion der Deut­schen Telekom als wich­tigstem Mitbe­werber anpasst. Auch bei der Telekom wird "LTE max" mit 300 MBit/s beworben. Gegen diese These spricht, dass Voda­fone für den Upstream weiterhin mit bis zu 100 MBit/s wirbt, während sich die Telekom auf 50 MBit/s beschränkt. Zudem nennt o2 als weiterer Konkur­rent zumin­dest in ausge­wählten Tarifen weiterhin bis zu 500 MBit/s als maxi­male Surf-Geschwin­dig­heit.

In der Tat gilt für alle Netz­betreiber die Aussage der Voda­fone-Pres­sestelle, dass die Kunden in vielen Fällen schneller als beworben surfen. Bereits vor knapp fünf Jahren haben wir darüber berichtet, im Telekom-Netz Uploads mit fast 100 MBit/s erreicht zu haben. Im Upstream waren es seiner­zeit 338 MBit/s. Im 5G-Netz sind heut­zutage sogar Band­breiten von mehr als 1 GBit/s zu errei­chen.

Im Voda­fone-Netz haben wir über 5G Stan­dalone knapp 600 MBit/s erreicht. Im Rahmen unseres Netz­tests im vergan­genen Jahr waren es sogar mehr als 730 MBit/s. Im o2-Test haben wir eine maxi­male Surf-Geschwin­dig­keit von 572 MBit/s gemessen.