Vodafone GigaDeal: Pixel 7 Pro zum "Schnäppchenpreis"

Bei Voda­fone läuft noch bis einschließ­lich 2. November eine Aktion mit dem Titel "GigaDeal des Monats". In der Kate­gorie "5G-Handys mit Vertrag" sind verschie­dene Modelle gelistet, die unter die Aktion fallen, und es wird mit Preisen von "ab 1 Euro" geworben, beispiels­weise bei der Wahl eines Pixel 7 Pro. Wir haben uns ausge­wählte Ange­bote in Kombi­nation mit den Akti­onsta­rifen ange­schaut.

"GigaDeal": Akti­ons­details

Das Google Pixel 7 Pro zählt noch zu den Smart­phone-Frisch­lingen auf dem Markt. Die 128-GB-Version gibt es in den Farben "Snow", "Hazel" und "Obsi­dian" für 1 Euro im Rahmen der Voda­fone GigaDeals. Was bedeutet das? Google Pixel 7 Pro in "Obsidian"

Bild: teltarif.de

Bei Abschluss eines Mobil­funk­ver­trags wird dieser einma­lige Preis als symbo­lischer Betrag für das Android-Smart­phone fällig. Zusätz­lich dazu besteht die Möglich­keit, während des Bestell­pro­zesses 20 Prozent Rabatt pro Monat auf den dazu gewählten Tarif zu erhalten. Dieser Rabatt gilt dann für die Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten und für die Tarife GigaMobil XS, GigaMobil S, GigaMobil M, GigaMobil L und GigaMobil XL sowie für die Tarife GigaMobil Young S, GigaMobil Young M, GigaMobil Young L und GigaMobil Young XL.

Beispiel­haft haben wir das Google Pixel 7 Pro mit 128 GB Spei­cher in der Farbe "Obsi­dian" ausge­wählt und den 20-Prozent-Code einge­löst. Als Beispiel-Tarif haben wir den Tarif GigaMobil S mit 15 GB Daten­volumen ausge­wählt. Regulär gibt es im genannten Tarif 12 GB Daten­volumen, dieses wird akti­ons­weise um 3 GB erhöht. Mehr Daten­volumen gibt es auch in den Tarifen GigaMobil M und GigaMobil L.

Im Waren­korb sind dann Tarif und Smart­phone und der monat­liche Gesamt­preis aufge­listet. Bei diesem Angebot werden pro Monat Kosten in Höhe von 51,99 Euro fällig, die sich wie folgt berechnen: Die regu­läre Grund­gebühr für den Tarif GigaMobil S beträgt 39,99 Euro pro Monat. Im Rahmen der bis einschließ­lich 2. November laufenden Aktion kann ein monat­licher Rabatt in Höhe von 8 Euro auf diese Grund­gebühr gewährt werden, was einer neuen Grund­gebühr in Höhe von 31,99 Euro pro Monat über die zwei­jäh­rige Vertrags­lauf­zeit gesehen entspricht. Zudem entfällt der Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro. Die Diffe­renz in Höhe von 20 Euro pro Monat fällt also auf die Kosten für das Smart­phone.

Nach 24 Monaten belaufen sich die Kosten für das Google Pixel 7 Pro mit 128 GB Spei­cher also auf 481 Euro (24 mal 20 Euro plus 1 Euro für die Einmal­zah­lung für das Smart­phone).

Das ist ein guter Deal, kostet das Google Pixel 7 Pro mit 128 GB nach der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung doch 899 Euro. Es ist zwar zu erwarten, dass die Markt­preise künftig fallen werden, der Preis von 481 Euro dürfte in abseh­barer Zeit aber nur schwer erreicht werden.

Es gibt güns­tigere Tarife

Zu bedenken ist aller­dings, dass der Tarif GigaMobil S 15 GB Daten­volumen recht teuer ist, Sie "erkaufen" sich letzt­lich den güns­tigen Smart­phone-Preis über den höheren Tarif-Preis. So muss erwähnt werden, dass es Tarife mit mehr Daten­volumen gibt, die güns­tiger sind, beispiels­weise den Tarif Allnet-Flat Classic von otelo zum Preis von 19,99 Euro, der auch im Voda­fone-Netz funkt, hier aber nur mit maximal 50 MBit/s, beim GigaMobil S sind theo­retisch bis zu 500 Mbit/s im Down­load drin. Auch bei otelo gibt es derzeit einen Deal mit dem Pixel 7 Pro. Das Smart­phone kostet eben­falls einmalig 1 Euro, der Anschluss­preis in Höhe von 39,99 Euro ist akti­ons­weise auf 9,99 Euro redu­ziert. Die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif beläuft sich auf 39,99 Euro, wovon 20 Euro auf das Pixel 7 Pro fallen. Das sind auf eine 24-mona­tige Vertrags­lauf­zeit gesehen eben­falls 481 Euro für das Smart­phone, der Tarif selbst ist dann aber güns­tiger.

Gene­rell empfehlen wir Ihnen einen Blick in unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich Tarife nach Ihren indi­vidu­ellen Bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.

Pixel 7 eben­falls "ab 1 Euro"

Ein weiteres Modell, das im Rahmen der Aktion für "ab 1 Euro" ange­boten wird, ist beispiels­weise das Pixel 7 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität.

Wir bleiben beim gewählten Beispiel-Tarif GigaMobil S mit 15 GB Daten­volumen, der regulär 39,99 Euro pro Monat kostet. Mit dem Rabatt beläuft sich die Grund­gebühr auf 31,99 Euro. Mit dem Google Pixel 7 steigt die monat­lich zu zahlende Grund­gebühr auf 41,99 Euro, was einem Betrag von 10 Euro monat­lich für das Smart­phone beinhaltet. Über die 24-mona­tige Vertrags­lauf­zeit gesehen kostet das Google Pixel 7 (128 GB) dann 241 Euro (24 mal 10 Euro plus 1 Euro Einmal­zah­lung). Dabei handelt es sich eben­falls um einen guten Deal, kostet das Pixel 7 Pro mit 128 GB Spei­cher nach UVP doch 649 Euro. Aber auch für dieses Angebot gilt das gleiche wie oben beschrieben: Es gibt güns­tigere Tarife mit mehr Daten­volumen.

