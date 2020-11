Vodafone: Gigabit für 420.000 weitere Haushalte

Zum Gigabit Gipfel in Nord­rhein-West­falen legt Voda­fone stolze Zahlen vor. Man könnte meinen, dass (fast) ganz Deutsch­land nur von Voda­fone mit schnellem Internet versorgt würde.

Vodafone bohrt sein zugekauftes Kabel-TV-Glasfasernetz weiter auf und ersetzt den Koax-Anteil durch Glasfaser.

Foto: Vodafone Deutschland Regel­mäßig meldet die Deut­sche Telekom den aktu­ellen Ausbau­stand ihres schnellen Netzes. Da möchte der Haupt­kon­kur­rent Voda­fone nicht nach­stehen und verkündet heute unter der Über­schrift "Gigabit für Deutsch­land" die Zündung eines "Daten­turbo bei weiteren 420.000 Kabel­haus­halten"

Blick auf die Details

Foto: Vodafone Deutschland Schauen wir uns die Details an. Die Aussagen betreffen die Bundes­länder Nord­rhein-West­falen und Hessen (ehema­liges Unity­media-Gebiet) und Baden-Würt­tem­berg (ehema­liges KabelBW und später unity­media-KabelBW Gebiet). In Nord­rhein-West­falen hätten - so teilt es Voda­fone mit - nun "fast zwei­drittel aller Bürger" Zugang zu Voda­fones Gigabit-Internet. Dort seien etwa 300.000 Kabel-Anschlüsse aufge­rüstet worden.

Deutsch­land­weit 22 Millionen Haus­halte möglich

Insge­samt gibt Voda­fone an, "deutsch­land­weit über 22 Millionen Kabel-Haus­halte mit Gigabit-Tempo" zu versorgen. Das bedeutet nicht, dass wirk­lich 22 Millionen Kunden ange­schlossen sind, sondern die Haus­halte könnten sich von Voda­fone versorgen lassen, wenn sie es möchten. Daraus rechnet sich Voda­fone einen Anteil "rund 80 Prozent aller Gigabit-Anschlüsse" in Deutsch­land aus, wenn man die Markt­studie 2020 des VATM als Bezugs­punkt nimmt, die von insge­samt 28 Millionen Gigabit-Anschlüssen in Deutsch­land in 2020 ausgeht.

Nord­rhein-West­falen: 4,8 Millionen Gigabit-Anschlüsse

In Nord­rhein-West­falen sind nun rund 4,8 Millionen Gigabit-Anschlüsse über Kabel verfügbar (aber nicht alle ange­schlossen) – das wären Gigabit-Anschlüsse für fast Zwei­drittel aller Bürger in NRW. Diese Zahlen gab das Unter­nehmen aus Düssel­dorf im Zuge des heutigen Gigabit-Gipfels in Nord­rhein-West­falen bekannt. Bis 2022 sollen im Netz von Voda­fone bundes­weit insge­samt 25 Millionen "super­schnelle Anschlüsse" entstehen.

Verspre­chen einge­löst

Hannes Amets­reiter, CEO Voda­fone Deutsch­land: „Wir lösen unser Verspre­chen gegen­über Politik, Bürgern und unseren Kunden ein: Das netzweite ‚GigaKabel‘ mit dem super­schnellen Internet-Zugang ist Realität. Das reicht uns aber nicht: Wir ziehen noch mehr Glas­faser ins Netz. Wir verdop­peln bald die Upload-Geschwin­dig­keit und beschleu­nigen schritt­weise auf bis zu 10 Gigabit im Down­load. Denn gerade die vergan­genen Monate mit viel Home-Office haben es gezeigt: Gigabit-Netze bringen mehr Lebens­qua­lität und sind der entschei­dende Rohstoff für Wachstum, Arbeits­plätze und Wohl­stand.“

Aufrüs­tung auf DOCSIS 3.1

Um die hohen Geschwin­dig­keiten zu reali­sieren, stattet Voda­fone seine Netz­infra­struktur seit Herbst 2018 nach und nach mit Gigabit-fähigen Netz­ele­menten aus und rüstet das Kabel­glas­faser-Netz auf den Kabel­stan­dard DOCSIS 3.1 auf. Bereits voll­endet ist seit Mitte September 2020 die Gigabit-Aufrüs­tung im Kabel-Glas­faser­netz in 13 Bundes­län­dern. Rund 12,6 Millionen Kabel-Haus­halte könnten in Bayern, Berlin, Bran­den­burg, Bremen, Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Meck­len­burg-Vorpom­mern, Nieder­sachsen, Rhein­land-Pfalz und dem Saar­land einen Gigabit-Zugang ins Internet haben.

Noch nicht ganz fertig

Noch nicht abge­schlossen ist die Netz­auf­rüs­tung in den Bundes­län­dern Nord­rhein-West­falen, Hessen und Baden-Würt­tem­berg. Voda­fone hatte das dortige Kabel-Netz im September 2019 durch den Zukauf von Unity­media über­nommen. Im Februar 2020 begann der breit­flä­chige Ausbau. Bereits im nächsten Jahr und damit weit vor der ursprüng­lichen Planung soll Voda­fones Infra­struktur in Nord­rhein-West­falen voll­ständig aufge­rüstet sein: Dann sollen 5,6 Millionen Kabel­glas­faser-Haus­halte mit Gigabit-Internet surfen können. In Baden-Würt­tem­berg und Hessen liegt die Zahl der Gigabit-fähigen Kabel­anschlüsse nach Angaben von Voda­fone aktuell bei 3,2 bzw. 1,5 Millionen.

NRW ist im Länder­ver­gleich vorne

Keine Wunder: Im Vergleich der Bundes­länder liegt Nord­rhein-West­falen nicht nur bei der Einwoh­ner­zahl und somit auch bei den Gigabit-fähigen Kabel­glas­faser-Anschlüssen vorne. Es folgt Baden-Würt­tem­berg mit jeweils 3,2 Millionen aufge­rüs­teten Kabel­glas­faser-Haus­halten sowie Bayern mit 3,1 Millionen.

DOCSIS 3.1: Haupt­treiber für Deutsch­lands EU-Spit­zen­posi­tion bei Gigabit

Im Jahr 2022 soll es in Deutsch­land im EU-Vergleich die meisten Haus­halte mit Zugang zu Internet-Geschwin­dig­keiten von mindes­tens einem Gigabit pro Sekunde geben. Dies hat die Studie „Gigabit-Anschlüsse in Europa: Deutsch­lands Aufstieg zur Nr. 1“ von Gold­media im Auftrag des Voda­fone Insti­tuts für Gesell­schaft und Kommu­nika­tion heraus­gefunden. Berech­nungen zufolge werde Deutsch­land mit 36,9 Millionen Gigabit-Haus­halten die Spit­zen­posi­tion in Europa über­nehmen. Groß­bri­tan­nien (25,7 Mio.), Frank­reich (24,5 Mio.) und Spanien (17,8 Mio.) folgen auf den Plätzen dahinter. Grund ist vor allem der Ausbau der Kabel-Tech­nologie DOCSIS 3.1.

DOCSIS 4.0: Die nächste Gene­ration steht in den Start­löchern

DOCSIS 3.1 bietet noch sehr viel Kapa­zität für weitere Ausbau­stufen – sowohl im Down­load als auch im Upload. Doch an der nächsten Technik-Gene­ration wird bereits gear­beitet. Der Nach­folger DOCSIS 4.0 soll perspek­tivisch Geschwin­dig­keiten von bis 10 GBit/s bei Down­loads und 6 GBit/s bei Uploads ermög­lichen. Sobald erste Proto­typen der neuen Hard­ware-Gene­ration verfügbar sind, plant Voda­fone erste Feld­tests. Diese sollen bereits inner­halb der nächsten zwei Jahre statt­finden.

