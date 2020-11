Gigabit-Abkommen zwischen Vodafone & Düsseldorf

Vodafone Deutschland Chef Dr. Hannes Ametsreiter (links) und Düsseldorfs OB Dr. Stephan Keller (rechts) bei der Unterzeichnung

Foto: Stadt Düsseldorf Die nord­rhein-west­fäli­sche Landes­haupt­stadt Düssel­dorf beher­bergte einst zwei deut­sche Mobil­funk­anbieter, einer davon hat mit München fusio­niert, ist aber noch vor Ort. Mit dem anderen hat die Stadt Düssel­dorf ein erstes Abkommen unter­zeichnet.

Dr. Amets­reiter bei Dr. Keller

Foto: Stadt Düsseldorf Der Bürger­meister von Düssel­dorf, Dr. Stephan Keller (CDU), hat in diesen Tagen eine erste Absichts­erklä­rung mit Dr. Hannes Amets­reiter, dem Chef Voda­fone Deutsch­land unter­zeichnet und in Kürze soll es losgehen. Durch das Abkommen sollen Haus­halte, Unter­nehmen und Einrich­tungen in Düssel­dorf die Möglich­keit bekommen, noch mehr Gigabit-fähige Anschlüsse zu erhalten.

Stadt spricht mit allen großen TK-Anbie­tern

Die Stadt Düssel­dorf ist daher aktuell mit allen großen Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen in Verhand­lungen, um gemeinsam den Gigabit-Ausbau in der Landes­haupt­stadt zu beschleu­nigen. Ober­bür­ger­meister Dr. Stephan Keller und Dr. Hannes Amets­reiter, CEO von Voda­fone Deutsch­land, haben jetzt eine erste Absichts­erklä­rung unter­zeichnet, der weitere (z.B. mit der Deut­schen Telekom) folgen dürften.

Ober­bür­ger­meister Dr. Stephan Keller erklärt, auf was es ankommt: "Eine leis­tungs­fähige und flächen­deckende Breit­band­ver­sor­gung ist die Basis aller Bemü­hungen in der Digi­tali­sie­rung. Der Ausbau der digi­talen Infra­struktur ist eine gemein­schaft­liche Aufgabe, für die wir Part­ner­schaften mit den Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen eingehen. Voda­fone ist dabei Vorreiter, und auch die Stadt Düssel­dorf selbst wird mehr Verant­wor­tung über­nehmen."

Ziel: In 5 Jahren Gigabit für alle

Das Ziel ist ambi­tio­niert: Spätes­tens in fünf Jahren sollen alle Haus­halte, Unter­nehmen und Einrich­tungen in der Stadt einen Zugang zu einem Gigabit-fähigen Netz haben. Dazu werden sich die Stadt Düssel­dorf und Voda­fone beispiels­weise über die Gebiete und die Reihen­folge abstimmen.

Dr. Hannes Amets­reiter, CEO von Voda­fone Deutsch­land, freut sich: "Wir sind der größte Gigabit-Treiber in Deutsch­land und in Düssel­dorf. Schon heute bringen wir mit unseren modernen Kabel- und Glas­faser­netzen das Gigabit zu Hundert­tau­senden Menschen und Unter­nehmen in der Landes­haupt­stadt. Heute haben wir an 120 Mobil­funk-Antennen in Düssel­dorf den Mobil­funk-Turbo 5G live geschaltet. Und der Ausbau geht weiter: Gemeinsam mit der Stadt starten wir jetzt ein neues Modell, um neue Mobil­funk-Stand­orte schneller an den Start und Glas­faser noch schneller bis in die Häuser zu bringen."

Ausbau soll kurz­fristig starten

Martin Lutz, Breit­band­koor­dinator der Stadt Düssel­dorf, dazu: "Ein erstes Gebiet in Düssel­dorf-Witt­laer steht kurz vor dem Baube­ginn und für Düssel­dorf-Lörick laufen bereits Planungs­arbeiten mit Voda­fone. Weitere Gebiete und Partner werden zügig folgen."

Inter­essante Details

Einblick in die Absichtserklärung: Mindertiefe Verlegemethoden (Trenching) sollen möglich werden.

Foto: Stadt Düsseldorf Beim Ausbau geht Düssel­dorf unge­wöhn­liche Wege. Die Stadt will künftig mit ihren kommu­nalen Unter­nehmen Rohre verlegen, die der Netz­betreiber Voda­fone dann von der Stadt anmietet und seine Glas­faser­lei­tungen hinein­schiebt. Zudem soll Voda­fone leichter Zugriff haben auf Mobil­funk-Stand­orte auf städ­tischen Gebäuden, etwa auf Feuer­wehr-Stationen, die Geneh­migungs­ver­fahren sollen verkürzt werden. Für Voda­fone hat die Koope­ration eine Vorrei­ter­funk­tion für Deutsch­land, nur in Köln gebe es (bislang) eine ähnliche Zusam­men­arbeit.

Bisher verlegt Voda­fone seine Inter­net­lei­tungen selbst, findet aber nur schwer Tief­bau­unter­nehmen, die das bauen können. Die Stadt hat über ihre kommu­nalen Betriebe hingegen leichter Zugang. "Die knappen Tief­bau­kapa­zitäten bremsen den Glas­faser-Ausbau hier­zulande oft aus", klagt Voda­fone-Deutsch­land­chef Hannes Amets­reiter. Nun könne man gemeinsam "die Bremse lösen. Mit der Stadt Düssel­dorf starten wir jetzt ein neues Modell und beschleu­nigen den Prozess, um LTE und 5G auf städ­tischen Flächen schnell und einfach zu starten".

Koope­ration soll Ausbau beschleu­nigen

Die Koope­ration soll den Glas­faser­ausbau und damit sowohl das giga­bit­fähige Fest­netz-Internet als auch die Mobil­funk­abde­ckung beschleu­nigen - Mobil­funk­sta­tionen brau­chen eben­falls einen Anschluss ans Glas­faser­netz oder eine Anbin­dung per Richt­funk. In spätes­tens fünf Jahren sollen in Düssel­dorf alle Haus­halte, Unter­nehmen und Einrich­tungen einen Zugang zum Glas­faser­netz und damit zum schnellen Internet haben. Die Netz­abde­ckung in der NRW-Landes­haupt­stadt ist insge­samt schon gut, doch beson­ders in den Rand­gebieten gibt es mancher­orts noch schwa­chen Handy­emp­fang oder lang­same Netz­anschlüsse.

Im Abkommen ist fest­gelegt, dass die Leitungen auch "minder­tief" (40-80cm) mit der soge­nannten Tren­ching-Methode verlegt werden können, aber das werde tras­sen­weise geprüft und entschieden, sprich kann nicht überall genutzt werden. Daneben soll "Hori­zontal Direc­tional Dril­ling (HDD)" zum Einsatz kommen können, ein hori­zon­tales Bohr­ver­fahren.

Voda­fone hat letzte Woche stolz verkündet, den eigenen 5G-Ausbau zu beschleu­nigen.