Vodafone will Festnetz-Kunden, die im Rahmen der GigaBoost-Aktion 15 Euro CallYa-Guthaben aufladen, den Betrag erstatten. Allerdings muss sich der Kunde aktiv um die Erstattung kümmern.

Noch bis zum Monatsende läuft die GigaBoost-Aktion, mit der Vodafone-Kunden die Möglichkeit haben, einmalig 100 GB zusätzliches Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Wie berichtet hat der Düsseldorfer Telekommunikationsdienstleister die Konditionen für einige Kunden nachträglich geändert.

Wer seinen Festnetz-, GigaCube- oder TV-Vertrag nicht mindestens schon sechs Monate nutzt, wird auf die Möglichkeit verwiesen, auf dem gleichen Weg eine CallYa Freikarte zu bestellen wie Interessenten, die noch keinen Vodafone-Vertrag besitzen. Auf diesem Weg ist der GigaBoost ebenfalls zu bekommen, allerdings müssen Besitzer einer Prepaidkarte nicht nur über die MeinVodafone-App die Teilnehme an der Aktion bestätigen, sondern zusätzlich ihr Guthaben um mindestens 15 Euro aufladen.

Für Vertragskunden ist die Prepaid-Aufladung eigentlich nicht erforderlich. Wie die Vodafone-Pressestelle nun gegenüber teltarif.de bestätigte, sollen betroffene Postpaid-Nutzer die 15 Euro zwar aufladen müssen, aber erstattet bekommen. Darum müssen sich betroffene Festnetz-, GigaCube- oder TV-Kunden allerdings aktiv kümmern.

Erstattung über die CallYa-Hotline

Neue Details zu Vodafone GigaBoost Den Angaben zufolge müssen Interessenten die Erstattung über die CallYa-Hotline anfordern. Diese ist unter der Rufnummer 0172-2290229 zu erreichen. Der Kunde muss dann erwähnen, dass er als Besitzer eines Festnetz-Anschlusses an der GigaBoost-Aktion teilnehmen und den Aufladebetrag erstattet bekommen möchte. Dazu sollte der Kunde seine Festnetz-Kundennummer bereithalten, da diese von der Hotline abgefragt werden könnte.

Die Gutschrift erfolgt auf dem CallYa-Konto, nicht auf der Rechnung für Festnetz, GigaCube oder Fernsehen. Die Erstattung bekommen ausschließlich Interessenten, die im Zuge der GigaBoost-Aktion eine CallYa-Karte neu aktiviert und aufgeladen haben. Bestandskunden, die bereits eine Prepaid-SIM neben einem Festnetz-, GigaCube- oder TV-Vertrag besitzen, können sich ohnehin nur mit der Prepaidkarte, nicht aber mit dem zusätzlichen Kontrakt für GigaBoost registrieren.

Unabhängig davon, dass Festnetz-, GigaCube- oder TV-Kunden, die zusätzlich eine CallYa-Karte besitzen, gegenüber anderen Nutzern benachteiligt werden, ist auch die Gutschrift auf der Prepaid-SIM keine glückliche Lösung. Viele Kunden nutzen die CallYa-Karte möglicherweise nur im Rahmen der GigaBoost-Aktion und benötigen das zusätzliche Guthaben nicht. Eine Gutschrift direkt auf der Postpaid-Rechnung wäre der kundenfreundlichere Weg gewesen.

In einer weiteren Meldung berichten wir darüber, wie Vodafone Kunden in älteren Verträgen auf die aktuellen Tarife migrieren will.