Vodafone warnt vor Ausschluss von Huawei aus 5G

Hannes Ametsreiter (CEO Vodafone Deutschland) wünscht sich bei 5G eine faktenbasierte Diskussion statt Angstmacherei

Foto: Picture Alliance / dpa Der Vorstands­chef von Voda­fone Deutsch­land, Hannes Amets­reiter, warnt die deut­sche Bundes­regie­rung davor, den chine­sischen Netz­aus­rüster Huawei beim neuen Mobil­funk­stan­dard 5G auszu­schließen.

Amets­reiter wört­lich: "Ein Ausschluss von Huawei würde dazu führen, dass sich der 5G-Netz-Ausbau um bis zu fünf Jahre verzö­gert und deut­lich mehr kostet", sagte er gegen­über dem Politik-Magazin "Focus". Amets­reiter hat gute Gründe: Ein Ausschluss würde größere tech­nische Eingriffe in sein Netz bei der Umrüs­tung auf den neuen 5G-Stan­dard erfor­dern, da die 5G-Technik auf 4G (LTE) aufbaut. Es müsste also bestens funk­tio­nie­rende 4G-Technik von Huawei hinaus geworfen werden, weil sie mit 5G-Technik anderer Hersteller nicht kompa­tibel ist. Ähnliche Probleme haben Amets­rei­ters Kollegen von Voda­fone UK in England.

Ausbau noch später?

Foto: Picture Alliance / dpa Kritiker werfen Voda­fone schon länger vor, sich beim drin­gend notwen­digen Netz­ausbau zu viel Zeit oder dünner besie­delte Regionen "außen vor" zu lassen. Ein Ausbau von weit verbrei­teter, gut funk­tio­nie­render Huawei-Technik gegen teil­weise noch gar nicht oder nur spät liefer­barer Technik anderer Hersteller, würde die Netz-Ausbau­pläne extrem verzö­gern.

Fakten­basierte Diskus­sion statt Angst­macherei

Die Sicher­heits­bedenken gegen das chine­sische Unter­nehmen Huawei teilt der Voda­fone-Manager nicht. "Statt Angst­macherei würde ich mir eher eine fakten­basierte Diskus­sion über tech­nische Lösungen und Schutz­mecha­nismen für Unter­nehmen wünschen, etwa durch Verschlüs­selung", schlug Amets­reiter vor. Er räumte aller­dings ein, dass ein Verbot eine poli­tische Entschei­dung sei, die man gege­benen­falls akzep­tieren müsse.

Poli­tische Entschei­dung schwer kalku­lierbar

Die Bundes­regie­rung lässt bislang offen, ob ein Einsatz von Huawei-Kompo­nenten im deut­schen 5G-Netz erlaubt bleibt. Ein strenges Prüf­ver­fahren mit einer "poli­tischen Kompo­nente" soll dafür ausschlag­gebend sein. Mehrere Länder haben Huawei dagegen vom 5G-Netz­ausbau ausge­schlossen, darunter die USA und Groß­bri­tan­nien.

Dies ist einer­seits aus "Angst" vor wirt­schaft­licher Über­macht Chinas passiert, aber auch aus Frust und Ärger über Chinas Vorgehen gegen jede Form von Kritik an seiner Politik, sei es in Hong Kong oder im Kern­land beispiels­weise gegen­über der Volks­gruppe der Uiguren. Kenner der Szene gehen auch davon aus, dass speziell die USA darüber verär­gert sind, dass sich die Technik von Huawei durch die Geheim­dienste nicht so einfach "knacken" lässt.

Konfron­tation hilft nicht

Die Erfah­rung zeigt jedoch, dass China auf massiven öffent­lichen poli­tischen Druck eher gegen­teilig reagiert. Wichtig bleiben unend­lich viel Geduld und gute Kontakte und am Ende prag­mati­sche Lösungen, wobei beide Seiten ihr "Gesicht wahren" können. Schnelle Erfolge sind leider nicht zu erwarten.

Boykott wirkt nicht wie gewünscht

Trotz aller Boykott-Bemü­hungen der USA steht Huawei weiterhin recht gut da. Sobald das chine­sische Handy-TV-PC-Betriebs­system "Harmony OS" lieferbar sein wird, könnte es zu einer ernst­zuneh­menden Bedro­hung von Android (vom US-Konzern Google) werden, da die Geräte aus China zu überaus güns­tigen Preisen auf den Markt kommen könnten.

Auch US-Konzerne wie Apple stellen ihre Geräte über­wie­gend in China her. Ein völliger Bruch ist somit gar nicht möglich.