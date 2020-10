Vodafone startet 10-Euro-Daten-Flat für Schüler

Voda­fone will in den kommenden Monaten gleich zwei neue Daten­tarife speziell für Schüler einführen. Eine 10-Euro-Flat­rate soll ab November ange­boten werden.

Voda­fone hat Mobil­funk­tarife ange­kün­digt, die sich explizit an Schüler richten, die ergän­zend zum Präsenz­unter­richt auch zuhause lernen. Beim ersten Angebot handelt es sich um eine Daten-Flat­rate, die mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 10 Euro (netto) zu Buche schlägt. Der Tarif ist ab November verfügbar und kann EU-weit genutzt werden. Einen Zugang zum offenen Internet bietet der Vertrag aller­dings nicht. Im Preis enthalten ist der Daten­ver­kehr über eine Ende-zu-Ende-Verbin­dung zum Schul­server.

Als weitere Alter­native ist ein Daten-Volu­men­tarif geplant, der neben dem Surf-Paket für den offenen Internet-Zugang auch eine spezi­elle Version des Voda­fone Passes mit sich bringt. Mit der Zero-Rating-Kompo­nente bekommen die Schüler eine Flat­rate für die Nutzung bestimmter Lern-Apps. Bislang gab es von Voda­fone Pass für Privat­kunden vor allem für Musik- und Video­strea­ming sowie für die Nutzung sozialer Netz­werke und verschie­dener Messa­ging-Apps.

Hannes Amets­reiter, CEO von Voda­fone Deutsch­land, sagte zum Start des Ange­bots: "Schon heute unter­stützen wir Schulen in Deutsch­land mit mehreren tausend Daten-Karten. Mit der Erwei­terung des Schul­ange­botes um die zwei neuen Tarife über­nehmen wir in beson­derer Weise gesell­schaft­liche Verant­wor­tung und verhin­dern, dass einzelne Schü­lerinnen und Schüler in Zeiten der Corona-Pandemie den Anschluss verlieren."

Details zu den neuen Voda­fone-Tarifen

Das 10-Euro-Angebot trägt den Namen Voda­fone Red Busi­ness Data Educa­tion und soll den Zugang zu Lern­inhalten, Video­kon­ferenz- und Mail-Diensten ermög­lichen, die von den Schulen ange­boten werden. Dank der festen Ende-zu-Ende-Verbin­dung zu den Schul-Servern erhalten die Bildungs­ein­rich­tungen die Kontrolle über alle Inhalte und Dienste, die von den Schü­lern genutzt werden dürfen. Gebucht werden kann der monat­lich künd­bare Tarif ab November.

Der zweite neue Tarif, der sich an Schulen ohne eigene IT-Infra­struktur richtet, wird noch bis voraus­sicht­lich Januar 2021 auf sich warten lassen. Und bislang hält sich Voda­fone zu Einzel­heiten bedeckt. So spricht der Netz­betreiber von einem "groß­zügigen monat­lichen Daten­volumen" neben dem neuen Voda­fone Pass mit spezi­ellen Lern-Apps, die in engem Austausch mit den Verwal­tungs­behörden für Schule und Bildung fest­gelegt werden. Details - auch zur Preis­gestal­tung des Tarifs - will Voda­fone erst unmit­telbar vor Vermark­tungs­start bekannt­geben.

Ganz neu ist die Idee einer 10-Euro-Daten­flat­rate für Schüler nicht. Die Telekom hatte bereits im Sommer ein solches Angebot ange­kün­digt.