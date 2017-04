Vodafone Crystal Clear für Galaxy S8 & Co.

Die Sprachtechnologie Vodafone Crystal Clear steht ab sofort für das Samsung Galaxy S8 und S8 Plus zur Verfügung. Weitere Smartphone erhalten das Feature in den kommenden Wochen.

Weitere Smartphones erhalten von Vodafone die Sprach­technologie Crystal Clear. So verfügen das Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus bereits darüber. Anders sieht es für das Huawei P10 und P10 Plus aus. Vodafone zufolge erhalten die Besitzer eines der Huawei-Smartphones innerhalb der nächsten zwei Wochen das Feature.

Die Sprachtechnologie ermöglicht es dem Smartphone-Besitzer, deutlich klarere Gespräche über das LTE-Mobilfunknetz von Vodafone zu führen. Auch bei Telefonaten mit WiFi-Calling können Nutzer vor einem besseren Klang profitieren. Per Firmware-Update lässt sich Crystal Clear kostenlos herunterladen. Die Technologie basiert dabei auf dem EVS-Codec (Enhanced Voice Services). Dieser erweitert den Sprachdienst auf den gesamten, vom Menschen hörbaren Frequenzbereich von 20 kHz anstatt der bisher üblichen 7 kHz. Dementsprechend lassen sich Gespräche fast wie in HD-Qualität führen, aber auch Musik klingt klarer als bisher. Vodafone merkt an: "Der neue Standard unterstützt Bandbreiten vom Narrow-Band (NB) bis zum Full-Band (FB)."



Für diese Smartphones ist Crystal Clear verfügbar

Um Crystal Clear verwenden zu können, muss natürlich auch das Smartphone des Gesprächs­partners die Technologie unterstützen. Zudem funktioniert Crystal Clear nur im deutschen Vodafone-Netz. Durch die Aktualisierung des Betriebs­systems gelangt das Feature auf das jeweilige Modell, daher ist keine Aktivierung vom Nutzer notwendig.

Bereits seit mehreren Wochen ist Crystal Clear für das Samsung Galaxy S7 und S7 Edge sowie das Sony Xperia XZ verfügbar. Seit Sommer 2016 bietet Vodafone als einziger Netzbetreiber in Deutschland die Sprach­technologie an. Wie ein Test von teltarif.de gezeigt hat, ist Vodafone Crystal Clear zwar besser als HD Voice, erreicht aber nicht den HiFi-Sound.

