Weitere Details: Vodafone-Aktion mit unlimitierter LTE-Flat

Noch ist es inoffiziell: Vodafone will mit Kombi-Angeboten Bestandskunden mit unlimitiertem Internet belohnen. Losgehen soll es am 8. Mai.

Vodafone krempelt sein Tarif-Portfolio weiter um. Bereits vor einigen Tagen haben die Düsseldorfer verkündet, zum 2. Mai die DataGo-Tarife aufzuwerten zu wollen, gestern wurden neue Red-Tarife angekündigt. Doch das scheint noch nicht alles zu sein, was der Netzbetreiber in der Hinterhand hat. Wie ein Insider gegenüber teltarif.de andeutete, soll es für fünf Millionen Bestandskunden besondere Kombi-Angebote geben. Eine Information, die mittlerweile auch von der Seite Caschys Blog bestätigt wurde.

Bestandskunden profitieren

Wer Kombi-Produkte bei Vodafone bucht, wird belohnt. Auf dieser Seite finden sich auch weitere Details. So soll die Aktion vom 8. Mai bis 31. Juli laufen und für jeden Kunden individuelle Angebote bereithalten. Bestandskunden, die bereits ein Produkt im Bereich Festnetz, Mobilfunk oder Fernsehen haben, können durch Buchung eines weiteren Vodafone-Produktes unbegrenztes Datenvolumen bekommen. Caschys Blog rät den Kunden dabei zu verhandeln, denn es gäbe wohl hier auch Abstufungen in den Angeboten.

Unbegrenztes Datenvolumen mit Festnetz-Paket

Als Beispiel für die Angebote nennt der Blog das Festnetz als Zusatzprodukt zum Red- oder YoungTarif. Dafür erhält der Kunde im Gegenzug unbegrenzte Daten und LTE max mit bis zu 500 MBit/s. TV als Zusatzprodukt bringt ebenfalls unbegrenzte Daten, aber für 20 Euro Aufpreis und bei nur 10 MBit/s. Bei red+ Allnet gibt es die gleiche Zugabe, aber für lediglich 10 Euro Aufpreis.

Und wer schon Festnetz oder TV hat und einen Mobilfunktarif dazu buchen möchte, kann zwischen Red S mit 10 MBit/s für 39,99 Euro oder Red M mit LTE max für 49,99 Euro wählen. Weitere Rabatte oder Promotionen soll es laut dem Blog aber nicht geben.

Details folgen

Die Details der Angebote will Vodafone am 8. Mai veröffentlichen. Dazu soll es Post- und Mail-Werbekampagnen geben und auch in der Vodafone-App soll die Aktion beworben werden.

Die Vermarktung seines neuen Red-Portfolios startet Vodafone zum 21. Mai. Die neuen Mobilfunktarife erhalten im Vergleich zu den aktuellen Standard-Tarifen mehr Datenvolumen und eine einfachere Preisstruktur. Gleichzeitig bleiben mit Vodafone Pass, GigaSpeed und GigaDepot die Tarifbestandteile von Red erhalten. Über die Details haben wir berichtet.

