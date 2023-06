100 Tage Cell Broadcast: Bald auch für ältere Handys

100 Tage Cell Broadcast

Nach dem Test­lauf Ende vergan­genen Jahres ist der Cell Broad­cast Dienst in den deut­schen Mobil­funk­netzen seit dem 23. Februar im Regel­betrieb. Nach 100 Tagen hat Voda­fone jetzt eine Zwischen­bilanz gezogen. Demnach wurde die für Warnungen neue Tech­nologie bereits 77 Mal genutzt, um die Bevöl­kerung für einer mögli­chen Gefahr zu warnen. Im Schnitt sei etwa alle 36 Stunden eine Alarm-Meldung abge­setzt worden.

"Das neue System funk­tio­niert in unserem Netz sehr zuver­lässig. Bei jeder einzelnen Warnung wurden alle empfangs­bereiten Endge­räte sicher erreicht", sagt Tanja Richter, Netz­werk­chefin von Voda­fone Deutsch­land. "Mit Cell Broad­cast kann die Bevöl­kerung in betrof­fenen Gebieten gezielt und schnell per Text­nach­richt auf mobilen Endge­räten gewarnt werden - etwa vor Unwetter, Bränden, Erdbeben oder Über­flu­tungen. Das gilt für kommende sowie bereits einge­tre­tene Kata­stro­phen."

In Rhein­land-Pfalz wurde nach Voda­fone-Angaben bei 20 Ereig­nissen gewarnt, in Nord­rhein-West­falen wurde der Alarm 17 Mal ausge­löst, in Hessen sieben Mal. In Meck­len­burg-Vorpom­mern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen und im Saar­land wurde aktuell noch vor keinem Ereignis per Cell Broad­cast gewarnt. Dabei steht die Technik bundes­weit bereit - im Fall von Voda­fone bei allen 26.000 Mobil­funk-Stationen, die das Unter­nehmen betreibt.

So wollen die Netz­betreiber bald auch ältere Handys errei­chen

Der größte Kritik­punkt am Cell Broad­cast Dienst war bislang die Beschrän­kung auf moder­nere Smart­phones mit halb­wegs aktu­ellem Betriebs­system. Wer ein älteres Gerät nutzt, kann die Mittei­lungen noch nicht empfangen. Um die Lücke zu schließen, soll nach Voda­fone-Angaben voraus­sicht­lich ab November ein weiterer Broad­cast-Kanal bedient werden.

Besitzer älterer Handy-Modelle können dann die Kanal­nummer unter den Geräte-Einstel­lungen für den Empfang auswählen und so die Cell Broad­cast Nach­richten eben­falls nutzen. Dieser neue Kanal 919 wird unab­hängig von den Telefon-Herstel­lern einge­führt. Die Cell Broad­cast Technik wurde in der Vergan­gen­heit beispiels­weise genutzt, um das "Genion-Häus­chen" auf o2-Handys zu gene­rieren. Telekom und Voda­fone haben über den Dienst Vorwahl­bereiche ange­zeigt, in die vom Aufent­haltsort des Kunden beson­ders güns­tige Tele­fonate möglich sind.

Voda­fone sieht im Cell Broad­cast eine sinn­volle Ergän­zung zu vorhan­denen Warn­sys­temen. Anders als bei einer SMS, aber ähnlich wie beim Radio, werden alle kompa­tiblen Mobil­tele­fone erreicht, die in einer Region auf Empfang sind, für die ein Alarm ausge­spro­chen wurde.

