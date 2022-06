Forschung zu 5G und 6G: Vodafone erweitert Dresden Hub

In der Stadt Dresden wird schon länger an der Zukunft des Mobil­funks geforscht. Für die Deut­sche Telekom forscht Prof. Fitzek, für Voda­fone Prof. Fett­weis zu den Themen 5G und 6G. Weil das US-ameri­kani­sche "Silicon Valley" in Kali­for­nien seit langem als Ursprung vieler krea­tiver Produkte und Ideen gilt, hat man in Sachsen den Begriff "Silicon Saxony" geprägt.

Voda­fone erwei­tert Dresden Hub

Nun hat sich der Netz­betreiber Voda­fone entschieden, sein "Voda­fone Tech Inno­vation Center Dresden" (kurz: Dresden Hub) zu erwei­tern. Das wurde auf den Namen "Kompe­tenz-Zentrum für mobil­funk­basierte Inno­vationen und Anwen­dungen" getauft und soll im Ostra­gehege nahe der Messe Dresden entstehen. Dazu haben Voda­fone und der Projekt­ent­wickler Ventura Invest­ment im Beisein von Dres­dens Ober­bür­ger­meister Dirk Hilbert die lang­fris­tigen Miet­ver­träge unter­schrieben.

200 neue Arbeits­plätze

Für Dresden hat dieses Abkommen Gewicht: Etwa 200 neue Arbeits­plätze sollen geschaffen werden, erste Jobs sind bereits ausge­schrieben. Gesucht werden vor allem Spezia­listen in tech­nischen Berufen: Soft­ware-Archi­tekten, Cloud-Inge­nieure, Virtual Reality-Experten, "Data Scien­tists" oder "Digital Product Desi­gner".

Start im Oktober 2022

So soll der Neubau des Vodafone Forschungszentrums "Dresden Hub" aussehen, für den im Oktober der Spaten gestochen werden soll.

Foto: Vodafone Und es soll schon bald losgehen: Bereits im Oktober 2022 soll im "Voda­fone Tech Inno­vation Center Dresden" gemeinsam mit Part­nern aus Indus­trie und Wissen­schaft an Zukunfts­tech­nolo­gien gear­beitet werden. Dazu ziehen die ersten Mitar­beiter in ein bereits vorhan­denes kern­saniertes Gebäude auf dem Areal ein. Direkt nebenan soll bis 2024 ein "moderner, licht­durch­flu­teter" Neubau (unser Bild) entstehen, der Spaten­stich dafür soll im Oktober statt­finden. Für die Forscher würden dann 2700m² Fläche bereit stehen, teilte Voda­fone mit.

Zukunft mit 5G und 6G

Der Arbeits­schwer­punkt soll auf "Zukunfts­tech­nolo­gien" wie 5G und 6G und damit verbun­denen Anwen­dungen in den Berei­chen digi­tale Gesund­heit, vernetzte Mobi­lität und indus­tri­elle Produk­tion liegen. Außerdem sollen die neuen Voda­fone-Mitar­beiter in Dresden an "zukunfts­wei­senden Tech­nolo­gien" arbeiten, darunter sieht Voda­fone erwei­terte Reali­täten (AR/XR), Cyber Secu­rity und Data Science.

Für Dirk Hilbert, den Ober­bür­ger­meister Dres­dens, ist das "ein guter Tag für Dresden", der die Posi­tion als "einer der führenden Hoch­tech­nologie-Stand­orte Europas" unter­mauere. Die Ansied­lung von Voda­fone berei­chere die Stadt und zeige, dass Dresden "einen idealen Rahmen für die enge Zusam­men­arbeit von Insti­tuten, Unter­nehmen und Start-ups" bieten könne. Die Univer­sitäten in Dresden haben schon länger einen guten Ruf.

Dr. Ralf Irmer, seines Zeichens "Chief Inno­vation Archi­tect" bei Voda­fone will im Dresden Hub die "Zukunft der Digi­tali­sie­rung" erdenken. Mit 6G soll die nächste Mobil­funk-Gene­ration entstehen. Gemeinsam mit Part­nern will Voda­fone die Vernet­zung im indus­tri­ellen Bereich und die Gestal­tung des "Meta­verse" voran­bringen, dafür braucht es ein "Echt­zeit-Netz mit 5G-SA" und zukünftig auch das 6G-Netz.

Thierry Tour­nassat, zuständig für Grund­stücke und Immo­bilien bei Voda­fone, ist vom Konzept im Ostra­gehege als perfektem Standort über­zeugt. Er dankte der säch­sischen Staats­regie­rung, der Landes­haupt­stadt Dresden, der Silicon Saxony Initia­tive und dem Investor Ventura für die gute Zusam­men­arbeit. Thomas Bohn, Chef von Ventura findet, dass das Dres­dener Ostra­gehege aus dem Dorn­rös­chen­schlaf erwacht sei. Es liege "zentrumsnah, mitten im Grünen und bald auch mit Gastro­nomie", das könnte ein ‚Zugpferd‘, für die weitere Entwick­lung des Inno­vati­ons­quar­tiers sein.

Dresden gewinnt Ausschrei­bung der Voda­fone Group

Die Voda­fone Group hatte 2021 einen inter­natio­nalen Wett­bewerb gestartet, worin sich acht vorab ausge­wählte euro­päi­sche Städte als Standort für das neue Inno­vati­ons­zen­trum bewerben konnten. Im Juni fiel die Entschei­dung der Group für Dresden.

Schon 1994 hatte Voda­fone einen eigenen Lehr­stuhl an der TU Dresden unter Leitung von Prof. Gerhard Fett­weis gegründet und damit eine Basis für viele wich­tige Inno­vationen in der Tele­kom­muni­kation gelegt. Am Dres­dener Altmarkt soll ein klei­nerer Standort für die euro­paweite Netz­pla­nung entstehen, wo auch die künf­tigen Mitar­beiter des Dresden Hub in ihre neuen Aufgaben einge­wiesen werden.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Mancher Leser mag beim Begriff 6G im Moment den Kopf schüt­teln, wenn er zu Hause kaum 2G-Empfang oder nur quälend lang­sames Fest­netz-Internet hat. Aber die Zyklen der Branche sind auf etwa 10 Jahre ausge­richtet. Somit gilt als sicher, dass um 2030 das 6G-Netz welt­weit anlaufen wird. Laien­haft ausge­drückt wird 6G nochmal höhere Daten­über­tra­gungs­raten und mehr Kapa­zität als heute bieten. Vor allen die Faktoren Sicher­heit des Nutzers und der Anwen­dungen vor unbe­fugten Zugriffen werden eine stei­gende Rolle spielen. 6G wird wohl neben den bekannten Frequenzen zwischen 700 und 3800 MHz auch auf deut­lich höheren Frequenzen (ca. 30 bis 300 GHz) und mit bislang unglaub­lichen Daten­raten (300 GBit/s) arbeiten.

Kunden mitnehmen

Bei aller Euphorie sollten die Netz­betreiber aber nicht über­sehen, dass sie ihre Kunden von Heute und Morgen auf diese Reise mitnehmen müssen. Das erfor­dert schon heute eine wesent­lich bessere Netz­abde­ckung als bisher und vor allen Dingen als "bezahlbar" empfun­dene Tarife. Sonst könnten die Kunden eine Verwei­gerungs­hal­tung einnehmen, die der Branche sicher nicht gut tut.

Eine prak­tische Inno­vation ist das Update der CovPass App auf Version 1.26.