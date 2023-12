Zwangsgebühr weg: Das kostet Kabel-TV bei Vodafone

Die aktuellen TV-Kabel-Tarife bei Vodafone

Voda­fone kündigte Ende November neue Tarife für die Kombi­nation aus Fern­sehen und Internet über (V)DSL, TV-Kabel oder Glas­faser an: Die TV-Grund­ver­sor­gung ist bei den Tarifen wie berichtet inklu­sive.

Trotzdem gibt es mit Einzel- und Mehr­nut­zern sowie Internet- und reinen TV-Kunden so viele Even­tua­litäten, dass es bislang nicht klar war, welcher Kabel­kunde zukünftig wie viel bezahlt. Das hat Voda­fone nun genauer aufge­schlüs­selt. Seit 29. November werden die neuen Tarife verkauft. Wir geben die Infor­mationen von Voda­fone nach­fol­gend weiter und versu­chen, bei der komplexen Struktur Licht ins Dunkel zu bringen.

Was ist gene­rell neu?

Die Fest­netz-Bündel­tarife mit Kabel­anschluss sind neu. Der Kabel­anschluss, der bisher als TV Connect bezeichnet wurde, wird unter­teilt in TV Connect Zuhause, TV Connect Start und TV Connect Stan­dard. Zudem hat Voda­fone folgende Ände­rungen zum vorhe­rigen Port­folio vorge­nommen: Die Preise zwischen Kabel, (V)DSL und Glas­faser wurden ange­gli­chen und das Start­gut­haben ange­passt. Die Kabel­anschluss­kosten wurden von 19,99 Euro auf 12,99 Euro rabat­tiert. Gleich­zeitig wurden die Versand­kosten von 9,99 Euro auf 6,99 Euro abge­senkt.

Für Kabel-Internet-Kunden gibt es folgendes Router-Angebot: Bei Vertrags­abschluss vom 29.11.2023 bis 18.02.2024 ist die FRITZ!Box 6660 24 Monate lang ohne Aufpreis inklu­sive. Anschlie­ßend kostet sie 4,99 Euro monat­lich extra. Voda­fone stellt klar, dass dies nur für die FRITZ!Box 6660 und nur für Neukunden gilt.

Welcher Kunde muss was buchen?

Bei seinen Vermark­tungs­infor­mationen arbeitet Voda­fone sehr viel mit Abkür­zungen, die wir hier einmal aufschlüs­seln, falls Kunden bei einer Online-Bestel­lung oder in einem Voda­fone-Shop damit konfron­tiert werden sollten:

KIP - (reines) Kabel-Internet-Produkt: Die Preise wurden wie schon erwähnt mit (V)DSL und Glas­faser verein­heit­licht

ENV - Kunden mit Einzel­nut­zer­ver­trag: Hier schließt der Kunde einen Vertrag direkt mit Voda­fone ab. Diese Kunden­gruppe kann das Produkt "KIP + TV Connect Zuhause" buchen.

MNV - Kunden mit Mehr­nut­zer­ver­trag und aktu­eller Abrech­nung über die Neben­kosten: Dieser Vertrag besteht in der Regel zwischen einer Wohnungs­gesell­schaft und Voda­fone. Endkunden bezahlen den Kabel­anschluss noch bis zum Wegfall des Neben­kos­ten­pri­vilegs im Juli über die Neben­kos­ten­abrech­nung. Diese Kunden buchen aktuell nur KIP, da bereits ein TV-Kabel­anschluss besteht.

MNV - Kunden mit Mehr­nut­zer­ver­trag und mit Versor­gungs­ver­ein­barung (VV): In diesem Fall handelt es sich um einen Mehr­nut­zer­ver­trag, der gekün­digt wurde, aber noch aktiv ist. Eine Versor­gungs­ver­ein­barung zwischen der Wohnungs­gesell­schaft und Voda­fone besteht bereits. Diese Kunden buchen: "KIP + TV Connect Start".

MNV - Kunden mit Mehr­nut­zer­ver­trag und ohne Versor­gungs­ver­ein­barung (VV): Hier handelt es sich um einen Mehr­nut­zer­ver­trag, der gekün­digt wurde, aber keine Versor­gungs­ver­ein­barung zwischen der Wohnungs­gesell­schaft und Voda­fone besteht. Die Buchungs­mög­lich­keiten: Im ehema­ligen Unity­media-Bereich: "KIP + TV Connect Stan­dard" und im ehema­ligen Kabel-Deutsch­land-Bereich "KIP + TV Connect Zuhause".

VV - (reine) Versor­gungs­ver­ein­barungs-Kunden: Das sind ehema­lige MNV-Kunden, deren Wohnungs­gesell­schaft eine Versor­gungs­ver­ein­barung abge­schlossen hat. Hat die Wohnungs­gesell­schaft keine VV abge­schlossen und der Vertrag ist nicht mehr aktiv, so gilt der Kunde als ENV-Kunde. Buchungs­mög­lich­keit: "KIP + TV Connect Start".

Die reinen TV-Tarife TV Connect Zuhause, Start und Stan­dard

Gene­rell beinhaltet TV Connect 69 SD-Sender und 28 HD-Sender der öffent­lich-recht­lichen TV-Sender. TV Connect Zuhause ist buchbar für ENV-Kunden sowie MNV-Kunden ohne VV im ehema­ligen Kabel-Deutsch­land-Bereich. Die Grund­gebühr beträgt 12,99 Euro monat­lich. Eine Einzel­buchung ist nicht möglich, sondern nur in Kombi­nation mit Kabel. Es handelt sich um einen eigen­stän­digen sepa­raten Vertrag. Sollte der Kabel­ver­trag gekün­digt werden, so bleibt der TV-Connect Zuhause Vertrag erhalten.

TV Connect Start ist für MNV-Kunden mit VV und VV-Kunden. Der Preis wird indi­viduell verhan­delt und der Tarif ist einzeln buchbar. TV Connect Stan­dard ist für MNV-Kunden ohne VV im ehema­ligen Unity­media-Gebiet und kostet 12,99 Euro monat­lich. Auch dieser Tarif ist einzeln buchbar.

So lange die TV-Kabel­gebühr noch über die Miet­neben­kosten abge­rechnet wird, wird für TV Connect Zuhause und TV Connect Stan­dard ein Rabatt von 12,99 Euro hinter­legt, die Grund­gebühr fällt also erst an, wenn keine Berech­nung über die Miet­neben­kosten mehr statt­findet. Bei TV Connect Start und TV Connect Stan­dard handelt es sich um eigen­stän­dige sepa­rate Verträge. Sollte der Kabel­ver­trag gekün­digt werden, so bleibt der TV-Connect Start/Stan­dard Vertrag erhalten. Unter­schied­liche Lauf­zeiten der Verträge (Kabel und Connect) sind möglich.

Die Kombi­tarife KIP + TV Connect

Beim Kombi­pro­dukt "KIP + TV Connect Zuhause" kostet der KIP 50 neun Monate lang 9,99 Euro, anschlie­ßend 39,99 Euro und es gibt ein Start­gut­haben von 50 Euro. KIP 100 startet mit einer Grund­gebühr von 19,99 Euro, die ab dem 10. Monat auf 44,99 Euro steigt (80 Euro Start­gut­haben). Auch KIP 250, 500 und 1000 starten mit der Grund­gebühr von 19,99 Euro. Ab dem 10. Monat sind es bei KIP 250 49,99 Euro, bei KIP 500 54,99 Euro (beide mit 100 Euro Start­gut­haben) und bei KIP 1000 64,99 Euro (120 Euro Start­gut­haben). Die Vermark­tung dieses Kombi­tarifs ist frei­gegeben für Neukunden und DSL-Wechsler (ENV-Kunden und MNV-Kunden ohne VV im ehema­ligen Kabel-Deutsch­land-Gebiet).

Die genannten Kombi­nati­ons­preise gelten auch für die Kombi­tarife "KIP + TV Connect Start" und "KIP + TV Connect Stan­dard". Auch für das Produkt "Nur KIP" kommu­niziert Voda­fone dieselben Preise - um eben zu zeigen, dass bei den Kombi­tarifen die Kabel-TV-Grund­ver­sor­gung (TV Connect) inklu­sive ist.

Sepa­rates Angebot für GigaTV

Zusätz­lich bietet Voda­fone Neukunden bei Bestel­lung von 29.11.2023 bis 28.03.2024 das OTT-TV-Produkt GigaTV sechs Monate ohne Grund­gebühr an. GigaTV Cable kostet danach (jeweils monat­lich) 14,99 Euro. GigaTV Net und GigaTV Net inkl. Apple TV 4K werden anschlie­ßend mit 19,99 Euro berechnet.

GigaTV Cable inkl. VF Premium kostet in den ersten sechs Monaten jeweils 4,99 Euro Grund­gebühr und anschlie­ßend 19,99 Euro. Für GigaTV Cable inkl. Netflix sowie GigaTV Net inkl. Netflix verlangt Voda­fone im ersten halben Jahr monat­lich 9,99 Euro und anschlie­ßend 25,99 Euro.

Das Kabelfern­sehen ist Deutsch­lands zweit­ältester Fern­seh­ver­brei­tungsweg nach der Antenne. Heute liefert das Kabel weit mehr als nur Fern­sehen und Radio.