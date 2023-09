Vodafone Kabel: Störung im Raum Linz/Rhein, Bad Höningen

teltarif.de-Leser melden einen Netz­aus­fall im Voda­fone Koax­kabel-Netz in den Post­leit­zahl-Berei­chen 53547, 53572, 53545 (Bad Höningen, Unkel , Linz/Rhein etc.), also südlich von Bonn in Rhein­land-Pfalz.

Chat­ver­läufe belegen Störung

An die Leser-Mail ange­hängte Chat­ver­läufe zeigen, dass die Störung exis­tiert. Es sind einige Nutzer in der Region davon betroffen. Vodafone kennt den Fehler offenbar noch nicht.

Screenshot: Leser / teltarif.de

Home­office unmög­lich

Ein Leser musste sich "krank" melden, weil ein "Arbeiten im Home­office seit gestern nicht mehr möglich" sei. Die Voda­fone-Hotline habe ihm mehr­fach erklärt, dass keine Störung bekannt sei, aufge­machte Tickets wurden ohne Rück­mel­dung geschlossen.

Erschwe­rend kommt hin zu, dass in dieser Region die örtliche Mobil­funk-Versor­gung stel­len­weise sehr mangel­haft ist. Das heißt, ein Auswei­chen auf Mobil­funk für die Dauer der Störung sei nicht möglich. Eine Stel­lung­nahme von Voda­fone zur Störungs­ursache und Dauer liegt uns noch nicht vor.

Immer wieder Störungen

Im Internet wird der Fehler intensiv diskutiert.

Screenshot: Facebook / teltarif.de Störungen im TV-Koax­kabel-Netz können viel­fäl­tige Ursa­chen haben. Mögli­cher­weise hat ein Bagger ein Haupt­ver­bin­dungs­kabel getroffen, mögli­cher­weise ist auch Wasser in eine Verbin­dungs­lei­tung einge­drungen oder Nage­tiere haben ihren Hunger gestillt. In vielen Orten liegt noch das Original-Koax­kabel der dama­ligen Deut­schen Bundes­post, das im Zuge der Libe­rali­sie­rung dann verkauft werden musste und via Kabel Deutsch­land, Unity­media oder Kabel-BW wieder zu Voda­fone "zurück" gekommen ist.

Die Kunden sind beson­ders frus­triert, da Voda­fone erst vor kurzem eine Preis­erhö­hung um monat­lich fünf Euro durch­gesetzt hat. Hier wurden Störungen im Kabel-TV-Netz von Vodafone bemerkt

Screenshot: Leser Hinweis / teltarif.de Es ist kein Einzel­fall in der Branche: In vielen Fällen klappt die Kommu­nika­tion zwischen Netz­betrei­bern und Kunden über Störungen, ihre Ursache und die Dauer bis zur Behe­bung einfach nicht. Oft fehlt fach­kun­diges Personal zur Fehler­ana­lyse oder Baufirmen, die kurz­fristig eine Straße aufgraben und nach dem Fehler suchen können. Dazu ist zunächst eine "Bauge­neh­migung" der Gemeinde notwendig. Solche Fehler treten bevor­zugt kurz vor dem Wochen­ende auf.

Nach einem Brand einer Voda­fone-Basis­sta­tion war ein Ort ca. 3 Wochen offline.

Update 15:56 Uhr

Die Voda­fone-Pres­stelle teilte uns dazu mit: "Seit heute 12 Uhr kommt es in den Linz am Rhein, Bad Höningen und Ocken­fels zu einer Störung im Glafa­ser­netz. Die Tech­niker sind bereits infor­miert und haben das Ticket dazu eska­liert. Leider können wir zum aktu­ellen Zeit­punkt noch nicht sagen, wann die Störung behoben sein wird."

Ende des Updates