Im Dezember will Voda­fone die Harmo­nisie­rung der Frequenzen in seinen Kabel­netzen abge­schlossen haben. Wenige Wochen später endet die Kabel-UKW-Ära.

Vodafone klemmt Kabel-UKW ab

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Voda­fone hat vor geraumer Zeit damit begonnen, die Frequenz­bele­gung in seinen Breit­band­kabel­netzen zu harmo­nisieren. Die Umstel­lung sollte längst abge­schlossen sein, doch es kam zu Verzö­gerungen. So setzte der in Düssel­dorf ange­sie­delte Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern beispiels­weise die Neube­legungen rund um die Fußball-Welt­meis­ter­schaft und die Weih­nachts­fei­ertage Ende vergan­genen Jahres auf. Damit wollte das Unter­nehmen verhin­dern, dass es ausge­rechnet dann, wenn beson­ders viele Kunden fern­sehen, zu uner­war­teten tech­nischen Probleme und Ausfällen kommt.

In den 13 Bundes­län­dern, die früher von Kabel Deutsch­land versorgt wurden, wurden die Umstel­lungen im Juni abge­schlossen. Schon 2018 stoppte Voda­fone in diesen Bundes­län­dern die analoge Weiter­ver­brei­tung von Hörfunk­pro­grammen in den Kabel­netzen. Wer Radio im Kabel hören möchte, benö­tigt seitdem einen DVB-C-Receiver.

In Baden-Würt­tem­berg, Hessen und Nord­rhein-West­falen, den früher von Unity­media versorgten Bundes­län­dern, sind die Umbe­legungen noch in vollem Gange. Regel­mäßig errei­chen uns Pres­semit­tei­lungen von Voda­fone mit Hinweisen darauf, in welchen Kabel­inseln als nächstes das neue Kabel­raster einge­führt wird. Für die Nacht vom 18. auf den 19. Oktober sind die Neue­rungen beispiels­weise in Bad Homburg in Hessen sowie in Hürth in Nord­rhein-West­falen geplant.

TV-Kanal­ände­rungen werden im Dezember abge­schlossen

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Auf einer eigens dafür einge­rich­teten Unter­seite der Voda­fone-Home­page lässt sich abrufen, für welches Datum am eigenen Standort die Umstel­lung geplant ist. Dabei weist der Netz­betreiber darauf hin, dass die Termine noch nicht für alle Regionen in der Daten­bank hinter­legt wurden. Wie das Magazin Digital Fern­sehen unter Beru­fung auf Voda­fone mitteilte, soll die Harmo­nisie­rung der Kabel­fre­quenzen bis 7. Dezember abge­schlossen werden.

Parallel mit den Frequenz­ände­rungen für Fern­seh­pro­gramme schaltet Voda­fone in Baden-Würt­tem­berg, Hessen und Nord­rhein-West­falen auch digi­tale Radio­pro­gramme in den Kabel­netzen auf. Nach einer Über­gangs­zeit soll die analoge Weiter­ver­brei­tung von Hörfunk­sen­dern im UKW-Bereich wegfallen.

Den Angaben zufolge soll die Kabel-UKW-Abschal­tung im Januar 2024 beginnen und inner­halb weniger Wochen abge­schlossen sein. Ein Jahr später als ursprüng­lich ange­peilt endet die Kabel-UKW-Ära demnach im Früh­jahr 2024. Anders als beim Fern­sehen hat der Kabel­anschluss für die Radio­nut­zung nur (noch) eine unter­geord­nete Bedeu­tung. Alter­nativen sind DAB+ und Inter­net­radio.