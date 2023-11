Ausprobiert: 500 GB Gratis-Datenvolumen von Vodafone

Wie berichtet hatte Voda­fone vor wenigen Tagen eine Aktion ange­kün­digt, mit der Kunden die Möglich­keit bekommen, in der Advents- und Weih­nachts­zeit sowie bis über den Jahres­wechsel hinaus 500 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang zu nutzen. Die Aktion ist gestern Nach­mittag ange­laufen, und wir haben auspro­biert, wie die Buchung und Nutzung des kosten­losen Daten-Bonus funk­tio­niert. Vodafone-Aktion gestartet



Screenshot: teltarif.de In der MeinVodafone-App ist die als "Happy Xmas" bezeich­nete Aktion im Menü "Ange­bote" sofort zu finden. Klickt man den Punkt an, so finden sich noch­mals Erläu­terungen dazu, worum es bei der Aktion geht - etwa, dass die 500 GB nur für die Nutzung inner­halb Deutsch­lands gelten und bis zum 3. Januar verwendet werden können. Ob der Bonus ggf. anteilig auch im EU-Roaming gilt, verrät Voda­fone nicht.

Bis zum 3. Januar nicht genutztes Daten­volumen verfällt und kann beispiels­weise auch nicht über das GigaDepot in den nächsten Abrech­nungs­zeit­raum mitge­nommen werden. Auch das Teilen mit Red+-Karten ist nicht möglich. Ferner weist Voda­fone darauf hin, dass bis zur Akti­vie­rung einige Stunden vergehen können. Sobald die Option ist, soll der Kunde per SMS infor­miert werden. SMS zur Aktivierung des Datengeschenks

Screenshot: teltarif.de

"Akti­vie­rung erfolg­reich" heißt nicht "500 GB Paket aktiv"

Auf einen Klick kann dann über die App die Buchung vorge­nommen werden. Sogleich erscheint der Hinweis "Akti­vie­rung erfolg­reich". Dauert es demnach doch nicht mehrere Stunden, bis der Bonus einrichtet wird? Doch, denn direkt unter­halb der etwas miss­ver­ständ­lichen Über­schrift ist noch­mals zu lesen, dass es einige Stunden dauern kann und eine Bestä­tigung per SMS folgt.

Elf Stunden nach der "Bestel­lung" per App kam in unserem Fall tatsäch­lich die Kurz­mit­tei­lung von Voda­fone an: "Dein 500 GB-Happy-Daten­geschenk kannst Du ab sofort bis zum 03.01.2024 im deut­schen Voda­fone-Netz nutzen. Viel Spaß beim Surfen! Dein Voda­fone-Team", hieß es in der Kurz­mit­tei­lung wört­lich. Datenanzeige in der MeinVodafone App

Screenshot: teltarif.de Ein Blick in die MeinVodafone-App zeigte, dass die 500 GB bevor­zugt, also vor dem Inklu­siv­volumen des Tarifs, genutzt werden. Anders als bei der Daten­ver­brauchs­anzeige für das regu­läre Inklu­siv­kon­tin­gent fehlt der Hinweis auf Verfüg­bar­keits­zeit­raum und Gültig­keits­bereich (also Deutsch­land, Länder­gruppe XYZ oder Ähnli­ches). Die Akti­vie­rung hat in unserem Fall problemlos geklappt. Inter­essenten sollten für die Frei­schal­tung aber tatsäch­lich einige Stunden Zeit einplanen.

In einer weiteren Meldung haben wir über die neuen Fest­netz- und Inter­net­tarife von Voda­fone berichtet.