Vodafone GigaTV: Fernseher über den Receiver steuern

Voda­fone hat eine neue Funk­tion für die GigaTV Cable Box 2 einge­führt. Wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern mitteilte, haben Kunden jetzt auch die Möglich­keit, zentrale Funk­tionen ihres Fern­sehers zu steuern. Das Unter­nehmen will den Kabel-TV-Kunden so ermög­lichen, mit einer einzigen Fern­bedie­nung auf alle wich­tigen Features für die Fern­seh­nut­zung zuzu­greifen.

Möglich wird die neue Funk­tion durch die HDMI CEC genannte Technik. Diese wird auch bei zahl­rei­chen Smart-TV-Geräten verwendet, sodass es umge­kehrt auch möglich ist, die Fern­bedie­nung des Fern­sehers zu nutzen, um verbun­dene Kabel-, Satel­liten- oder DVB-T2-Receiver zu steuern. Auch Strea­ming-Geräte wie Amazon Fire TV und Apple TV können so über die Fern­bedie­nung des Fern­sehers gesteuert werden.

Diese Steue­rungs­mög­lich­keiten bestehen

Mehr Komfort für GigaTV-Kunden

Quelle: vodafone.de, Screenshot: teltarif.de Wie Voda­fone erläu­terte, kann die Fern­bedie­nung der GigaTV Cable Box 2 jetzt unter anderem genutzt werden, um den Fern­seher parallel zum Kabel-Receiver ein- und auszu­schalten. Dazu muss sich das TV-Gerät im Standby-Modus befinden. Es darf also nicht komplett abge­schaltet oder gar vom Strom­netz getrennt werden. Zudem muss die GigaTV Cable Box 2 mit einem HDMI-Anschluss des Fern­sehers verbunden sein, der die Steue­rung vom Kabel-Receiver zulässt. Auch die Laut­stärke-Rege­lung ist nach Voda­fone-Angaben nun über die Fern­bedie­nung der Kabel-TV-Box möglich. Die Auswahl des TV-Programms oder des Dienstes, der genutzt werden soll, erfolgt - zumin­dest nach den Vorstel­lungen von Voda­fone - ohnehin direkt über die GigaTV Cable Box 2. Anwender, die die neue Funk­tion nicht wünschen, können HDMI CEC über das Menü für die Einstel­lungen deak­tivieren.

Nicht alle Fern­seher kompa­tibel

Voda­fone weist ferner darauf hin, dass nicht alle TV-Geräte den HDMI CEC Stan­dard beherr­schen. Bei einigen Modellen muss die Funk­tion zuerst einge­schaltet werden. Dabei verwendet jeder Hersteller eine indi­vidu­elle Bezeich­nung. Bei Samsung wird das Feature Anynet+ genannt, bei LG heißt sie Smart­link, bei Philips Easy­link, bei Sony BraviaSync und bei Toshiba CE-Link oder Regza Link.

Auf seiner Webseite liefert Voda­fone zusätz­liche Infor­mationen dazu, wie man HDMI CEC auch getrennt für Power und Laut­stärke nutzen kann und welche Schritte Nutzer unter­nehmen können, die Probleme mit der Laut­stärke-Rege­lung haben. Im Laufe des Jahres will Voda­fone zudem eine neue GigaTV Box einführen.