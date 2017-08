Vodafone startet Cashback-Aktion Vodafone bereitet derzeit zusammen mit der BILD am Sonntag eine Aktion vor, mit der weitere Kunden für die Red GigaKombi, also die Kombination aus Festnetz- und Mobilfunk­anschluss, gewonnen werden sollen. Bis zu 100 Euro Cashback bekommen Interessenten, die sich für das Konvergenzprodukt des Düssel­dorfer Telekom­munikations­dienst­leisters entscheiden.

Wie hoch der Bonus ausfällt, ist abhängig vom gewählten Mobilfunkvertrag, wie das Onlineportal Mydealz berichtet. So bekommen Kunden, die sich für den Red-S-Tarif entscheiden, 50 Euro Startguthaben. Für Interessenten, die den Tarif Red M oder einen höherwertigen Mobilfunkvertrag bei Vodafone abschließen, beträgt die Gutschrift 100 Euro.

Wer vom Bonus profitieren möchte, findet den Aktionscode in der am kommenden Sonntag, 27. August, erscheinenden Ausgabe der BILD am Sonntag. Die Seite mit der entsprechenden Vodafone-Anzeige ist vorab geleakt worden. Dabei sollen sich die Codes von Exemplar zu Exemplar der Zeitung unterscheiden, so dass zur Teilnahme an der Aktion eine Zeitung vorliegen muss, deren Code noch nicht von einem anderen Interessenten verwendet wurde.

Vodafone-Webseite bereits auf Aktion vorbereitet

Auf der Vodafone-Homepage wurde bereits eine Unterseite eingerichtet, die über die Aktion informiert und auch erläutert, wie sich potenzielle Kunden den Bonus sichern können. Zunächst muss die Vodafone GigaKombi gebucht werden. Das ist bei beliebigen Händlern oder auch online möglich. Danach kann der Gutschein-Code auf der Aktionsseite eingegeben werden.

Wie der Netzbetreiber weiter erläutert, bekommen die Kunden den zusätzlichen "Leser-Vorteil" über 50 oder 100 Euro - je nach gewähltem Handy-Tarif -, sobald das GigaKombi-Paket aktiviert ist. Eingelöst werden kann der Gutschein im Aktionszeitraum bis 30. September.

Der Leser-Vorteil ist unabhängig von anderen Sonderkonditionen, die beim jeweiligen Vertrag eingeräumt werden. So ist das Angebot beispielsweise auch in Verbindung mit den Red GigaKombi Deals zu bekommen, bei denen Smartphone-Spitzenmodelle beispielsweise von Apple oder Samsung zu vergleichsweise günstigen Konditionen erworben werden können.

Interessieren auch Sie sich für einen Mobilfunkvertrag von Vodafone? Unser Tarifvergleich gibt Ihnen die Möglichkeit, aus den verschiedenen Preismodellen das für Ihr Nutzungsverhalten am besten passende Paket auszuwählen.