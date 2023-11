Vodafone: eSIM-Tarif direkt am Tablet oder Notebook buchen

Tarif direkt am Notebook buchen

Foto: Getty Images/iStockphoto via Vodafone Voda­fone bietet Tablet- und Note­book-Besit­zern einen neuen Service an, um möglichst schnell und unkom­pli­ziert einen mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Wer ein Gerät mit eSIM und Windows 11 als Betriebs­system nutzt, kann den passenden Daten­tarif nun auch direkt am Tablet oder Note­book buchen und akti­vieren. Dabei sei das Düssel­dorfer Unter­nehmen der erste deut­sche Mobil­funk-Netz­betreiber, der diesen Service anbietet.

Wie der Konzern erläu­tert, verein­fache die soge­nannte On-Device-Acti­vation (ODA) in den Verbin­dungs­ein­stel­lungen auf Windows-Geräten die Buchung eines Mobil­funk­tarifs erheb­lich. Der Prozess sei direkt im Betriebs­system inte­griert und werde über den im Betriebs­system veran­kerten Menü­punkt "Mobil­funk­tarife" aufge­rufen.

Voda­fone-Bestands­kunden haben die Möglich­keit, ihren bestehenden Tarif mit dem Tablet oder Note­book zu verknüpfen. Das eSIM-Profil wird dann als OneNumber (MultiSIM) akti­viert, sodass die Kunden das im Vertrag vorge­sehene Surf-Volumen neben dem Smart­phone auch mit dem Tablet oder Laptop nutzen können. Ein bereits abge­schlos­sener Daten­ver­trag kann mit Hilfe eines QR-Codes akti­viert werden.

Neuver­trag über das Note­book abschließen

Foto: Getty Images/iStockphoto via Vodafone Neu ist der Abschluss eines gänz­lich neuen Vertrags direkt über das mobile Endgerät. Zur Auswahl stehen verschie­dene Smart Tech Tarife - das sind die Preis­modelle von Voda­fone für den mobilen Internet-Zugang, aber ohne Sprach­tele­fonie. Nach Tarif­aus­wahl und Vertrags­abschluss wird ein eSIM-Profil auf das Windows-Gerät herun­ter­geladen und akti­viert, sodass der Kunde unab­hängig von einer WLAN-Verbin­dung online gehen kann.

Marcel de Groot, Geschäfts­führer Privat­kunden bei Voda­fone, erklärt: "Der gesamte Prozess dauert nur wenige Minuten und erfor­dert ledig­lich eine vorüber­gehende Inter­net­ver­bin­dung. Sobald der Tarif gebucht ist, wird die eSIM mit nur einem Klick herun­ter­geladen und akti­viert, sodass der Kunde direkt das Voda­fone-Mobil­funk­netz nutzen kann. Für Mobil­funk­nutzer ist das eine weitere Möglich­keit, mit der sie komfor­tabel und ohne lange Warte­zeit das Mobil­funk­netz von Voda­fone für die Daten­über­tra­gung nutzen können."

Kunden, die das neue Angebot nutzen möchten und ein geeig­netes Tablet oder Note­book besitzen, wählen im Menü die "Mobil­funk­tarife" und dort Voda­fone als Anbieter aus. Im Anschluss muss sich der Inter­essent für einen Tarif entscheiden und seine Kunden­daten hinter­legen. Im Anschluss wird das eSIM-Profil herun­ter­geladen und der gebuchte Tarif steht zur Verfü­gung.

