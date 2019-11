Vodafone: Gigabit-Ausbau jetzt in allen 16 Bundesländern gestartet

Heute startet Voda­fone in Sachsen-Anhalt in den bereits ausge­bauten Orten oder Stadt­teilen das "Gigabit-Zeit­alter". Stolz meldet Voda­fone die Inbe­trieb­nahme der ersten 18 000 Gigabit-Anschlüsse des Bundes­landes. Damit sei Sachsen-Anhalt das 16. Bundes­land, wo Voda­fone High­speed-Internet mit "bis zu 1000 Megabit pro Sekunde" vermarktet.

Derzeit bietet das Unter­nehmen aus Düssel­dorf in seinen zusam­menge­legten Kabel-Glas­faser­netzen von Voda­fone und Unity­media Gigabit-Anschlüsse für rund 11,3 Millionen Haus­halte an.

Der Ausbau des Netzes soll weiter­gehen: Bis 2022 will Voda­fone 25 Millionen Haus­halte – was zwei Drittel der Deut­schen entspräche – "Gigabit über Kabel" liefern können. Damit werde das Kabel-Glas­faser­netz von Voda­fone "zum wich­tigsten Baustein bei der Errei­chung der Gigabit-Ziele in Deutsch­land".

Von den 11,3 Millionen Haus­halten liegen 10 Millionen im Verbrei­tungs­gebiet von Voda­fone (einschließ­lich der ehema­ligen Kabel Deutsch­land) und 1,3 Millionen Haus­halte im ehema­ligen Verbrei­tungs­gebiet von Unity­media. Weit mehr als die Hälfte aller Neukunden würden sich für Geschwin­digkeiten von 400 Megabit pro Sekunde oder mehr entscheiden. Dort, wo ein Gigabit pro Sekunde bereits verfügbar ist, wähle jeder dritte Neukunde die maximal mögliche Geschwin­digkeit, teilte Voda­fone mit.

Entwick­lung der digi­talen Gesell­schaft

Der Daten­hunger der Gesell­schaft ist enorm. Täglich werden neue digi­tale Tech­nolo­gien entwi­ckelt. Maschinen kommu­nizieren in Echt­zeit mitein­ander. Viel wird heute von Zuhause gear­beitet, weil eine vernetzte Welt die Arbeits­plätze flexi­bler macht.

Nicht zuletzt fordere auch Bildung neue digi­tale Formen und Anwen­dungs­felder. Das führt dazu, dass täglich gigan­tische Daten­mengen durch die Netze rauschen, mit stei­gender Tendenz.

Allein seit dem Jahr 2005 hat sich das Daten­aufkommen verhun­dert­facht. Das Netz von Voda­fone könne diese Daten­mengen trans­portieren und würde somit die Basis für Deutsch­lands digi­tale Zukunft, verkündet der Anbieter. Über einen Gigabit-Anschluss von Voda­fone könne beispiels­weise die Daten­menge einer DVD (4,7 Giga­byte) in weniger als einer Minute herun­terladen werden.

Zum Vergleich: Mit einer VDSL-Verbin­dung mit 50 MBit/s kann es 12 Minuten und mit einem DSL-Anschluss mit 16 MBit/s fast 40 Minuten dauern.

Gigabit-Geschwin­digkeit ist erschwing­lich

Wohl dem, der schon mit echter Glasfaser oder aufgerüstetem Koaxkabel versorgt wird. Vodafone ist in allen Bundesländern aktiv. Inter­essierte Kunden in Luther­stadt Witten­berg (Sachsen-Anhalt) können ab sofort den High­speed Kabel-Tarif Red Internet & Phone 1000 Cable buchen. Mit Über­tragungs­geschwin­digkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde erhalten die Kunden "einen der schnellsten Inter­netzu­gänge Deutsch­lands". Die Kosten von monat­lich 19,99 Euro gelten aber nur im ersten Jahr. Ab dem 13. Monat schlägt der Gigabit-Tarif mit 69,99 Euro pro Monat zu Buche.

Auf Wunsch gibt es den WLAN-Kabel­router von Voda­fone kostenlos dazu, alter­nativ kann eine Fritz!Box 6591 (Produkt­name "HomeBox") für monat­lich 6,99 Euro Aufpreis dazu gemietet werden. Aller­dings steht dann kein WLAN mehr zur Verfü­gung, wie das Klein­gedruckte verrät.

Wo kann man Gigabit wirk­lich bekommen?

Die aktu­elle Werbung von Voda­fone sugge­riert, dass es die schnellen Anschlüsse bereits bundes­weit, also schon quasi überall gibt. Das ist leider nicht der Fall und könnte zu Enttäu­schung bei inter­essierten Kunden führen.

Ob und wo genau diese richtig schnellen Anschlüsse buchbar sind, kann auf einer spezi­ellen Infor­mations- und Such­seite von Voda­fone im Internet abge­fragt werden.

Die Ergeb­nisse der Abfrage sind aber mit größter Vorsicht zu genießen. An einer realen Adresse in einem kleinen Ort abseits der Ballungs­zentren wurde uns von Voda­fone mitge­teilt, dass dort kein Gigabit möglich ist (was hier stimmt). Da dort auch kein schnelles DSL verfügbar sei (was nur bedingt stimmt) wurde allen Ernstes der Giga­cube-Router "mit bis zu 500 MBit/s" empfohlen. Dessen Kauf wäre für den Kunden aller­dings fatal gewesen, denn Voda­fone versorgt die abge­fragte Adresse nur mit maximal 120 kBit/s über GSM/EDGE. Kilobit pro Sekunde, wohl­gemerkt. Schnelles DSL wäre an dieser Adresse verfügbar, aller­dings von einem alter­nativen Anbieter, der in Konkur­renz zur Telekom den dortigen HvT selbst ausge­baut hat. DSL von Voda­fone würde aber ausschließ­lich über Leitungen der Telekom geschaltet.

Wohl dem, der richtig wohnt

Man kann auch Glück haben: Eine Abfrage nach einer Adresse in Mann­heim (Baden-Würt­temberg) ergab als Antwort, dass dort "2play FLY 1000" von Unity­media verfügbar sein müsste. Das klingt plau­sibel, denn in Mann­heim hat die ehema­lige KabelBW (später Unity­media) seiner­zeit ihre Netze ausge­baut.

Unser Tipp: Vor der Bestel­lung ausführ­lich über die Verfüg­barkeit vor Ort infor­mieren. Beispiels­weise durch Befragen der Nach­barn, die einen solchen Anschluss viel­leicht schon haben könnten.

