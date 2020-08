Vodafone stellt IoT-Tracker "Curve" vor

Curve ist nicht nur der Marken­name einer krea­tiven Finanz­karte, in welche sich verschie­dene Kredit­karten einbinden lassen. In Deutsch­land hat Voda­fone mit der Vermark­tung eines IoT-Trackers unter dem Namen "Curve" begonnen. Beide Produkte und Unter­nehmen haben aber nichts mitein­ander zu tun. Über­setzt man das Wort "Curve" auf deutsch, heißt es "Kurve".

Der "Curve"-GPS-Tracker soll es den privaten Nutzern ermög­li­chen, mit Dingen in Kontakt zu bleiben, die ihnen wichtig und wert­voll sind. Der Tracker soll viel­seitig, robust und für unter­schied­liche Zwecke einsetzbar sein, etwa für die Verfol­gung von Hunden oder Wert­sa­chen wie Schul- oder Laptop-Taschen und auch Autos. Dazu gibt es die "Voda­fone Smart App", worüber der Tracker akti­viert und gesteuert werden soll.

"Desi­gned & Connected by Voda­fone"

Wo ist mein Rucksack? Der graue Anhänger verrät es

Foto: Vodafone Deutschland "Curve" sei das erste Consumer IoT-Produkt, das im Rahmen der neuen Smart Tech-Baureihe "Desi­gned & Connected by Voda­fone" entwi­ckelt wurde, betont man bei Voda­fone. Diese Produkte orien­tierten sich in Design, Funk­tion und Bedie­nung ganz eng an den Wünschen der Verbrau­cher, erklärt Tim Schneider, Bereichs­leiter Consumer IoT bei Voda­fone Deutsch­land. "Weitere Geräte werden noch in diesem Jahr folgen und die Kunden in ihrem Alltag unter­stützen – ganz natür­lich und unauf­fällig.“

Design und Konnek­ti­vität von Voda­fone

Wo ist mein Gitarrenkoffer. Musiker sind auf ihre Instrumente angewiesen

Foto: Vodafone Deutschland Die neue intuitiv gestal­tete "Voda­fone Smart App" soll das zentrale Akti­vie­rungs- und Verwal­tungs-Tool für alle Consumer-IoT-Ange­bote werden. Sie kann bis zu 20 Tracker verwalten.

Der "Curve" bietet bis zu sieben Tage Akku­lauf­zeit, eine Echt­zeit GPS-Ortung, einen Sofort-Alarm­knopf, einfa­ches Geofen­cing über defi­nier­bare Zonen und einen Schlüs­sel­ring für die Befes­ti­gung. Voda­fone vermarktet den Tracker in zwei Farb­va­ri­anten – "Dove" (tauben­grau) und "Slate" (blau­grau).

Die Verbin­dung zum "Curve" erfolgt über eine Voda­fone Smart-SIM, die fest im Gerät verbaut ist. Zur opti­malen Ortung nutzt das Gerät vier verschie­dene Tracking-Tech­no­lo­gien: GPS, WLAN, Mobil­funk und Blue­tooth.

Das kostet der "Curve"

Mundschutz und Tracker, dann ist für Vodafone die Welt in Ordnung

Foto: Vodafone Deutschland Im Voda­fone-Shop und online kostet die Hard­ware einmalig 39,99 Euro (aktuell 38,89 Euro). Für die in über 100 Ländern nutz­bare Daten-Flat­rate fallen 1,99 Euro pro Monat an (24 Monate Vertrags­lauf­zeit). Alter­nativ kann man eine monat­lich künd­bare Vari­ante für 2,99 Euro pro Monat buchen.

Bestellt werden kann das Produkt in den Farben Schwarz oder Grau im Voda­fone Online-Shop - dort gibt es auch eine Geld-zurück-Garantie. Gelie­fert wird per UPS.

Beim Händler Amazon ist das Produkt inklu­sive zwei Jahre Smart-SIM-Service zu einem Preis von 89,90 Euro erhält­lich, eine Ersparnis gegen­über dem Kauf im Voda­fone-Shop (39,99 Euro plus 24 mal 1,99 Euro = 87,75 Euro) ergibt sich dabei nicht, selbst wenn man den Amazon-Preis mit durch­ge­hend 19 Prozent MwSt. ansetzt.

"Vodafone Curve" heißt der kleine Tracker, der über Mobilfunk, WLAN, Bluetooth und GPS mit der Außenwelt verbunden ist

Foto: Vodafone Deutschland

Wie gut ist die Abde­ckung?

Wir haben bei Voda­fone nach­ge­fragt: Im Tracker ist eine spezi­elle IoT-SIM-Karte verbaut, die in Deutsch­land in allen drei Netzen roamen kann, also den Netzen von Voda­fone, Telekom und o2. Das bedeutet: Der Tracker wird nur dort "versagen", wo keines der drei Netze versorgt. Wir haben ein Test­muster bestellt und werden weiter berichten.

Neukunden von CallYa Digital können den Voda­fone-Tarif jetzt zwölf Wochen lang kostenlos nutzen. Für den Bonus ist aber ein Aktions-Code erfor­der­lich. Details zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.