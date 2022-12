Vodafone schränkt Vermarktung des GigaCube 5G ein

Voda­fone verkauft den GigaCube 5G ab 6. Dezember nur noch in Verbin­dung mit einem Unli­mited-Tarif. Die Einschrän­kungen enden voraus­sicht­lich erst im kommenden Früh­jahr.

Vodafone GigaCube 5G

Foto: Vodafone Voda­fone bietet mit dem GigaCube einen Router an, der zuhause, in der Zweit­woh­nung, auf dem Camping­platz oder im Hotel­zimmer genutzt werden kann, um aus dem mobilen Internet-Zugang einen WLAN-Inter­net­zugang für Computer, Tablet, Smart­phone und weitere Endge­räte zu gene­rieren.

Derzeit offe­riert der in Düssel­dorf ansäs­sige Netz­betreiber den GigaCube in zwei Vari­anten. Eine der beiden Versionen unter­stützt die Nutzung der LTE-Netze (Cat. 20). Das zweite Modell kann den Internet-Zugang auch über 5G herstellen, sodass je nach Netz­ver­füg­bar­keit am Nutzungs­stan­dard noch schnel­lere Daten­ver­bin­dungen möglich sind.

Doch zwischen den beiden Modellen gibt es noch weitere Unter­schiede. Nur die 5G-Version bietet WiFi-6-Unter­stüt­zung. Zudem können mit dem 5G-Router bis zu 256 Geräte parallel verbunden werden. Bei der 4G-Vari­ante des Voda­fone GigaCube sind bis zu 64 parallel verbun­dene Endge­räte möglich.

GigaCube 5G nur noch wenige Tage mit belie­bigem Tarif

Vodafone GigaCube 5G

Foto: Vodafone Inter­essenten, die den GigaCube 5G erwerben und dazu keinen Flat­rate-Tarif buchen möchten, müssen sich beeilen. Voda­fone teilte gegen­über seinen Vertriebs­part­nern jetzt mit, der Router werde ab dem 6. Dezember nur noch mit Unli­mited-Tarif verkauft. Hinter­grund seien Liefer­pro­bleme und entspre­chend klei­nere verfüg­bare Stück­zahlen.

Eine kurz­fris­tige Entspan­nung der Liefer­situa­tion ist offenbar nicht in Sicht. Voda­fone rechnet damit, die Einschrän­kung voraus­sicht­lich bis Mai 2023 aufrecht­erhalten zu müssen. Mit Unli­mited-Vertrag werden für den Router einma­lige Kosten von 1 Euro fällig. Danach kostet der Tarif monat­lich 74,99 Euro. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit beträgt 24 Monate.

Noch bis zum 5. Dezember ist der GigaCube 5G auch mit 100-GB- oder 200-GB-Tarif verfügbar. Auch mit diesen Preis­modellen beträgt der einma­lige Hard­ware-Zuschlag 1 Euro. Der 100-GB-Vertrag schlägt mit 44,99 Euro pro Monat zu Buche, die 200-GB-Option kostet monat­lich 54,99 Euro.

30 Tage Rück­gabe­recht

Für GigaCube-Verträge, die bis zum 31. März 2023 abge­schlossen werden, räumt Voda­fone eine "Zufrie­den­heits­garantie" ein. Für bis zu 30 Tage nach Vertrags­abschluss räumt der Netz­betreiber ein Sonder­kün­digungs­recht ein. Wer diese Option in Anspruch nimmt, muss den Router an Voda­fone zurück­geben.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie Voda­fone seine OneNumber jetzt aufge­wertet hat.