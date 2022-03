Mit 5G könnten länger­fristig große Über­tra­gungs­wagen mit Satel­liten-Anbin­dung für die Fernseh-Bericht­erstat­tung von Groß­ver­anstal­tungen über­flüssig werden. Tests hierfür laufen bereits. Der Mobil­funk-Netz­betreiber Voda­fone und der Sport-Strea­ming­dienst DAZN erproben bereits die Möglich­keiten, die 5G für die Über­tra­gungen von Spielen aus der Fußball-Bundes­liga mit sich bringt.

Zuletzt kam die 5G-basierte Über­tra­gungs­technik nach Angaben von Voda­fone beim Bayern-Derby zwischen dem FC Bayern München und der SpVgg Greu­ther Fürth im Februar zum Einsatz. Für die Vor- und Nach­bericht­erstat­tung wurde Stürmer-Legende Claudio Pizarro vom Düssel­dorfer Voda­fone Campus aus live per 5G-Schalte in die Sendung aus dem DAZN-Studio in Isma­ning einge­bunden.

5G-Netz für Bundesliga-Übertragungen

Foto: Vodafone Zuvor wurde die Technik bei weiteren Bundes­liga-Über­tra­gungen erprobt, um Live­bilder aus dem Stadion-Innen­raum zu zeigen und ohne größeren tech­nischen Aufwand ins DAZN-Studio zu über­mit­teln. Beim Einsatz der 5G-Technik muss die Kamera ledig­lich mit einem Router verbunden werden, der das Audio- und Video­signal ins Sende­zen­trum streamt. Die bisher obli­gato­rische Kabel­ver­bin­dung zu einem satel­liten­gestützten Über­tra­gungs­wagen entfällt.

Voda­fone: "Riesiges Poten­zial für Sport-Über­tra­gungen"

Michael Rein­artz, Director of Inno­vation & Consumer Services von Voda­fone Deutsch­land: "Das Poten­zial von 5G für die TV-Über­tra­gung von Sport-Veran­stal­tungen ist riesig. Unser 5G-Netz erfüllt die hohen Ansprüche an die Signal­über­tra­gung und ermög­licht vor Ort einen viel flexi­bleren Einsatz von Kameras. Sender können viel mehr Mate­rial aufnehmen, krea­tiver arbeiten und Fans am TV noch näher ans Geschehen bringen. Wir freuen uns sehr über die erfolg­rei­chen Test­läufe, die wir gemeinsam mit unserem Partner DAZN durch­führen."

Haruka Gruber, Vice Presi­dent Media DAZN DACH: "DAZN hat die Art und Weise, wie Fans ihren Sport verfolgen, revo­lutio­niert. Gemeinsam mit Voda­fone erproben wir nun auch eine kleine Revo­lution in der Art und Weise, wie Live-Sport produ­ziert wird. 5G und die daraus resul­tie­rende Flexi­bilität schafft für DAZN Möglich­keiten, Fans unkom­pli­ziert noch näher an die Action auf dem Spiel­feld zu bringen."

Für die Zukunft setzen Voda­fone und DAZN auf die neue 5G-Stan­dalone-Tech­nologie. Diese ermög­licht Latenz­zeiten von zum Teil nur einer Milli­sekunde. Mit Network Slicing besteht außerdem die Möglich­keit, dem TV-Veran­stalter die von ihm benö­tigte Band­breite zu garan­tieren. Das wiederum ist die Grund­lage für Über­tra­gungen in hoher Qualität und ohne Aussetzer bei Bild und Ton. Bei der Network Slicing genannten Technik wird das Mobil­funk­netz in parallel betrie­bene und vonein­ander getrennte virtu­elle Netze aufge­teilt.

Wie berichtet erprobt Voda­fone in Fußball-Stadien auch 5G im 26-GHz-Bereich.