GigaMobil: Diese Vodafone-Kunden können wechseln

Wie berichtet führt Voda­fone zum 1. Juni neue Mobil­funk­tarife für Smart­phone-Besitzer ein. Aus Red und Young werden die Tarif-Fami­lien GigaMobil und GigaMobil Young. In den neuen Verträgen bleiben die Grund­gebühren gegen­über den bishe­rigen Preis­modellen unver­ändert. In fast allen Fällen ist aber mehr monat­liches Daten­volumen im Preis enthalten. Dafür fallen die unter dem Ober­begriff Voda­fone Pass vermark­teten Zero-Rating-Optionen weg.

Für Neukunden ist klar: Noch bis zum 31. Mai sind die bislang bekannten Red- und Young-Tarife buchbar. Ab 1. Juni sind die neuen Verträge verfügbar, während Red und Young nicht mehr neu gebucht werden können. Doch wie geht es für Bestands­kunden weiter? Eine auto­mati­sche Umstel­lung in die neuen Preis­modelle erfolgt nicht, zumal GigaMobil (Young) nicht in allen Punkten Verbes­serungen gegen­über Red und Young mit sich bringt. Tarifwechsel bei Vodafone

Foto: Vodafone Der eine oder andere Kunde verzichtet viel­leicht gerne auf den Voda­fone Pass, wenn er dafür mehr Daten­volumen bekommt, das für alle Online-Dienste genutzt werden kann. Doch inwie­weit ist ein Tarif­wechsel über­haupt kurz­fristig möglich? Wir haben bei der Pres­sestelle des in Düssel­dorf ansäs­sigen Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zerns nach­gefragt.

Nur wenige Kunden können jeder­zeit wech­seln

Wer einen SIM-only-Vertrag hat, kann in einen gleich- oder höher­wer­tigen aktu­ellen Tarif wech­seln. Ab dem zweiten Monat nach Vertrags­abschluss funk­tio­niert auch die Umstel­lung in einen Vertrag mit Handy. Wer in einen Tarif mit nied­rigerer Grund­gebühr wech­selt, aber bei SIM-only bleiben möchte, kann ab dem 25. Monat umsteigen. In einen Vertrag mit Endgerät ist die Umstel­lung ab dem 22. Monat möglich.

Kunden, die einen Vertrag mit Handy nutzen, können gene­rell erst nach Ablauf der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit in ein SIM-only-Preis­modell wech­seln. Jeder­zeit ist der Tarif­wechsel möglich, wenn ein gleich- oder höher­wer­tiger Tarif in der glei­chen oder einer höher­wer­tigen Subven­tions-Stufe gewählt wird. Ab dem 19. Monat nach Vertrags­abschluss kann auch in einen Tarif mit nied­rigerer Hard­ware-Subven­tion gewech­selt werden.

Ab dem 22. Monat nach Vertrags­abschluss ist der Tarif­wechsel in einen Tarif mit nied­rigerer Grund­gebühr möglich, wenn dieser weiterhin subven­tio­nierte Hard­ware beinhaltet. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Tarif mit glei­cher, nied­rigerer oder höherer Zuzah­lung ausge­wählt werden soll.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welcher Voda­fone-Akti­onstarif im Kabel­netz weiterhin erhält­lich bleibt.