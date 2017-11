Vodafone entfernt Netlock bei iPhone 8 und 8 Plus

Vodafone entfernt nun den Netlock bei den vom Netzbetreiber verkauften iPhone 8 und 8 Plus, der zur Folge hatte, dass die Geräte nur mit Vodafone-SIM funktionierten. An der umstrittenen Praxis hält Vodafone aber fest.

Vodafone entfernt Netlock bei iPhone-8-Familie Wer das neueste iPhone direkt zum Start mit Vertrag bei einem Netzbetreiber erwirbt, möchte im Anschluss daran möglicherweise Tarif und Gerät getrennt verwenden. Außerdem ist es heutzutage ein regulärer Vorgang, beispielsweise auf Reisen die eigene SIM aus dem Smartphone zu nehmen und stattdessen eine SIM aus dem Reiseland oder eine internationale Roaming-SIM einzulegen.

Die Telekom und o2 verzichten auf die Praxis, neue iPhones mit Netlock zu verkaufen, Vodafone hält aber weiterhin daran fest. Allerdings fällt jetzt der Netlock bei iPhone 8 und 8 Plus weg. Bei Vodafone gekaufte Modelle des iPhone X behalten die Sperre aber erst einmal weiter - in den Smartphones kann also nur eine Vodafone-SIM genutzt werden.

iPhone-X-Käufer müssen noch Geduld haben

iphone-ticker.de hat herausgefunden, dass der Netlock bei iPhone 8 und 8 Plus nun weggefallen ist. Die Betroffenen mussten also rund zwei Monate mit dem Netlock leben - der Verkaufsstart des iPhone 8 war am 22. September.

Entfernen lässt sich der Netlock bei einem Vodafone-Gerät auf folgende Weise: Auf dem Computer oder Mac muss eine aktuelle Version der iTunes-Software laufen. Dann wird das iPhone mit dem Computer verbunden und mit iTunes synchronisiert. Anschließend sollte der Netlock entfernt sein.

Beim iPhone X funktioniert das allerdings noch nicht. Hier wird erst ab dem 1. Februar 2018 die Möglichkeit bestehen, den Netlock zu entfernen. iPhone-X-Käufer bei Vodafone müssen also eine rund dreimonatige Sperre erdulden, der Verkaufsstart des iPhone X war am 3. November.

In separaten Meldungen berichten wir über die noch bis zum 26. November gültige Tarifaktion bei Vodafone Red sowie darüber, wie das Vodafone-Mobilfunknetz beim Chip-Netztest abgeschnitten hat.