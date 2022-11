Voda­fone führt zum 15. November neue Fest­netz-Tarife ein. Das hat der in Düssel­dorf behei­matete Tele­kom­muni­kation jetzt ange­kün­digt. Kunden, die einen Anschluss auf Basis des TV-Kabel­netzes buchen, profi­tieren in den meisten Tarifen von höheren Upload-Geschwin­dig­keiten beim Internet-Zugang. Mehr als 50 MBit/s bietet Voda­fone aber weiterhin nicht an - auch nicht gegen Aufpreis. Vodafone erneuert Festnetz-Tarife



Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Für die Tele­fonie ist in den Tarifen, die über das TV-Kabel­netz reali­siert werden, eine Flat­rate in alle Netze ohne Aufpreis enthalten. DSL-Kunden bekommen die Allnet-Flat hingegen nicht. Zudem werden Kunden, die ihren Vertrag online buchen, mit einem Start­gut­haben von bis zu 175 Euro belohnt. Dieses Angebot besteht für TV-Kabel und DSL glei­cher­maßen. Den GigaCube gibt es als Fest­netz-Ersatz dauer­haft mit echter Daten-Flat­rate.

Das sind die neuen Upstream-Geschwin­dig­keiten im Kabel

In den Tarifen GigaZuhause 50 Kabel und 100 Kabel wird die Upstream-Geschwin­dig­keit auf 25 bzw. 50 MBit/s erhöht. Auch in den Tarifen mit bis zu 200 und 500 MBit/s im Down­stream sind Uploads mit bis zu 50 MBit/s möglich. Im Vertrag mit Gigabit-Geschwin­dig­keit war das bisher schon der Fall. Den Angaben von Voda­fone zufolge hätten 85 Prozent aller Fest­netz­kunden des Unter­neh­mens höhere Upload-Geschwin­dig­keiten als wich­tiges Krite­rium genannt. Der Aufpreis von 9,99 Euro monat­lich für die Allnet-Flat­rate entfällt. GigaZuhause-Portfolio über Kabel

Grafik: Vodafone GigaZuhause 50 Kabel mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream kostet im ersten halben Jahr nach Vertrags­abschluss monat­lich 9,99 Euro. Danach steigt der Monats­preis auf 34,99 Euro. Kunden, die ihren Vertrag online abschließen, erhalten ein Start­gut­haben in Höhe von 50 Euro.

Grund­gebühren unter 20 Euro im ersten halben Jahr

Alle höher­wer­tigen Kabel-Tarife kosten im ersten halben Jahr monat­lich 19,99 Euro. Ab dem siebten Monat werden die regu­lären Grund­preise berechnet. Das sind bei GigaZuhause 100 Kabel (bis 100 MBit/s im Upstream und 50 MBit/s im Down­stream) 39,99 Euro, bei GigaZuhause 250 Kabel (bis 250 MBit/s bzw. 50 MBit/s) 44,99 Euro, bei GigaZuhause 500 Kabel (bis 500 MBit/s bzw. 50 MBit/s) 49,99 Euro und bei GigaZuhause 1000 Kabel (bis 1000 MBit/s bzw. 50 MBit/s) 59,99 Euro.

In Verbin­dung mit GigaZuhause 100 Kabel und 250 Kabel erhalten Online-Kunden 100 Euro Start­gut­haben. Im Tarif GigaZuhause 500 Kabel beträgt das Online-Start­gut­haben 120 Euro. Kunden, die den Gigabit-Tarif online buchen, profi­tieren von 175 Euro Start­gut­haben. Die Voda­fone Station gibt es als Router ohne Aufpreis zum Vertrag. Zudem entfallen Anschluss­gebühren und Versand­kosten. Im Rahmen der GigaKombi werden die Tarife um 10 Euro im Monat rabat­tiert.

