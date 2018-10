Vodafone: Gigabit für 280 000 Haushalte in Sachsen

In Sachsen startet heute das Gigabit-Zeitalter. Den Startschuss gaben heute Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Vodafone Deutschland Chef Hannes Ametsreiter in Dresden.

Für Sachsens Internet-Nutzer hat heute das Gigabit-Zeitalter begonnen. Zuerst kommen Vodafone-Kunden in der Stadt Leipzig in den Genuss von superschnellen Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunde im Download. "Bis zum Jahresende werden wir über unser Kabel-Glasfasernetz allein in diesem Bundesland über 500 000 Haushalte mit Gigabit versorgen", sagte Vodafone Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter heute im Beisein von dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in Dresden.

Ab sofort seien in Leipzig 280 000 Haushalte für diese hohe Geschwindigkeit freigeschaltet. Bis Ende des Jahres 2019 sollen es sachsenweit bereits mehr als 600 000 sein - vor allem in den drei Großstädten und in der Stadt Görlitz. Hannes Ametsreiter sprach von einer "echten Beschleunigung", einem "Turbo, den man einschaltet".

Bis zu 60 Prozent jährliches Datenwachstum

Sachsen hat ab sofort in Leipzig Highspeed-Internet. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone nutzt dafür sein bestehende Netz, das durch Abschaltung analoger Programme frei wurde. Bei einem Gigabit soll aber noch lange nicht Schluss sein. In den kommenden Jahren werde das Netz auf 25 Gigabit ausgebaut. Ametsreiter hält solche Geschwindigkeiten mit Blick auf die Zukunft für unerlässlich. "Jeder Schritt führt zu einer Verdoppelung des Datenvolumens." Es gebe immer mehr Bedarf für große Datenmengen. Das jährliche Datenwachstum liege bei 50 bis 60 Prozent: "Um das abdecken zu können, braucht man leistungsfähige Netze."

Regierungschef Michael Kretschmer bezeichnete das Ausbauprogramm von Vodafone als wichtigen Baustein für ein schnelles Internet in Sachsen. "Der Freistaat selbst macht Tempo und unterstützt gemeinsam mit dem Bund Kommunen finanziell dabei, um die Infrastruktur auszubauen. Mir ist wichtig, dass wir hier schneller als bisher vorankommen."

Solche schnellen Übertragungsmöglichkeiten seien beispielsweise für die Telemedizin erforderlich, die für Patienten einen Zuwachs an Lebensqualität mit sich bringe. Kein Ort, kein Haus solle am Ende bei schnellem Internet unversorgt sein, versprach Kretschmer.

