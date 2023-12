Vodafone: Dieser Vertrag hat nur zwölf Monate Laufzeit

Voda­fone wirbt auf seiner Webseite mit einem Tarif, bei dem die Mindest­ver­trags­lauf­zeit auf zwölf Monate begrenzt ist. Damit sollen Kunden gewonnen werden, die sich nicht für zwei Jahre an Provider und Tarif binden möchten. Die Flexi­bilität, schon nach einem Jahr kündigen zu können, erkaufen sich Inter­essenten in diesem Fall aber nicht nur durch eine höhere Grund­gebühr, sondern auch durch schlech­tere Inklu­siv­leis­tungen.

Beim Tarif handelt es sich um den GigaMobil S 12 Monate. Damit bekommen die Kunden eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Dazu kommen jeden Monat 12 GB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Die Kunden haben Zugang zum GSM-, LTE- und 5G-Netz. Zudem steht immer die maxi­male netz­tech­nisch am Aufent­haltsort verfüg­bare Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit zur Verfü­gung. Vodafone-Vertrag mit kürzerer Laufzeit

Bei Vertrags­abschluss berechnet Voda­fone eine Anschluss­gebühr in Höhe von 39,99 Euro. Zudem ist auch im Zwölf-Monate-Tarif das GigaDepot enthalten. Das heißt, nicht genutztes Daten­volumen wird auto­matisch in den jeweils nächsten Monat mitge­nommen. Umge­kehrt greift eine Daten­auto­matik bei vorzei­tigem Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung. Das kosten­pflich­tige Nach­buchen von Daten­paketen kann aber abge­schaltet werden.

GigaMobil S mit 24 Monaten Lauf­zeit: Güns­tiger und mehr drin

Schaut man sich die regu­läre Version des Tarifs GigaMobil S mit 24 Monaten Mindest­lauf­zeit an, so fällt schon auf den ersten Blick auf, dass der Jahres-Tarif wenig attraktiv ist. Wer sich für zwei Jahre bindet, zahlt regulär 39,99 Euro pro Monat. Im Rahmen einer Aktion redu­ziert sich der Monats­preis noch­mals um 20 Prozent auf 31,99 Euro.

Der Netz­betreiber verdop­pelt - eben­falls im Rahmen einer Aktion - das inklu­dierte Daten­volumen auf 24 GB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Derzeit entfällt für Neukunden die Anschluss­gebühr, die regulär - wie im Zwölf-Monats-Tarif - bei 39,99 Euro liegt. Nach Ablauf der ersten beiden Jahre kann der Vertrag monat­lich gekün­digt werden.

Für Inter­essenten, die sich nicht lang­fristig binden möchten, kann aber auch Prepaid eine Alter­native sein. Mit der CallYa Allnet-Flat M für 14,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden eine Alle-Netze-Flat­rate und 10 GB Daten­volumen. Bei CallYa Digital für 20 Euro in vier Wochen sind jeweils 20 GB Daten­volumen inklu­sive. Bei CallYa kann sich der Kunde alle vier Wochen neu entscheiden, ob er den Tarif weiter nutzen, still­legen oder umstellen möchte.

Wenn Sie auf der Suche noch einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, empfehlen wir auch einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich zu werfen. Mit diesem können Sie Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommen.