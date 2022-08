Vodafone: Bundesweit garantierte Bandbreite auf LTE

Mit der "Network Slicing" genannten Tech­nologie haben Mobil­funk-Netz­betreiber die Möglich­keit, Mobil­funk­kunden Internet-Zugänge mit garan­tierten Band­breiten anzu­bieten. Zu diesem Zweck wird ein Teil des Netzes für den jewei­ligen Kunden - in der Regel handelt es sich um Firmen­kunden - reser­viert. Network Slicing gilt als eines der wich­tigsten Features im 5G-Stan­dalone-Netz. Doch 5G befindet sich noch im Aufbau. Viele Endge­räte unter­stützen zwar den neuen Netz­stan­dard als LTE-Erwei­terung, nicht aber das eigen­stän­dige 5G-Netz.

LTE ist in weiten Teilen Deutsch­lands verfügbar und mit nahezu allen halb­wegs aktu­ellen Endge­räte können Kunden den 4G-Stan­dard nutzen. Daher bietet Voda­fone die Network-Slicing-Technik jetzt auch über LTE an. Einen Test­lauf führte der in Düssel­dorf ansäs­sige Konzern in Zusam­men­arbeit mit dem Fern­seh­sender RTL im Rahmen des ADAC GT Masters durch. Das Rennen fand Anfang August auf dem Nürburg­ring statt. Vodafone überführt die 5G-Technologie Network Slicing ins LTE-Netz



Foto: Vodafone Die Erfah­rungen beim ADAC GT Masters waren positiv, wie Voda­fone berich­tete: "Trotz Hoch­last-Situa­tion im Netz konnten die Kame­rabilder des TV-Teams von RTL verläss­lich und in hoher Qualität direkt aus der Boxen­gasse an das Sende­zen­trum über­tragen werden - ohne aufwen­dige Funk­technik und dafür umso mehr Bein­frei­heit durch weniger Verka­belung."

Voda­fone bezeichnet neue Technik als "Netz-Versi­che­rung"

Ab sofort ist 4G-Network-Slicing bundes­weit im LTE-Netz von Voda­fone verfügbar, wie der Konzern mitteilte. Der Netz­betreiber sieht viel­fäl­tige Einsatz­bereiche - von Indus­trie und Logistik bis hin Verkehr und Medien. Network Slicing sei eine Art "Netz-Versi­che­rung". Wenn es unter normalen Bedin­gungen in der Funk­zelle "eng" werden könnte, hätten Firmen, die Network Slicing buchen, weiterhin vollen Zugriff auf den für sie reser­vierten Teil des Netzes.

"Als Digi­tali­sie­rungs­partner für Wirt­schaft und Indus­trie gehört es zu unserer Aufgabe, Lösungen für die Zukunft zu entwi­ckeln. Doch mindes­tens genauso wichtig sind Lösungen für die Gegen­wart. Und gegen­wärtig brau­chen Mittel­ständer und Groß­kon­zerne vor allem stabile und zuver­läs­sige Netze. Doch aktuell unter­stützen viele Endge­räte in der Wirt­schaft bisher nur 4G. Deshalb haben wir die 5G-Technik Network Slicing 4G-kompa­tibel gemacht - und ermög­lichen so unseren Geschäfts­kunden bundes­weit beson­ders verläss­liche Netze, wo sie benö­tigt werden", so Alex­ander Saul, Geschäfts­führer Firmen­kunden, Voda­fone Deutsch­land.

Der Konzern infor­miert poten­zielle Kunden auf einer Unter­seite seiner Home­page über poten­zielle tech­nische Möglich­keiten. 5G Stan­dalone kann anders als Network Slicing auch von Privat­kunden genutzt werden. Wir haben das vom LTE-Stan­dard unab­hän­gige 5G-Netz bereits einem Test unter­zogen.