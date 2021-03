Vodafone GigaBoost: Datenvolumen verdoppeln

GigaBoost-Aktion von Vodafone

Screenshot: teltarif.de Voda­fone hat eine neue Aktion gestartet, mit der ausge­wählte Bestands­kunden die Möglich­keit haben, für einen Aufpreis von 5 Euro pro Monat ihr im Tarif enthal­tenes Daten­volumen zu verdop­peln. Das hat die Pres­sestelle des Düssel­dorfer Mobil­funk-Netz­betrei­bers auf Anfrage von teltarif.de bestä­tigt.

Kunden in den Tarif-Fami­lien Red, Smart, Young und Data Go werden von Voda­fone gezielt auf diese GigaBoost genannte Aktion ange­spro­chen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Nutzer einen SIM-only-Vertrag oder zum Tarif auch ein Smart­phone oder Tablet bezogen haben. Die Infor­mation zur Aktion erhalten Nutzer beispiels­weise über die Mein-Voda­fone-App und per Push-Benach­rich­tigung.

Verdop­pelt wird mit der Aktion das Daten­volumen, das zum eigent­lichen Tarif des Kunden gehört. Nicht verdop­pelt wird Surf­volumen, das Nutzer mögli­cher­weise im Rahmen einer weiteren Promo­tion-Aktion bekommen haben. Beispiel: Wer einen Red-L-Alttarif mit 32 GB Daten­volumen hat, der im Rahmen einer Aktion dauer­haft um 16 GB auf 48 GB aufge­stockt wurde, bekommt mit der GigaBoost-Aktion weitere 32 GB Surf­volumen.

Vertrags­ver­län­gerung inklu­sive

Screenshot: teltarif.de Mit der Buchung der GigaBoost-Option gehen die Kunden eine Vertrags­ver­län­gerung ein, wie aus den Details zum Angebot auch eindeutig ersicht­lich ist. Sobald das Angebot ange­nommen wird, beginnt eine neue 24-mona­tige Lauf­zeit. Ein neues Smart­phone bekommen die Kunden dennoch erst dann, wenn die ursprüng­liche Vertrags­lauf­zeit endet. Der Termin ist aus der Mein-Voda­fone-App ersicht­lich.

Bislang im Tarif enthal­tene Vorteile und Rabatte bleiben erhalten. Um beim Beispiel des auf 48 GB erwei­terten Red-L-Altta­rifs zu bleiben, bekommen die Kunden die 16 GB Extra-Volumen auch nach der GigaBoost-Buchung weiterhin. Demnach stehen insge­samt 80 GB Surf­volumen zur Verfü­gung.

So geht es nach zwei Jahren weiter

Der eigent­liche Mobil­funk­ver­trag verlän­gert sich nach Ablauf der zwei­jäh­rigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit um ein Jahr, wenn er nicht mindes­tens drei Monate vor Lauf­zeit­ende gekün­digt wird. Die GigaBoost-Option kann wiederum nach zwei Jahren Mindest­lauf­zeit monat­lich gekün­digt werden.

Die Bestands­kunden-Aktion gilt noch bis zum 14. April. Inter­essenten, die die Option ange­boten bekommen, können diese über die Mein-Voda­fone-App oder unter der Rufnummer 0800-2030337 buchen. Früher hatte Voda­fone unter dem Namen GigaBoost auch schon Aktionen mit kosten­losem Extra-Surf­volumen für alle Kunden beworben.