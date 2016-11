Zwischen Wettrüsten und Nutzen: Vodafone erreicht 500 MBit/s per LTE

Mittels eines Handys mit einer speziellen Firmware und der Aufrüstung der Netze hat Vodafone 500 MBit/s per LTE in Berlin und Düsseldorf erreicht. Nächstes Jahr soll es die Geschwindigkeit auch für die Kunden geben.

Vodafone Technik-Chef Eric Kuisch präsentiert neue Spitzengeschwindigkeit. Ab sofort können Kunden in ersten Städten mit bis zu einem halben Gigabit pro Sekunde mit dem Smartphone surfen. Zwischen den beiden Mobilfunk­anbietern Telekom und Vodafone gibt es seit Jeher einen Wettkampf um das schnellste Netz, die neuesten Mobilfunk­standard und die besten Tarife. So auch derzeit beim Wettbewerb, Gigabit-Datenraten per LTE zu übertragen. Nachdem die Telekom im Sommer mit einem Feldtest vorgelegt hat, meldet nun Vodafone, dass ein halbes Gigabit erreicht werden könne - in wenigen Monaten dann auch für Endkunden.

Vodafone bietet nach eigenen Angaben seit dem Sommer in zahlreichen Städten Deutschlands Mobilfunk mit bis zu 375 MBit/s an. Dieses Netz ist - wie bei der Telekom auch - für die Kunden nutzbar. Wie schnell das Netz in der Praxis ist, haben wir jüngst in einem Testbericht dokumentiert.

In Berlin und Düsseldorf hat Vodafone jedoch schon den nächsten Geschwindigkeits­schritt im Netz umgesetzt: 500 MBit/s sollen hier möglich sein. Das jedoch trifft nur für einige wenige Funkzellen zu und auch nur dann, wenn der Nutzer mit einem speziell präparierten Sony Xperia XZ im Netz unterwegs ist. Und die LTE-Reise soll weiter gehen: Mit Prototypen-Terminals von Ericsson und Huawei hat Vodafone nach eigenen Angaben durch Maßnahmen wie Carrier-Aggregation, mehreren Antennen und speziellen Modulations­verfahren bereits Gigabit-Geschwindigkeiten im Live-Netz erreicht.

In den kommenden Monaten sollen weitere Mobilfunkzellen auf 500 MBit/s aufgerüstet werden, teilt der Düsseldorfer Netzbetreiber mit. Erste kommerzielle Smartphones und Firmware-Updates werden für das erste Quartal 2017 erwartet. Kunden mit LTE Max können diese Spitzengeschwindigkeit dann auch nutzen, sofern die Zelle nicht mit zu vielen Kunden beschäftigt ist.

Sony Xperia XZ mit Spezial-Firmware

Der Prototyp des Sony Xperia XZ erreicht mit einer noch nicht kommerziell veröffent­lichten Firmware und dank Carrier-Aggregation Übertragungs­geschwindig­keiten von rund einem halben Gigabit pro Sekunde. Dabei werden Frequenzbänder aus den 800er, 1800er und 2600er-MHz-Bereich im Download gebündelt. Zusätzlich baut das Smartphone über mehrere eingebaute Antennen zwei parallele Daten-Verbindungen auf, die für die Übertragung dieselben Frequenzen zur gleichen Zeit nutzen (MiMo).

Die Telekom hatte im Sommer in Berlin eine Spitzengeschwindigkeit von 1,2 GBit/s in ihrem Netz erreicht. Details dazu hatten wir Mitte September in einem Exklusiv-Artikel zusammengestellt.