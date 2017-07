Start für morgen erwartet

Vodafone-Kunden sollen per Kabel künftig bis zu 500 MBit/s bekommen. Auf der CeBIT kündigte das Unternehmen den Schritt an, morgen sollen die ersten Buchungen möglich sein. In den kommenden zwei Wochen sei die Geschwindig­keit für 20 Prozent aller Haushalte im Kabel­verbreitungs­gebiet in Deutschland verfügbar. Das Hochladen von Daten soll in Geschwindig­keiten bis zu 50 MBit/s erfolgen. Der Startschuss fällt demnach in München, danach soll der Ausbau breitflächig in 124 Städten folgen.

Details zu den Preisen nannte Vodafone noch nicht. Sie sind für morgen zu erwarten. Wir werden dann entsprechend berichten.