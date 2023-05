Vodafone startet FamilyCards: Echte Flat unter 35 Euro

Vodafone startet FamilyCards

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Vor einem Jahr hat Voda­fone seine Red-Tarife durch die neue GigaMobil-Tarif­familie ersetzt. Jetzt wird auch die Marke Red+ für Smart­phone-Tarife einge­stellt, wie der in Düssel­dorf ansäs­sige Mobil­funk-Netz­betreiber mitteilte. An die Stelle von Red+ Allnet, Allnet Basic und Kids treten zum 1. Juni drei neue Preis­modelle, die unter der Bezeich­nung FamilyCard vermarktet werden.

Neben dem Namen ändern sich auch die Kondi­tionen für die Tarife. Anders als bisher ist es nämlich nicht mehr möglich, das auf der Haupt­karte verfüg­bare Daten­volumen mit den Nutzern der zusätz­lichen SIM-Karten zu teilen. Statt­dessen bekommen die FamilyCards neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze jeweils ein eigenes Kontin­gent für die mobile Internet-Nutzung.

Das sind die FamilyCards S, M und L

Foto/Logo: Vodafone, Montage: teltarif.de Die FamilyCard S schlägt mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 9,99 Euro zu Buche und bietet neben der Allnet-Flat­rate in jedem Monat 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen über GPRS, LTE und 5G. Mit der FamilyCard M bekommen die Kunden zum Monats­preis von 19,99 Euro neben der Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle Netze in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 20 GB High­speed-Surf­volumen. Für 34,99 Euro monat­liche Grund­gebühr bietet Voda­fone ab 1. Juni die FamilyCard L an. Diese bietet neben der Allnet-Flat­rate für Sprache und Text auch eine echte Flat­rate für die mobile Internet-Nutzung inner­halb Deutsch­lands.

Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit für alle FamilyCards beträgt 24 Monate. Auf Wunsch lassen sich die Tarife auch Hard­ware wie zum Beispiel einem Smart­phone kombi­nieren. Gebucht werden können die neuen Zusatz­karten in Verbin­dung mit einem Red-, Young-, GigaMobil-, GigaMobil-Young-, Black-(2019)- oder Smart-Haupt­tarif. Die neuen Zusatz­karten sollen ab 1. Juni über alle Vertriebs­wege von Voda­fone vermarktet werden.

So geht es für Bestands­kunden weiter

Bestands­kunden können ihre Red+-Zusatz­karten weiterhin nutzen. Auf Wunsch ist auch der Wechsel in einen der neuen FamilyCard-Tarife möglich. Ganz verschwinden wird die Marke Red+ indes noch nicht. Der Tarif Red+ Data für fünf Euro monat­liche Grund­gebühr, mit dem Kunden das Daten­volumen des Haupt­ver­trags auch auf dem Tablet oder Note­book nutzen können, bleibt bis auf Weiteres erhalten.

