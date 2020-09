Vodafone GigaTV: 6 Monate DAZN ohne Aufpreis

DAZN-Aktion bei Vodafone zum Start der Bundesliga

Bild: Vodafone Wie bereits berichtet ist DAZN seit Ende August bei GigaTV von Voda­fone verfügbar. Bestehende Abos können weiter­genutzt werden. Wer sich damals als Neukunde regis­trierte, erhielt einen Frei-Monat.

Inzwi­schen hat aber auch die Telekom DAZN in MagentaTV aufge­nommen. Und noch wich­tiger: Heute startet die Fußball-Bundes­liga in die neue Saison, also musste sich Voda­fone noch etwas neues einfallen lassen, um Kunden für sein TV-Angebot zu ködern. Denn in den kommenden Monaten werden beileibe nicht alle Fans, die ein Stadion besu­chen möchten, dies auch wirk­lich dürfen.

Sechs Monate DAZN ohne Aufpreis

Bild: Vodafone GigaTV-Neukunden, die sich bei Voda­fone zwischen dem 17. September und dem 2. November für eine Bestel­lung von "GigaTV Cable" oder "HorizonTV" (für ehema­lige Unity­media-Kunden) entscheiden, erhalten zum Bundes­liga­start sechs Monate DAZN inklu­sive. Nach diesen sechs Monaten kostet das DAZN-Abo dann 11,99 Euro im Monat und kann monat­lich gekün­digt werden.

GigaTV Cable und HorizonTV sind jeweils ab 9,99 Euro pro Monat in den ersten sechs Monaten erhält­lich; danach kosten die TV-Pakete mindes­tens 14,99 Euro pro Monat. Wie bereits berichtet sind seit 8. September auch wieder die CableMax-Akti­onsta­rife mit Gigabit-Inter­net­geschwin­dig­keit buchbar. Im Rahmen dieser Aktion gibt es 1 GBit/s per Kabel für 24 Monate für knapp 40 Euro im Monat.

Noch im Herbst will Voda­fone übri­gens eine "GigaKombi Unli­mited" auch für Privat­kunden anbieten, also einen rabat­tierten Kombi-Tarif aus Fest­netz und Mobil­funk, bei dem sowohl der Fest­netz-Tarif als auch der Mobil­funk-Tarif eine unli­mitierte Flat­rate enthält. Wer daran Inter­esse hat, sollte sich von Zeit zu Zeit über die GigaKombi-Seite in seinen MeinVodafone-Kunden­account einloggen, um zu schauen, was Voda­fone dort anbietet. Denn die im Rahmen der GigaKombi gewährten indi­vidu­ellen Treue-Vorteile werden direkt im Kunden-Account ange­zeigt.

In einem Ratgeber zeigen wir alter­native Möglich­keiten, Live-Fern­sehen über das Internet zu schauen.