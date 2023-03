Vodafone-Tochter Vantage soll von der Börse

Große Finanz­inves­toren wollen Vantage Towers von der Börse nehmen. Das bringt Voda­fone neues Geld. Eine in England geplante Fusion mit Three könnte weitere Auswir­kungen haben.

Um Geld in die Kasse zu bekommen, hatte Voda­fone seine Sende­türme und Stand­orte in die extra dafür gegrün­dete Vantage Towers ausge­lagert. In einem nächsten Schritt hat Voda­fone seine Anteile an der Vantage Towers nun an die neue "Oak Holdings" über­tragen und dafür einen Milli­arden­erlös von 4,9 Milli­arden Euro einge­nommen.

Voda­fone halte nun 64 Prozent an der Dach­gesell­schaft Oak Holdings, teilt die Voda­fone PLC in London mit.

Noch mehr Geld denkbar

Foto: Vantage Towers Der Netto­erlös könnte bis Ende Juni noch auf bis zu 6,6 Milli­arden Euro steigen, sofern sich das an Oak Holdings betei­ligte Konsor­tium aus den Infra­struktur-Inves­toren Global Infra­struc­ture Part­ners und KKR entschließt, seine Betei­ligung auf 50 Prozent zu erhöhen.

An der Börse stiegen die Kurse von Voda­fone und Vantage Towers und legten nach Bekannt­werden dieser Mittei­lung leicht zu.

Delis­ting der Vantage Aktie geplant

Der nächste Schritt ist auch schon verab­redet: Oak Holdings will die Akti­enge­sell­schaft Vantage Towers rund zwei Jahre nach der Erst­notiz wieder von der Börse nehmen. Dann sollen die verblie­benen Aktio­näre 32 Euro je Aktie erhalten. Der Akti­enkurs der Vantage Towers Aktie lag am Mitt­woch bei Börsen­schluss bei 33,52 Euro.

Kann das klappen?

Ob der Rückzug von der Börse am Ende klappt, ist noch nicht sicher. Finanz­kreise verweisen darauf, dass der Milli­ardär Paul Singer mit knapp sechs Prozent an Vantage Towers betei­ligt ist. Und der dürfte sich den Ausstieg wohl vergolden lassen.

Wenn Oak Holdings seinen Aktien-Anteil auf mehr als 90 Prozent stei­gern kann, könnte ein soge­nanntes "Squeeze-out"-Verfahren gestartet werden. Aktuell wird Vantage Towers nach Börsianer-Infor­mationen mit knapp 17 Milli­arden Euro bewertet.

Vantage-Deutsch­land-Chef verlän­gert nicht

Foto: Vantage Towers Der bishe­rige Vantage Towers Deutsch­land Chef Vivek Badri­nath hatte schon vor einiger Zeit seinen Rückzug aus dem Unter­nehmen ange­kün­digt und wird seinen Ende 2023 auslau­fenden Vertrag nicht verlän­gern. Vantage Towers liegt derzeit auch im Clinch mit dem vierten Netz­betreiber 1&1, der Vantage-Stand­orte zum Aufbau des eigenen Netzes "gebucht" hatte. Derzeit läuft eine Beschwerde beim Bundes­kar­tellamt.

Span­nende Fragen: Wird Voda­fone chine­sisch?

Span­nend bleibt folgende Frage: Wieviel Geld werden die neuen Inves­toren für den drin­gend notwen­digen weiteren Netz­ausbau bei Voda­fone frei­geben?

Könnte die in England ange­dachte "Zusam­men­arbeit" zwischen Voda­fone-UK und Three-("3")-UK auf den gesamten Konzern ausge­dehnt werden und Voda­fone würde damit eine "Schwester des Anbie­ters "Drei" in Öster­reich? Würde Voda­fone dadurch zu einem chine­sischen Netz­betreiber, denn "Three" gehört der in HongKong behei­mateten Hutchison Whampoa des Multi­mil­liar­därs Li Ka Shing. Den "Sicher­heits­poli­tikern" z.B. in Deutsch­land dürfte das wohl weniger gefallen. Die Zeichen im Welt­markt stehen auf Konso­lidie­rung (= Zusam­men­legung), die EU-Kommis­sion hat hier jedoch gewal­tige Bedenken.

