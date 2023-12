Vodafone Festnetz: Zwölf Prozent mehr Daten als 2022

Voda­fone blickt auf das zu Ende gehende Jahr 2023 in seinem Fest­netz zurück. Dabei zeigt sich ein ähnli­cher Trend wie in den Mobil­funk­netzen: Der Daten­ver­kehr wächst unauf­haltsam. In diesem Jahr wurden den Angaben des Unter­neh­mens zufolge 39,7 Milli­arden Giga­byte Daten über­tragen. Das ist ein Plus von zwölf Prozent gegen­über dem vergan­genen Jahr.

Der Netz­betreiber teilte weiter mit, dass die meisten Daten immer dann flossen, wenn große Events im Fern­sehen oder bei Strea­ming­diensten über­tragen wurden. Als Beispiel nennt Voda­fone die UEFA Cham­pions League. Sieht man von den beiden linearen DAZN-Kanälen auf Astra ab, die nur für wenige Zuschauer verfügbar sind, ist die Königs­klasse des euro­päi­schen Fußballs in Deutsch­land nur via Strea­ming empfangbar.

Kabel­kunden sind beson­ders daten­hungrig

Voda­fone stellte darüber hinaus fest, dass Kunden mit Internet-Versor­gung über einen Kabel­anschluss daten­hung­riger als Nutzer eines DSL-Anschlusses sind. Kabel­kunden haben demnach im Durch­schnitt monat­lich 412 GB Daten über­tragen. Das seien 50 Prozent mehr als bei Kunden mit Internet-Zugang über DSL.

"Das Strea­ming-Angebot wächst, die Qualität im Fest­netz steigt und viele Menschen arbeiten mit zahl­rei­chen Video­kon­ferenzen weiter aus dem Home­office. Unser Kabel­netz über­trägt große Daten­mengen heute deut­lich stabiler und in höherer Qualität als noch während der Corona-Pandemie. Das alles sind Gründe dafür, dass 2023 in Summe deut­lich mehr Daten durch unser Fest­netz rauschten als in den Vorjahren", so Voda­fone Deutsch­land CEO Phil­ippe Rogge.

Voda­fone baut Kapa­zitäten aus

Mehr als 4000 Kapa­zitäts­erwei­terungs- und Segmen­tie­rungs-Maßnahmen hat Voda­fone nach eigenen Angaben in diesem Jahr durch­geführt, um die Netz­qua­lität für die Kunden zu erhöhen sowie Stabi­lität und Zuver­läs­sig­keit zu stei­gern. Davon hätten 1,4 Millionen Haus­anschlüsse profi­tiert.

In sieben eigen­wirt­schaft­lichen und geför­derten Projekten star­tete Voda­fone in diesem Jahr den FTTH-Ausbau für bis zu 213.000 unter­ver­sorgte Haus­halte. In neun weiteren Projekten wurde der Tiefbau mit bis zu 70.000 neuen Anschlüssen beendet. Das 2023 neu gegrün­dete Glas­faser-Ausbau­unter­nehmen OXG star­tete in Neuss und Marburg mit dem Tiefbau für bis zu 51.500 Haus­halte. In weiteren elf Städten hat OXG neue Infra­struktur-Projekte mit bis zu 280.000 Glas­faser-Anschlüssen bekannt­gegeben.

Strea­ming-Rekord am 3. Oktober

Voda­fone teilte weiter mit, dass am 3. Oktober beson­ders viele Daten im Fest­netz über­tragen wurden. Das hing weniger mit dem Tag der deut­schen Einheit als viel­mehr mit dem Spiel des FC Bayern München gegen den FC Kopen­hagen in der UEFA Cham­pions League zusammen, das von Amazon Prime Video über­tragen wurde. Gegen 21 Uhr verzeich­nete Voda­fone in der Spitze eine Daten­last von 11 TB pro Sekunde.

Neben weiteren Cham­pions-League-Spielen lockten Groß­ereig­nisse wie diverse Apple Keynotes und Fort­nite Strea­ming-Events zahl­reiche Fans vor ihre Smart TVs, Tablets und Smart­phones im heimi­schen WLAN-Netz. Bei GigaTV verzeichne Voda­fone eine stei­gende Nutzung von Ange­boten, die zum zeit­sou­veränen Abruf bereit­stehen.

