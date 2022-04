Auch Vodafone will mehr Glasfaser direkt zum Kunden bauen

Vodafone will mehr Glasfaser direkt zum Kunden bauen

Fotos: pure-life-pictures-fotolia.com/teltarif.de, Logo: Vodafone, Montage: teltarif,de Der bisher über­wie­gend auf Fern­seh­kabel ausge­rich­tete Inter­net­anbieter Voda­fone erwägt Milli­arden­inves­titionen in den Netz­ausbau mit reinen Glas­faser-Anschlüssen.

Wie das "Handels­blatt" berich­tete, spricht Voda­fone mit Inves­toren für den deut­schen Markt über die Grün­dung eines Glas­faser-Gemein­schafts­unter­neh­mens. So hatte es Konkur­rent Telefónica (o2) auch gemacht und 2020 zusammen mit dem Versi­che­rungs­kon­zern Allianz das Joint Venture "Unsere Grüne Glas­faser" (UGG) gegründet.

Zehn Milli­arden Euro Maxi­mal­inves­titionen?

Fotos: pure-life-pictures-fotolia.com/teltarif.de, Logo: Vodafone, Montage: teltarif,de Bei Voda­fone werden dem Bericht nach unter­schied­liche Szena­rien durch­gerechnet, als Maxi­mal­inves­titionen in das Gemein­schafts­unter­nehmen werden zehn Milli­arden Euro genannt. Eine finale Entschei­dung zum Joint-Venture hat der briti­sche Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern aber noch nicht getroffen. Ein Voda­fone-Spre­cher äußerte sich vage. Sollte es eine Nach­frage nach Glas­faser geben, könnte Voda­fone diese durch Optionen außer­halb der eigenen Bilanz angehen, sagte er.

Voda­fone setzt in Deutsch­land bei Inter­net­anschlüssen weit­gehend auf Fern­seh­kabel, die mit der DOCSIS 3.1-Tech­nologie auf Gigabit-Speed gebracht wurden. Glas­faser kommt auf der letzten Meile, also auf der Strecke bis in die Wohnung hinein, nicht zum Einsatz. Bei "Fiber to the Home" (FTTH) hingegen liegt auch auf diesem Teil­abschnitt Glas­faser - solche reinen Glas­faser-Anschlüsse bietet Voda­fone aber nur wenig an. Zwar ist Internet über Fern­seh­kabel eben­falls sehr schnell, in der Politik und unter Bran­chen­experten gilt reines Glas­faser auf lange Sicht aber als viel­ver­spre­chendster Über­tra­gungs­stan­dard.

Voda­fones größter Konkur­rent, die Deut­sche Telekom, war beim Thema FTTH lange Zeit zurück­hal­tend und nutzte statt­dessen Telefon-Kupfer­lei­tungen (DSL/VDSL). Inzwi­schen haben die Bonner ihren Kurs aber geän­dert und inves­tieren massiv in reine Glas­faser­lei­tungen. Das wiederum setzt Voda­fone unter Druck. Mit einem Glas­faser-Joint-Venture, bei dem Inves­toren für die nötige Finanz­kraft sorgen, könnte die Düssel­dorfer Deutsch­land-Tochter beim Zukunfts­thema FTTH stärker mitmi­schen als bisher.

