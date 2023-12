Vodafone Recycling: Altes Handy direkt im Shop verkaufen

Unter so manchem Weih­nachts­baum wird dieses Jahr ein neues Smart­phone liegen. Kaum ist das neue Gerät ausge­packt, landet das alte unge­nutzt in einer Schub­lade - trotz Rest­wert. Eine Möglich­keit, es loszu­werden, ist die Abgabe in einem Voda­fone-Shop.

Mit der Erwei­terung des "Re-trade-Services" möchte Voda­fone seinen Kunden eine weitere Option anbieten, um ihre alten Handys direkt in Zahlung zu geben. Das Programm Re-trade läuft bereits seit April 2022, betont Voda­fone: Alle Voda­fone-Kundinnen und -Kunden mit einem Mobil­funk-Vertrag oder einer CallYa-SIM-Karte können den Service nutzen – auch dann, wenn sie kein neues Handy kaufen und keinen neuen Vertrag abschließen.

Online-Diagnose vor Ort

Eine Online-Diagnose-Soft­ware von Voda­fone soll Kunden eine schnelle und trans­parente Bewer­tung ihrer Altge­räte ermög­lichen. Die ausran­gierten Geräte können auf dem Postweg einge­schickt werden. Inner­halb von sieben Tagen nach Erhalt des Smart­phones werde der verein­barte Betrag auf dem eigenen Bank-Konto gutge­schrieben, verspricht Voda­fone. Die neu geschaf­fene Möglich­keit, Altge­räte direkt in den Shops abzu­geben, ergänzt den bestehenden Post­ver­sand und macht die Gerä­teab­gabe zugäng­licher und bequemer, betont man in Düssel­dorf. Gebrauchte Handys gehören nicht in den Hausmüll. Auch sollten sie nicht in der Schublade liegen, sie haben noch einen Wert

Foto: Vodafone

Tausch­bonus-Aktion für viele Neuge­räte

Nach dem Ankauf stellt Voda­fone in Zusam­men­arbeit mit dem Partner "Recom­merce" sicher, dass die Daten auf den Geräten voll­ständig gelöscht werden und die gebrauchten Smart­phones aufbe­reitet und wieder­ver­wendet werden. Aktuell setzt Voda­fone bei einer breiten Palette von neuen Smart­phones einen zusätz­lichen Tausch­bonus für das alte Gerät an: So sollen Kunden beispiels­weise 60 Euro für ein Samsung Galaxy A34 und 240 Euro für ein Samsung Galaxy Fold 5 erhalten.

Der Tausch­bonus muss bereits beim Kauf des neuen Handys akti­viert werden und wird anschlie­ßend für 12 Monate als Rabatt auf die Handy-Zuzah­lung ange­rechnet.

Nach­hal­tigerer Umgang mit tech­nischen Geräten

'Re-trade' ist Teil von Voda­fones Initia­tive, die Kreis­lauf­wirt­schaft zu fördern. Mit dem Eco Rating sorgt Voda­fone bereits bei der Wahl des Smart­phones für mehr Trans­parenz in puncto Nach­hal­tig­keit. Der In-Store-Repa­ratur-Service in ausge­wählten Voda­fone-Filialen hilft eben­falls, die Lebens­dauer von Mobil­tele­fonen zu verlän­gern. Für Endge­räte ohne Rest­wert bietet Voda­fone kostenlos ein zerti­fiziertes Recy­cling an – per Zusen­dung oder in den Shops.

Außerdem betei­ligt sich Voda­fone an der "One Million Phones for the planet"-Initia­tive in Koope­ration mit der Natur­schutz-Orga­nisa­tion WWF, bei der eine Million Handys in die Kreis­lauf­wirt­schaft zurück­geführt werden sollen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wer ein gängiges Smart­phone hat, das gegen ein neueres Modell ausge­tauscht werden soll, wird sein altes Gerät verkaufen wollen und tut der Umwelt etwas Gutes. Doch langsam: Oft kann man am neuen Gerät die Daten des alten kopieren, selbst wenn es ein Marken- oder System­wechsel sein sollte (z.B. von Android zu iOS oder umge­kehrt). Nachdem ausnahmslos alle Apps auf dem neuen Handy getestet und akti­viert wurden, können die Apps auf dem alten Handy deinstal­liert werden. Zudem sollten bei Bedarf eSIM-Profile, Nano-SIM-Karten und eine SD-Spei­cher­karte entfernt werden.

Viel­leicht lohnt es sich, das Handy privat im Bekannten- oder Freun­des­kreis zu verkaufen. Bei Klein­anzei­gen­por­talen bleibt ein gewisses Risiko, ob der Käufer wirk­lich seriös ist. Man kann aber auch bei Ankauf­por­talen im Internet nach­schauen, was dort für das alte Handy im besten Fall geboten wird. Beim Besuch in einem Shop, den man vorher noch nie betreten hat, könnte es hilf­reich sein, eine Begleit­person mitzu­nehmen und alles zu notieren, was im Shop bespro­chen wurde.

Und wenn das alte Handy wirk­lich "kaputt" ist, zahlen manche Portale dafür noch einen kleinen Betrag oder es nehmen es an, um es umwelt­gerecht zu entsorgen.

