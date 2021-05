Vodafone: 1 Jahr Giga-TV kostenlos obendrauf

In bestimmten Tarifen gibt's die Vodafone Giga Kabel Box dazu.

Foto: Vodafone Deutschland Wer schon Kabel­fern­sehen in seinem Haus oder seiner Wohnung hat und viel­leicht schon Kunde bei Voda­fone ist oder es werden möchte, kann sich "zum Start in den Wonne­monat Mai" ein Akti­ons­angebot "für alle, die von den Vorteilen des Kabel­fern­sehens profi­tieren möchten" anschauen.

Aktion vom 4. Mai bis 10. August

In bestimmten Tarifen gibt's die Vodafone Giga Kabel Box dazu.

Foto: Vodafone Deutschland Wer seinen Kabel-Inter­net­ver­trag im Zeit­raum zwischen dem 4. Mai und dem zum 10. August mit "GigaTV "zu einem "3-Play-Paket" kombi­niert, erhält den Zugang zum TV-Angebot von Voda­fone im Rahmen der 24-mona­tigen Vertrags­lauf­zeit für ein Jahr geschenkt. Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestands­kunden, die einen Kabel-Inter­net­ver­trag abschließen oder bereits haben. Berech­tigt sind somit alle TV-Neukunden, die einen neuen oder bestehenden Red Internet & Phone Cable Vertrag (mit einem Internet-Tarif mit mindes­tens 32 Mbit/s) mit „GigaTV Cable“ oder „Horizon TV“ (gibts nur in Nord­rhein-West­falen, Hessen oder Baden-Würt­tem­berg, ehema­liges Unity­media oder KabelBW-Netz) kombi­nieren.

Im TV-Tarif „GigaTV Cable“ von Voda­fone sind 95 TV-Sender in SD und 58 TV-Sender in HD-Qualität enthalten und der kostet norma­ler­weise bei Voda­fone ab 9,99 Euro pro Monat. Voraus­set­zung ist ein kosten­pflich­tiger, voll­ver­sorgter Kabel­anschluss von Voda­fone, der bei Miet­woh­nungen oft bereits in den Miet­neben­kosten der Wohnung enthalten ist. Näheres wissen Vermieter oder Haus­ver­wal­tung.

Sofern dieser Anschluss noch nicht vorhanden ist, kann „Voda­fone TV Connect“ in Verbin­dung mit einem TV-Tarif für 14,99 Euro pro Monat hinzu­gebucht werden. Im Akti­ons­zeit­raum erlässt Voda­fone seinen Kunden in den ersten 12 Monaten der Vertrags­lauf­zeit die Kosten für „GigaTV Cable“ und für „TV Connect“. Ab dem 13. Monat fällt der TV-Listen­preis (14,99 Euro für GigaTV Cable/HorizonTV sowie ggf. das Entgelt für den Kabel­anschluss in Höhe von 14,99 Euro monat­lich) wieder an.

Kombi-Vorteil auch in Verbin­dung mit TV-Paket Voda­fone Premium

Das Angebot gilt auch für die Kombi­nation eines Kabel-Inter­net­ver­trages mit „GigaTV Cable inkl. Voda­fone Premium“. In diesem Fall erhalten TV-Neukunden den Premium-TV-Tarif in den ersten 12 Monaten für nur 4,99 Euro pro Monat statt des regu­lären Preises von 14,99 Euro. Im Tarif „GigaTV Cable inkl. Voda­fone Premium“ ist die neue „GigaTV Cable Box 2“ als Set-Top-Box inklu­sive - in allen anderen TV-Tarifen vermarktet Voda­fone noch die erste Gene­ration der GigaTV Box oder die bishe­rige Horizon-Box.

Das TV-Paket „GigaTV Cable inklu­sive Voda­fone Premium“ bietet Zugang zu bis zu 21 zusätz­lichen TV-Sendern in HD und vielen weiteren Audio-Kanälen ganz ohne Werbe­unter­bre­chungen sowie Genre über­grei­fende "TV-Viel­falt für jeden Geschmack" mit Serien, Spiel­filmen, Cartoon-Klas­sikern, Dokus oder Sport-Events.

Auch in diesem Fall fällt ab dem 13. Monat wieder der TV-Listen­preis an (19,99 Euro für „GigaTV Cable inkl. Voda­fone Premium“ plus ggf. 14,99 Euro für das Kabel­anschluss-Entgelt) an.

Neuein­steiger zahlen Bereit­stel­lungs­ent­gelt

Für beide TV-Tarife gilt: Neukunden, die noch kein Vertrags­ver­hältnis mit Voda­fone haben, zahlen einmalig ein Bereit­stel­lungs­ent­gelt in Höhe von 69,99 Euro für den Kabel­internet-Vertrag. Wer den bereits abge­schlossen hat und TV-Neukunde wird, zahlt einmalig 49,99 Euro.

Angebot auch für Geschäfts­kunden

Voda­fone empfiehlt sein Koax­kabel-Internet auch für Geschäfts­kunden, hier sollte man sich aber sicher­heits­halber bei benach­barten Gewer­benut­zern vorher infor­mieren, ob der lokale Cluster schon stabil genug arbeitet, bevor man sich lang­fristig bindet.

Reines Internet (und Telefon) auch ohne TV möglich, aber...

Über Koax­kabel könnte auch reines Internet (und Telefon) ohne TV gebucht werden, doch ist dabei abzu­klären, ob die Haus­ver­wal­tung den Kabel-Anschluss dafür frei­gibt, oft ist man gezwungen, die TV-Ange­bote mitzu­buchen und zu bezahlen, weil eine Signal­auf­tren­nung tech­nisch nicht möglich ist.

GigaTV mit mehr als 100 Free-TV und 131 Pay-TV-Sender

Beim Fern­sehen über (Koax-)Kabel verspricht Voda­fone "verläss­liche Technik, stabile Bild- und Tonqua­lität und eine breite Programm­viel­falt". Voda­fone ist nach eigenen Angaben mit rund 13,5 Millionen Fern­seh­kunden "der größte TV-Anbieter Deutsch­lands" und bietet seinen Kunden über diese TV- und Enter­tain­ment-Platt­form GigaTV Zugang zu mehr als 100 Free-TV- und 131 Pay-TV-Sendern und die größte Media­theken-Auswahl Deutsch­lands. Viele dieser Programme werden in HD-Qualität ausge­strahlt. Zudem liefere das Kabel mit einer Internet-Geschwin­dig­keit von bis zu 1.000 Mbit/s "die perfekte Grund­lage", um die Inhalte der popu­lärsten Strea­ming-Anbieter ruck­elfrei abzu­rufen, teilt Voda­fone mit.

Wo es kein Koax­kabel (von Voda­fone) im Haus oder in der Straße gibt, kann man auch Voda­fone-Kunde werden: Hier werden dann die Kupfer-Doppel­ader-Leitungen der Telekom verwendet oder in seltenen Fällen auch schon Glas­faser­lei­tungen der Telekom.

Wem das Angebot noch nicht reicht, die euro­päi­schen öffent­lich-recht­lichen TV-Anbieter starten eine gemein­same Media­thek.

