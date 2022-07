SD statt HD: Vodafone verschlechtert Übertragungsqualität

Wie berichtet, hat Voda­fone mit der Umstruk­turie­rung seiner Kabel-TV-Sende­plätze begonnen. Für manche Programme ändert sich aller­dings nicht nur die Frequenz. Einem Bericht des Maga­zins Digi­tal­fern­sehen zufolge streicht der in Düssel­dorf ansäs­sige Konzern sein TV-Angebot teil­weise auch zusammen. Für manche Programme fällt die Paral­lel­abstrah­lung in Stan­dard-Auflö­sung und HD-Qualität weg. Veränderungen beim Kabel-TV

Foto: dpa Auch ein auf der Webseite von Voda­fone hinter­legtes PDF-Doku­ment zeigt, dass für einige Programme auf die Verbrei­tung in SD-Qualität verzichtet wird. Davon betroffen sind unter anderem 13th Street und National Geogra­phic, Euro­sport 2 und RTL Living. Dieser Schritt ist nach­voll­ziehbar, denn HD ist inzwi­schen zum neuen Stan­dard geworden. In den meisten Haus­halten steht längst Empfangse­quip­ment, mit dem auch die HD-Kanäle genutzt werden können.

Diese Programme werden nur in SD-Qualität einge­speist

Es gibt aber auch Programme, die Voda­fone weiterhin nur in SD-Qualität im Kabel­netz anbietet. Das betrifft Nick Jr., Boome­rang, Cartoon Network, Fix&Fixi TV, Lust Pur und Silver­line. Dabei ist die Voda­fone-Darstel­lung, nach der diese Sender "weiterhin nur in SD-Qualität" gezeigt werden, in zwei Fällen sogar falsch, denn Boome­rang und Cartoon Network wurden bisher in HD weiter­ver­breitet.

Digi­tal­fern­sehen zitiert einen Voda­fone-Spre­cher, der Netz­betreiber habe sich mit Warner Bros. Disco­very auf diesen Schritt verstän­digt, da beide Programme nur Zeichen­trick und animierte Inhalte zeigen. Da sei "der Sprung von HD zu SD im Hinblick auf die Bild­qua­lität für die Zuschauer kaum sichtbar". Ähnlich habe sich auch die Pres­sestelle von Warner Bros. Disco­very geäu­ßert. Dabei sind 720 mal 576 Pixel gegen­über 1920 mal 1080 Pixel durchaus eine deut­liche Verschlech­terung für die Zuschauer.

Sky Sport Top Event zum Start nur für wenige Zuschauer

Voda­fone räumte gegen­über teltarif.de außerdem ein, dass das neue Programm Sky Sport Top Event, das am 14. Juli auf Sendung geht, zunächst nur für wenige Kabel­kunden zu sehen ist. Die Einspei­sung soll bereits ab 12. Juli erfolgen - aller­dings vorerst nur für Zuschauer, die eine GigaTV-Box der ersten Gene­ration nutzen. "Kunden, die ein GigaTV-Gerät der zweiten Gene­ration nutzen, können den Sender aber auch bald empfangen. Die tech­nische Imple­men­tie­rung ist noch nicht voll­ständig abge­schlossen", so die Voda­fone-Pres­sestelle.

Wie das Unter­nehmen weiter mitteilte, wird Sky Sport Top Event jedoch aus tech­nischen Gründen auch länger­fristig nicht auf den Horizon-Geräten zu empfangen sein. Betrof­fenen Kunden bleibt somit nur der Umstieg auf eine neue Set-Top-Box. Keine Probleme gibt es hingegen mit der Weiter­ver­brei­tung der eben­falls neuen Programme Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Golf HD und Sky Sport Mix HD. Keine Angaben machte Voda­fone zur Kabel­ein­spei­sung von Sky Sport Tennis HD.

