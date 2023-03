Vodafone will Köln zur "Glasfaser-Stadt" machen

In Ergän­zung zum Kabel-TV-Netz will Voda­fone in Köln Glas­faser-Anschlüsse bauen. Die Vorver­mark­tung startet ab sofort.

Voda­fone setzt neben seiner Kabel-TV-Infra­struktur für die Breit­band-Inter­net­ver­sor­gung auch für den Glas­faser-Netz­ausbau bis zum Kunden. Wie der in Düssel­dorf behei­matete Netz­betreiber jetzt mitteilte, soll Köln zur "Glas­faser-Stadt" gemacht werden. In Zusam­men­arbeit mit Meri­diam Glas­faser will der Konzern in der Rhein-Metro­pole eigen­wirt­schaft­lich und ohne Förder­mittel durch Bund oder Land Anschlüsse für 16.000 Haus­halte und Unter­nehmen bauen.

Während Meri­diam die Infra­struktur aufbaut, will Voda­fone das Netz betreiben, die Anschlüsse vermarkten und Dienste wie Internet, Tele­fonie und Fern­sehen zur Verfü­gung stellen. Die Vermark­tung soll ab sofort anlaufen. In einigen Wochen startet der Netz­ausbau. Den genauen Start­zeit­punkt will das Unter­nehmen recht­zeitig bekannt­geben. Die Ausbau­gebiete können über die Voda­fone-Webseite abge­fragt werden. Vodafone baut Glasfaser-Netz in Köln

Bild: Vodafone Wer sich im Rahmen der Vorver­mark­tung bis 30. Juni zum Vertrags­abschluss entscheidet, bekommt den Haus­anschluss und ein Instal­lati­ons­paket ohne Extra-Kosten. Die Ersparnis liegt nach Voda­fone-Angaben bei bis zu 1399 Euro. Die Verträge haben eine zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Unab­hängig davon, für welchen Tarif sich der Kunde entscheidet, werden im ersten Jahr monat­lich 44,99 Euro berechnet. Dazu kommen einmalig 49,99 Euro für die Bereit­stel­lung des Anschlusses.

Kondi­tionen nach dem ersten Jahr

Ab dem 13. Monat werden die regu­lären Kosten für den gebuchten Tarif fällig. Zudem hat der Kunde die Möglich­keit, auf Wunsch in ein klei­neres Preis­modell zu wech­seln. Der Tarif mit bis zu 100 MBit/s im Down­stream kostet dauer­haft 44,99 Euro pro Monat. Für den 500-MBit/s-Anschluss werden nach dem ersten Jahr monat­lich 54,99 Euro berechnet, für den Gigabit-Vertrag liegt der Monats­preis ab dem 13. Monat bei 79,99 Euro.

Über das TV-Kabel­netz kann Voda­fone aktuell rund 310.000 der insge­samt 600.000 Haus­halte in Köln mit einem Gigabit-Anschluss versorgen. Zu diesem Zweck hat das Unter­nehmen das Netz mit der DOCSIS-3.1-Tech­nologie aufge­rüstet. Zusammen mit dem jetzt anste­henden eigen­wirt­schaft­lichen Glas­faser-Ausbau will der Konzern in den kommenden Jahren 326.000 Haus­halte - und damit rund 55 Prozent der Haus­halte in der Domstadt - mit Gigabit-Geschwin­dig­keit versorgen können.

