Schwache Gewinne: Vodafone-Chef Nick Read muss abtreten

Vodafone Group Chef Nick Read muss abtreten

Foto: Vodafone plc / Ed Robinson/OneRedEye Das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen Voda­fone muss sich über­raschend einen neuen Chef suchen.

Nick Read werde zum Jahres­ende seinen Posten aufgeben und bis Ende März kommenden Jahres als Berater zur Verfü­gung stehen, teilte der briti­sche Telekom-Konkur­rent heute mit.

Finanz­vor­ständin Marghe­rita Della Valle über­nimmt

Über­gangs­weise werde Finanz­vor­ständin Marghe­rita Della Valle das Unter­nehmen leiten. Die Suche nach einem Nach­folger sei einge­leitet. Sie soll die "Umset­zung der Unter­neh­mens­stra­tegie beschleu­nigen", um die opera­tive Leis­tung zu verbes­sern und "den Share­holder Value zu stei­gern". Diese Formu­lie­rung in der Pres­semit­tei­lung deutet darauf hin, dass Voda­fone für Inves­toren wohl zuneh­mend unat­traktiv geworden war. Vodafone Group Chef Nick Read muss abtreten

Foto: Vodafone plc / Ed Robinson/OneRedEye Read stand seit 2018 an der Spitze des Konzerns und war seit 2001 für das Unter­nehmen tätig. Zuletzt rech­nete Voda­fone im Gegen­satz zur Konkur­renz für dieses Geschäfts­jahr mit einer eher schwa­chen Gewinn­ent­wick­lung.

Das verdient Marghe­rita Della Valle

Voda­fone veröf­fent­lichte darüber hinaus die Gehälter und Boni, die an die Voda­fone-Manager bezahlt werden. Die Vergü­tung von Marghe­rita Della Valle als Interim Group Chief Execu­tive und Group Chief Finan­cial Officer sehe wie folgt aus:

Grund­gehalt: 1.081.500 Pfund pro Jahr, abge­stimmt auf das aktu­elle Grund­gehalt von Nick Read (entspricht etwa 1,26 Millionen Euro).

Bonus: Maximal 200 Prozent des Grund­gehalts. Keine Verän­derung gegen­über ihrer jetzigen Posi­tion.

Lang­fris­tiger Anreiz­plan: Maximal 500 Prozent des Grund­gehalts, entspre­chend Nicks aktu­eller Prämi­enstufe. Marghe­rita soll außerdem im Februar 2023 einen zusätz­lichen Bonus erhalten, um die Ände­rung ihres Status wider­zuspie­geln.

Rente: 10 Prozent des Grund­gehalts als Zulage. Keine Verän­derung gegen­über ihrer jetzigen Posi­tion.

Auto­zuschuss: 19.200 Pfund, keine Ände­rung ihrer derzei­tigen Posi­tion (entspricht etwa 22.300 Euro).

Alle Vergü­tungs­ver­ein­barungen stünden im Einklang mit den Bedin­gungen der Vergü­tungs­richt­linie für Direk­toren, die von den Aktio­nären auf der Haupt­ver­samm­lung im Juli 2020 geneh­migt wurde. Weitere Einzel­heiten sollen im Vergü­tungs­bericht 2023 der Direk­toren darge­legt werden.

Vergü­tungs­ver­ein­barungen für Nick Read

Auch zur (weiteren) Vergü­tung von Nick Read hat Voda­fone konkrete Zahlen veröf­fent­licht:

Gehalt und Boni: Nick Read erhält sein Gehalt und seine Zusatz­leis­tungen während der verblei­benden Zeit seines Arbeits­ver­hält­nisses (bis zum 31. März 2023) und erhält danach einen Betrag anstelle seines Gehalts sowie eine fort­gesetzte Teil­nahme am privaten Kran­ken­ver­siche­rungs­plan der Voda­fone Group für die verblei­bende Zeit seines zwölf­jäh­rigen Bestehens. Zahlungen erfolgen in monat­lichen Raten, vorbe­halt­lich etwa­iger Milde­rungen gemäß Dienst­ver­trag, bis zum 5. Dezember 2023, wo sein Vertrag regulär ausge­laufen wäre.

Jahres­bonus: Nick Read bleibt für das Geschäfts­jahr 2023 zu einem Bonus berech­tigt, vorbe­halt­lich der Erfül­lung der Leis­tungs­bedin­gungen. Jeder Bonus, der in Bezug auf das Geschäfts­jahr 2023 zu zahlen ist, wird im Juni 2023 oder andern­falls gleich­zeitig mit der Zahlung der Prämie an die Direk­toren von Voda­fone ausge­zahlt.

Lang­fris­tiger Anreiz­plan: Die ausste­henden GLTI-Zutei­lungen von Nick Read für die Jahre 2021, 2022 und 2023 (wie in früheren RNS-Ankün­digungen von Voda­fone und in seinem neuesten Vergü­tungs­bericht offen­gelegt) werden, vorbe­halt­lich der antei­ligen zeit­lichen Vertei­lung und der Erfül­lung der geltenden Leis­tungs­ziele, an ihren normalen Terminen unver­fallbar in Über­ein­stim­mung mit der von den Aktio­nären geneh­migten Vergü­tungs­richt­linie von Voda­fone zuge­sagt. Nick Read wird außerdem eine Barzah­lung erhalten, die dem Wert der Divi­denden entspricht, die während der Sperr­frist für unver­fall­bare Aktien gezahlt worden wären.

Share­save-Plan: Nick Read hat 30.790 ausste­hende Optionen im Rahmen des Akti­enspar­plans für alle Mitar­beiter, von denen 8438 am 1. September 2022 ausübbar wurden und am oder vor dem 1. März 2023 ausgeübt werden können.

Kosten für Dienst­leis­tungen: Nick Read erhält einen Zuschuss von bis zu 7000 Pfund (ohne MwSt.) zu den Anwalts­kosten, die im Zusam­men­hang mit seinem Abschied anfallen, und hat Anspruch auf Außen­ver­mitt­lungs-Unter­stüt­zung von bis zu 50.000 Pfund (ohne MwSt.), die direkt an den Dienst­leister gezahlt werden.

Haus­interne State­ments zur Arbeit von Nick Read

Jean-François van Boxmeer, Chairman von Voda­fone, sagte: "Im Namen des Vorstands möchte ich Nick für sein Enga­gement und seinen bedeu­tenden Beitrag für Voda­fone als Group Chief Execu­tive und während seiner mehr als zwei Jahr­zehnte währenden Karriere im Unter­nehmen danken.

Während seiner vier Jahre als CEO führte er Voda­fone durch die Pandemie und stellte sicher, dass unsere Kunden mit ihren Fami­lien und Unter­nehmen verbunden blieben. Er hat Voda­fone in Europa und Afrika als konver­genten Konnek­tivi­täts­anbieter fokus­siert und die Branche in Europa bei der Erschlie­ßung von Einnahmen aus der Tower-Infra­struktur ange­führt.

Marghe­rita hat kürz­lich eine brei­tere opera­tive Rolle inner­halb des Unter­neh­mens über­nommen und der Vorstand unter­stützt sie voll und ganz als Inte­rims-CEO der Gruppe.“

Nick Read, Group Chief Execu­tive, sagte: "Es war ein Privileg, über 20 Jahre meiner Karriere bei Voda­fone zu verbringen, und ich bin stolz auf das, was wir für Kunden und die Gesell­schaft in ganz Europa und Afrika geleistet haben. Ich stimmte mit dem Vorstand überein, dass jetzt der rich­tige Moment ist, um an eine neue Führungs­kraft zu über­geben, die auf den Stärken von Voda­fone aufbauen und die bedeu­tenden Chancen nutzen kann, die vor uns liegen."

Bereits im April hatte sich Hannes Amets­reiter als Vorstandsvor­sit­zender von Voda­fone Deutsch­land verab­schiedet.