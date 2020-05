Vodafone: Wachstum durch Unitymedia-Übernahme

Nach allen Hiobs-Botschaften der letzten Zeit, wie große Probleme in Indien, gibt es vom briti­schen Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern Voda­fone plc wieder bessere Nach­richten. Voda­fone Inter­na­tional (welt­weit) ist in seinem abge­lau­fenen Geschäfts­jahr 2019/2020 aufgrund der Unity­media-Über­nahme in Deutsch­land wieder gewachsen.

Die Erlöse stiegen gegen­über dem Vorjahr uner­wartet deut­lich um drei Prozent auf 44,97 Milli­arden Euro, wie der größte Wett­be­werber der Deut­schen Telekom heute in London mitteilte.

Das berei­nigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen (Ebitda) legte um fast drei Prozent auf 14,88 Milli­arden Euro zu. Im vergan­genen Jahr standen hier 13,92 Milli­arden zu Buche. Das konnte unter dem Strich den bishe­rigen Verlust von Voda­fone deut­lich redu­zieren.

Erst­mals wieder Divi­dende

Das Hauptquartier von Vodafone Deutschland in Düsseldorf hat zum guten Ergebnis der Vodafone plc (weltweit) beigetragen

Foto: Vodafone Deutschland Die Voda­fone-Aktio­näre dürfen sich freuen. Sie sollen für das abge­lau­fene Geschäfts­jahr nun erneut eine Divi­dende von neun Cent je Aktie erhalten. Im vergan­genen Jahr hatte Voda­fone seine Ausschüt­tung erst­mals seit dem Start der Divi­den­den­zah­lungen im Jahr 1990 gekappt. Um 13.21 Uhr notierte die Voda­fone-Inter­na­tional Aktie in Frank­furt mit 1,41 Euro (+7,29 Prozent).

Doch ganz eitel Sonnen­schein ist damit noch nicht. Wegen der Unsi­cher­heiten rund um die Coro­na­virus-Pandemie traut sich das Manage­ment um Voda­fone-Konzern­chef Nick Read für das Geschäfts­jahr 2020/2021 noch keine eindeu­tige Ergebnis-Prognose zu. Nach derzei­tigem Stand dürfte das berei­nigte Ebitda jedoch in diesem Jahr unver­än­dert oder sogar leicht rück­läufig sein, hieß es.

Voda­fone Deutsch­land im Detail

Knapp die Hälfte erwirt­schaf­tete Voda­fone mit Mobil­funk-Leis­tungen, den Rest mit dem Fest­netz, das insbe­son­dere in der Corona-Krise gefragter war denn je. "Ich glaube, dass die Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­branche eine deut­lich höhere Verant­wor­tung über­nommen hat. Diese Verant­wor­tung haben wir gespürt", sagte Voda­fone-Deutsch­land-Chef Hannes Amets­reiter der Deut­schen Presse-Agentur.

Die Branche sei entschei­dend dafür verant­wort­lich, dass sowohl wirt­schaft­li­ches als auch soziales Leben trotz der Pandemie weiter­ge­gangen seien. "Die Netze haben deut­lich besser performt, als man es ange­nommen hatte." Durch die deut­liche Zunahme von Home­of­fice sowie die große Nach­frage nach Gaming und Strea­ming-Diensten war das Daten­vo­lumen zeit­weise deut­lich in die Höhe geschnellt. Der anfäng­lich befürch­tete Zusam­men­bruch der Netze blieb jedoch bei allen Anbie­tern aus. Per Fest­netz wurde Voda­fone zufolge zeit­weise rund 50 Prozent mehr tele­fo­niert als in normalen Zeiten.

Voda­fone will Digi­ta­li­sie­rung weiter anschieben

Mit der Erstei­ge­rung von 5G-Frequenzen und dem Kauf von Unity­media habe das Unter­nehmen dem Land einen "Digi­ta­li­sie­rungs­schub" verpasst und wachse dabei "kräftig". Schon länger schwärmt Hannes Amets­reiter von seinem "Gigabit-Land" und rechnet vor, dass hier­zu­lande drei von vier Anschlüssen von Voda­fone kämen.

Mit der Inte­gra­tion der zuge­kauften "Unity­media", die wiederum aus der bishe­rigen Unity­media-NRW, Unity­media-Hessen und der ehema­ligen "Kabel-BW" bestanden, stiegt der Gesamt-Service­um­satz (also was mit Anschlüssen, Verbin­dungen und Dienst­leis­tungen umge­setzt wurde) im Vergleich zum voran­ge­gan­genen Geschäfts­jahr um 17 Prozent auf 10,7 Milli­arden Euro.

Im Geschäfts­jahr 2019/20 wuchs der berei­nigte Service­um­satz im Fest­netz-Bereich um drei Prozent (ohne Unity­media) auf 5,6 Milli­arden Euro. Unbe­rei­nigt lagt das Umsatz­wachstum (inklu­sive Whole­sale-Geschäft) bei 2,4 Prozent. Die Zahl an Fest­netz-Abon­ne­ments sei um 216.000 auf 10,8 Millionen gestiegen.

Voda­fone ist davon über­zeugt, dass das Wachstum von der "stei­genden Beliebt­heit super­schneller Kabel-Glas­fa­ser­an­schlüsse" getrieben worden sei: Im letzten Geschäfts­jahr ein Plus von 381.000 Kabel-Kunden, gestützt durch 110.000 DSL-Wechsler, die nicht mehr über das von der Telekom gemie­tete DSL, sondern über das neue Koax­kabel/Glas­fa­ser­netz von Voda­fone (einschließ­lich Unity­media) ange­bunden wurden.

Neukunden wollen schnelle Anschlüsse

60 Prozent der Neukunden hätten sich für einen Anschluss mit 400 MBit/s oder mehr entschieden. Wo verfügbar, hätten 45 Prozent sogar die derzei­tige Maximal-Geschwin­dig­keit von einem Gigabit im Down­load gebucht. Auch der Daten­hunger sei gewachsen: Durch­schnitt­lich acht Giga­byte an Daten rauschten täglich durch den KoaxKabel-Glas­fa­ser­an­schluss eines Voda­fone-Kunden.

Von seinem Mobil­funk­an­gebot konnte Voda­fone 542.000 neue Kunden über­zeugen. Macht in Summe im Fest­netz 10,8 Millionen Kunden (plus 56,6 Prozent) und im Kabel-Segment 7,9 Millionen (plus 106 Prozent). Im Mobil­funk stehen 18,7 Millionen Verträge in den Büchern.

Stei­gendes EBITDA

Das EBITDA, das ist der Gewinn vor Steuern und Abschrei­bungen (ohne Unity­media), stieg auf 5,1 Milli­arden Euro (plus 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, soge­nanntes "orga­ni­sches Wachstum" auf vergleich­barer Basis exklu­sive Unity­media). Die Service-Umsätze seien insge­samt um 1,7 Prozent (ohne Unity­media und ohne Effekte durch Regu­lie­rung wie Termi­nie­rungs­ent­gelte oder Preis­li­mits bei Auslands­an­rufen), im Fest­netz um 3,0 Prozent und Mobil um 0,7 Prozent gestiegen.

Solche Zahlen machen den Voda­fone-CEO Hannes Amets­reiter stolz: „Das vergan­gene Geschäfts­jahr war eines der heraus­for­derndsten und erfolg­reichsten in der Unter­neh­mens­ge­schichte. Mit der Erstei­ge­rung von 5G-Frequenzen und dem Kauf von Unity­media haben wir für einen Digi­ta­li­sie­rungs­schub im Land gesorgt. Zeit­gleich haben wir LTE ausge­baut und errei­chen über 98 Prozent aller Menschen (Einwohner) im Land. Im Fest­netz haben wir die Kabel-Glas­fa­ser­netze von Voda­fone und Unity­media verschmolzen und zum größten Gigabit-Netz Deutsch­lands beschleu­nigt: Drei von vier der super­schnellen Anschlüsse kommen von uns. Keiner baut mehr und schneller als wir“

Voda­fone trotzt Corona

Die aktu­elle Corona-Krise zeige, das hohe Ausbau­tempo sei mehr als richtig. Trotz der Krise lief der Geschäfts­be­trieb weiter. Trotzdem blieb Voda­fone nicht verschont von den Auswir­kungen der Krise. So seien etwa die Umsätze im Roaming um rund 90 Prozent einge­bro­chen, weil Reisen kaum mehr möglich waren. Außerdem kamen Rech­nungen hinzu, die Unter­nehmen oder Privat­per­sonen nicht hatten beglei­chen können.

Voda­fone möchte sein Netz weiter ausbauen: Mitt­ler­weile seien fast 18 Millionen Haus­halte für Voda­fone erreichbar. Bis Ende 2022 sollen es sogar 25 Millionen sein.