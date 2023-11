Neue Vodafone-Tarife: TV-Grundversorgung inklusive

Voda­fone kündigte heute neue Tarife für die Kombi­nation aus Fern­sehen und Internet über DSL, Kabel oder Glas­faser an. Damit will der Düssel­dorfer Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter die Attrak­tivität des Kabel­anschlusses stei­gern, damit möglichst viele Kunden bei Voda­fone bleiben.

„Wir räumen für unsere Kunden im Tarif­dschungel auf“, sagt Marcel de Groot, Geschäfts­führer Privat­kunden bei Voda­fone Deutsch­land in dem Wissen, dass viele Verbrau­cher mit den Tarifen für Internet und Fern­sehen über­for­dert sind. „Wir bringen TV und Internet enger zusammen und harmo­nisieren die Preise unab­hängig vom Namen der Netz­tech­nologie“, erklärt de Groot. Heißt: Egal, ob der Anschluss über DSL, das Kabel­netz oder über Glas­faser erfolgt, die Band­breite kostet im Tarif GigaZuhause immer das Gleiche.

So fallen für 50 Mbit/s im Down­load monat­lich 39,99 Euro an. Für das Gigabit müssen Kunden 64,99 Euro bezahlen. Keine Neue­rung ohne Ausnahme: Für Haus­halte, die einen Glas­faser­anschluss von Voda­fone nutzen, kostet das Gigabit 79,99 Euro. Immerhin erhalten diese Kunden im Upload eine höhere Band­breite, während sie bei DSL- und Kabel­inter­net­kunden 50 Mbit/s bzw. 25 Mbit/s im Tarif GigaZuhause 50 beträgt. In allen Tarifen ist neben einer Internet- auch eine Sprach-Flat­rate in alle deut­schen Netze enthalten.

Foto: Vodafone Vor allem kombi­niert Voda­fone die Inter­net­tarife mit der TV-Grund­ver­sor­gung über den Kabel­anschluss namens TV Connect Zuhause. Sie umfasst je nach regio­naler Verfüg­bar­keit bis zu 28 TV-Sender in HD- und 69 weitere Programme in SD-Qualität. Bishe­rige Inter­net­kunden, die auf einen GigaZuhause-Tarif umschwenken, erhalten die TV-Grund­ver­sor­gung über ihren Kabel­anschluss kostenlos dazu. Für sie entfällt die Monats­gebühr von 12,99 Euro. Haus­halte, die mit Voda­fone einen Einzel­nut­zer­ver­trag für die TV-Versor­gung abge­schlossen haben, erhalten einen Rabatt von 12,99 Euro.

Kombi­nation Fern­sehen und DSL bzw. Glas­faser soll folgen

Die neuen Tarife gelten ab dem 29. November 2023 und lösen dann die bishe­rigen Tarife ab. Bis Ende Februar 2024 wird Voda­fone die neuen Tarife in den ersten neun Monaten der Vertrags­lauf­zeit für 19,99 Euro bzw. GigaZuhause 50 für 9,99 Euro im Monat anbieten. Darüber hinaus entfällt das Bereit­stel­lungs­ent­gelt und je nach Tarif gewährt Voda­fone ein Start­gut­haben zwischen 50 und 120 Euro. Außerdem erhalten die Kunden für zwei Jahre die FRITZ!Box 6660 gratis dazu. „Wir kombi­nieren das Beste aus beiden Welten, unter der Annahme, dass wir dem Kunden die Kauf­ent­schei­dung deut­lich einfa­cher machen und er sich nur einmal entscheiden muss", erklärt Marc Albers, Bereichs­leiter Broad­band bei Voda­fone, den Grund­gedanken hinter den neuen Tarifen für Internet und TV. Die Kombi­nation von Fern­sehen mit DSL bzw. Glas­faser soll in Zukunft folgen und schei­tert derzeit noch an der unter­schied­lichen Hard­ware, die für den TV-Empfang bzw. für DSL und Glas­faser genutzt wird.

Wegfall der Umla­gefä­hig­keit: Kabel­anschluss soll attrak­tiver werden

Anlass für die engere Verzah­nung beider Welten ist der Wegfall der Umla­gefä­hig­keit der Gebühren für den Kabel­anschluss auf die Miet­neben­kosten ab dem 1. Juli 2024. Mieter, die den Kabel­anschluss über die Miet­neben­kosten bezahlen, können dann wählen, ob sie den Kabel­anschluss weiter nutzen oder Fern­sehen und Internet über einen anderen Anbieter beziehen wollen.

Mit der quasi geschenkten TV-Grund­ver­sor­gung will Voda­fone möglichst viele Mieter davon über­zeugen, entweder den Kabel­anschluss weiter zu nutzen oder zu ihm zu wech­seln. Das in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen versorgt nach eigenen Angaben 24 Millionen Haus­halte über Kabel, davon 12,5 bis 13 Millionen nur mit Fern­sehen.

Foto: Vodafone In Miets­häu­sern, in denen ein anderer Kabel­netz­betreiber für die TV-Versor­gung zuständig ist, kann Voda­fone die GigaZuhause-Tarife nicht anbieten – jeden­falls nicht vor dem 1. Juli 2024. Dann können die Mieter frei wählen. Das Problem für Voda­fone: Wer sich ab dem Stichtag gegen die Düssel­dorfer als TV- oder Inter­net­lie­ferant entscheidet, muss vom Kabel­netz ausge­schlossen werden. Derzeit sucht Voda­fone nach einer tech­nischen Lösung, um einzelne Haus­halte abzu­klemmen, damit Mieter, die Voda­fone gekün­digt haben, nach dem 1. Juli 2024 kein Kabel-TV-Signal mehr empfangen. Um die Zahl der Schwarz­seher klein zu halten, will Voda­fone die Attrak­tivität des Kabel­anschlusses mit den neuen Tarifen stei­gern.

Ende Juni 2023 präsen­tierte Voda­fone den Tarif TV Connect Start. Dieser Tarif richtet sich an Mieter, die den Kabel­anschluss über die Miet­neben­kosten bezahlen.