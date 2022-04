Vodafone: Mehrere Pay-TV-Sender im Mai und Juni gratis

Voda­fone bietet seinen Kabel-TV-Kunden in den kommenden Wochen mehrere Pay-TV-Sender kostenlos an. Die Aktion startet am kommenden Sonntag, den 1. Mai, und läuft bis zum 20. Juni, wie das in Düssel­dorf ange­sie­delte Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen mitteilte. Frei­geschaltet werden die norma­ler­weise verschlüs­selt über­tra­genen Programme ProSieben Fun, Sat.1 Emotions und Kabel Eins Clas­sics.

Wie Voda­fone erläu­terte, haben alle Kunden im Akti­ons­zeit­raum kosten­losen Zugang zu den Programmen, wenn sie für den TV-Empfang eine Horizon Box oder eine Smart­card nutzen. Wer GigaTV einsetzt, erhält darüber hinaus Zugang zu den jewei­ligen Sender-Media­theken. Im Akti­ons­zeit­raum sind viele der dort gelis­teten Titel statt der regu­lären Verfüg­bar­keit von sieben Tagen bis zu 30 Tage lang abrufbar.

Frei­schal­tung auto­matisch

Aktion für Kabel-TV-Kunden

Foto: Vodafone Voda­fone verspricht eine auto­mati­sche Frei­schal­tung der drei Pay-TV-Programme zum 1. Mai. Das Unter­nehmen räumt aber ein, dass bei älteren Geräten ein manu­eller Sender­such­lauf erfor­der­lich sein kann, um vom sieben Wochen langen Gratis-Empfang von ProSieben Fun, Sat.1 Emotions und Kabel Eins Clas­sics zu profi­tieren.

ProSieben Fun wird vom Veran­stalter als action­rei­ches, junges Programm bezeichnet. Sat.1 Emotions unter anderem bietet Dramen, Komödie und roman­tische Filme. Bei Kabel Eins Clas­sics gibt es im Mai und Juni unter anderem Themen­tage mit High­lights aus Klas­sikern wie "21 Jump Street", "22 Jump Street", "Sommer in Orange", "Das Jerico Projekt" und "Keine halben Sachen".

Das bietet GigaTV

GigaTV von Voda­fone bietet Zugang zu mehr als 100 Free-TV- und 131 Pay-TV-Sendern. Dazu kommen Media­theken für den zeit­sou­veränen Abruf von Fern­seh­sen­dungen. Ein Groß­teil der weiter­ver­brei­teten Kanäle wird in HD-Qualität ange­boten. Auch Apps für die Nutzung von Strea­ming­diensten wie Netflix oder Amazon Prime Video sind verfügbar.

Aktuell hat Voda­fone nach eigenen Angaben mehr als 13 Millionen TV-Kunden. Dabei steht der Konzern vor einem Macht­wechsel. Phil­ippe Rogge, bislang Ost-Europa-Manager bei Micro­soft mit Erfah­rungen beim belgi­schen Netz­betreiber Belgacom/Proxi­umus, über­nimmt ab 1. Juli den Posten des Voda­fone-Deutsch­land-CEOs von Hannes Amets­reiter. Dazu hat sich teltarif.de-Redak­teur Henning Gajek in einem eigenen Bericht weiter­gehende Gedanken gemacht.